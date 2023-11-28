ВСУ могут применить биологическое оружие из-за провала контрнаступления - 28.11.2023 Украина.ру
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ВСУ могут применить биологическое оружие из-за провала контрнаступления
ВСУ могут применить биологическое оружие из-за провала контрнаступления - 28.11.2023 Украина.ру
ВСУ могут применить биологическое оружие из-за провала контрнаступления
В министерстве обороны России допустили, что Вооружённые силы Украины могут использовать в зоне Спецоперации химоружие из-за неудавшегося контрнаступления. Об этом во вторник, 28 ноября, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игорь Кириллов, передаёт РИА Новости
2023-11-28T18:17
2023-11-28T18:17
новости
украина
минобороны рф
химическое оружие
сво
всу
контрнаступление
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По словам Кириллова, всего в ходе Спецоперации зафиксировано 17 случаев применения украинской армией компонентов химического оружия для отравления продуктов. Украинская армия системно применяет химическое оружие на разных участках линии фронта. Напомним, данный вид оружия официально запрещён, причём международные конвенции о неприменении химоружия подписывали, в том числе, Соединённые Штаты Америки, которые сегодня курируют действия ВСУ и снабжают киевских боевиков всеми видами вооружения.
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новости, украина, минобороны рф, химическое оружие, сво, всу, контрнаступление
Новости, Украина, Минобороны РФ, химическое оружие, СВО, ВСУ, контрнаступление

ВСУ могут применить биологическое оружие из-за провала контрнаступления

18:17 28.11.2023
 
© Фото : "Русский инженер" / Telegramукраинский коптер, сбросивший снаряд c БОВ
украинский коптер, сбросивший снаряд c БОВ - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© Фото : "Русский инженер" / Telegram
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В министерстве обороны России допустили, что Вооружённые силы Украины могут использовать в зоне Спецоперации химоружие из-за неудавшегося контрнаступления. Об этом во вторник, 28 ноября, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игорь Кириллов, передаёт РИА Новости
По словам Кириллова, всего в ходе Спецоперации зафиксировано 17 случаев применения украинской армией компонентов химического оружия для отравления продуктов.
Украинская армия системно применяет химическое оружие на разных участках линии фронта.
Напомним, данный вид оружия официально запрещён, причём международные конвенции о неприменении химоружия подписывали, в том числе, Соединённые Штаты Америки, которые сегодня курируют действия ВСУ и снабжают киевских боевиков всеми видами вооружения.
 
НовостиУкраинаМинобороны РФхимическое оружиеСВОВСУконтрнаступление
 
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