Не пушки и не танки: самый главный род войск, без которого невозможно освободить ни один город - 28.11.2023 Украина.ру
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Не пушки и не танки: самый главный род войск, без которого невозможно освободить ни один город
Не пушки и не танки: самый главный род войск, без которого невозможно освободить ни один город - 28.11.2023 Украина.ру
Не пушки и не танки: самый главный род войск, без которого невозможно освободить ни один город
Штурмовые отряды идут вперёд, порой под огнём противника. Они, пожалуй, на фронте рискуют больше других. Сложнейшая военная профессия требует скрупулёзной подготовки. Как и чему учат этих ребят в российской армии, узнал наш корреспондент Фёдор Громов
2023-11-28T15:57
2023-11-28T15:57
видео
днр
донецкая народная республика
россия
штурмовик
авдеевка
сво
спецоперация
донецк
украина
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Он побывал на полигоне в ДНР, где готовят бойцов штурмовых групп. Что он увидел и что ему рассказали бойцы, смотрите в нашем сюжете.
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видео, днр, донецкая народная республика, россия, штурмовик, авдеевка, сво, спецоперация, донецк, украина, конфликт, гранатомет, медицина, мины, саперы, пулемет, видео
Видео, ДНР, Донецкая Народная Республика, Россия, штурмовик, Авдеевка, СВО, Спецоперация, Донецк, Украина, конфликт, гранатомет, медицина, мины, саперы, пулемет

Не пушки и не танки: самый главный род войск, без которого невозможно освободить ни один город

15:57 28.11.2023
 
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Штурмовые отряды идут вперёд, порой под огнём противника. Они, пожалуй, на фронте рискуют больше других. Сложнейшая военная профессия требует скрупулёзной подготовки. Как и чему учат этих ребят в российской армии, узнал наш корреспондент Фёдор Громов
Он побывал на полигоне в ДНР, где готовят бойцов штурмовых групп. Что он увидел и что ему рассказали бойцы, смотрите в нашем сюжете.
 
ВидеоДНРДонецкая Народная РеспубликаРоссияштурмовикАвдеевкаСВОСпецоперацияДонецкУкраинаконфликтгранатометмедицинаминысаперыпулемет
 
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