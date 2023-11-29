Киевские каратели за сутки 38 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК - 29.11.2023 Украина.ру
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Киевские каратели за сутки 38 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК
Киевские каратели за сутки 38 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК - 29.11.2023 Украина.ру
Киевские каратели за сутки 38 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК
Артиллерия ВСУ за прошедшие сутки 38 раз обстреляла территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 29 ноября сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
2023-11-29T02:08
2023-11-29T02:08
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Всего украинскими военными по Горловке (Никитовскому району), Донецку (Киевскому, Куйбышевскому, Петровскому районам), Озеряновке, Ясиноватой и Ясиноватскому району было выпущено 140 единиц различных боеприпасов."За истекшие сутки представительство сообщало о 38 фактах ведения огня со стороны ВФУ [вооружённых формирований Украины]... На донецком направлении противник совершил 20 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм. На горловском - 16 обстрелов из артиллерии 152 и 155 мм", - говорится в сообщении СЦКК.За прошедшие сутки поступили сведения о ранении девяти гражданских лиц в Куйбышевском районе Донецка, Никитовском районе Горловки и Мариуполе.По данным СЦКК, в предыдущие сутки украинские войска обстреляли территорию ДНР 15 раз. Всего было выпущено 48 единиц различных боеприпасов.
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новости, россия, днр, обстрелы, всу, военные преступления, сво
Новости, Россия, ДНР, обстрелы, ВСУ, Военные преступления, СВО

Киевские каратели за сутки 38 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК

02:08 29.11.2023
 
© Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task ForceВСУ артиллерия CAESAR
ВСУ артиллерия CAESAR
© Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force
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Артиллерия ВСУ за прошедшие сутки 38 раз обстреляла территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 29 ноября сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
Всего украинскими военными по Горловке (Никитовскому району), Донецку (Киевскому, Куйбышевскому, Петровскому районам), Озеряновке, Ясиноватой и Ясиноватскому району было выпущено 140 единиц различных боеприпасов.
"За истекшие сутки представительство сообщало о 38 фактах ведения огня со стороны ВФУ [вооружённых формирований Украины]... На донецком направлении противник совершил 20 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм. На горловском - 16 обстрелов из артиллерии 152 и 155 мм", - говорится в сообщении СЦКК.
За прошедшие сутки поступили сведения о ранении девяти гражданских лиц в Куйбышевском районе Донецка, Никитовском районе Горловки и Мариуполе.
По данным СЦКК, в предыдущие сутки украинские войска обстреляли территорию ДНР 15 раз. Всего было выпущено 48 единиц различных боеприпасов.
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02:08Киевские каратели за сутки 38 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК
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