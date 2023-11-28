https://ukraina.ru/20231128/1051519684.html

Не пушки и не танки: самый главный род войск, без которого невозможно освободить ни один город

Не пушки и не танки: самый главный род войск, без которого невозможно освободить ни один город - 28.11.2023 Украина.ру

Не пушки и не танки: самый главный род войск, без которого невозможно освободить ни один город

Штурмовые отряды идут вперёд, порой под огнём противника. Они, пожалуй, на фронте рискуют больше других. Сложнейшая военная профессия требует скрупулёзной подготовки. Как и чему учат этих ребят в российской армии, узнал наш корреспондент Фёдор Громов

2023-11-28T15:57

2023-11-28T15:57

2023-11-28T15:57

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донецк

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Он побывал на полигоне в ДНР, где готовят бойцов штурмовых групп. Что он увидел и что ему рассказали бойцы, смотрите в нашем сюжете.

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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