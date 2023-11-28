МВД РФ пресекло деятельность украинской наркогруппировки - 28.11.2023 Украина.ру
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МВД РФ пресекло деятельность украинской наркогруппировки
МВД РФ пресекло деятельность украинской наркогруппировки - 28.11.2023 Украина.ру
МВД РФ пресекло деятельность украинской наркогруппировки
Российское МВД выступило с сообщением о пресечении деятельности группировки наркоторговцев, которой руководили с территории Украины. Возбуждено и расследуется уголовное дело
2023-11-28T13:41
2023-11-28T13:41
новости
украина
россия
химпром
наркотики
наркомания
наркобизнес
наркогруппировки
наркодельцы
антинаркотическая стратегия
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"Установлено, что в течение нескольких лет злоумышленниками была создана целая сеть нарколабораторий в Московской, Псковской и Рязанской областях. В настоящее время полицейскими задержан 21 фигурант, из них 12 украинцев. Только в Псковской области обнаружено около пяти тонн прекурсоров и порядка 150 килограммов готового мефедрона", — сказано в сообщении.В ходе расследования изъято почти полторы тонны синтетического наркотика и более 35 тонн компонентов для его изготовления. Также выявлены подразделения группировки, которые действовали функционально и территориально обособленно.Ранее на Украине больших масштабов деятельности достиг наркокартель "Химпром". Украинские наркоторговцы не только устранили множество конкурентов благодаря коррупционным связям, но и наладили экспорт в другие европейские страны – включая Россию и страны Евросоюза.
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новости, украина, россия, химпром, наркотики, наркомания, наркобизнес, наркогруппировки, наркодельцы, антинаркотическая стратегия, мвд, правоохранители, полиция
Новости, Украина, Россия, Химпром, наркотики, наркомания, наркобизнес, наркогруппировки, наркодельцы, антинаркотическая стратегия, МВД, правоохранители, полиция

МВД РФ пресекло деятельность украинской наркогруппировки

13:41 28.11.2023
 
© ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанкСпецслужбы России и Аргентины объявили о проведении операции по пресечению контрабанды кокаина
Спецслужбы России и Аргентины объявили о проведении операции по пресечению контрабанды кокаина
© ЦОС ФСБ РФ
Перейти в фотобанк
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Российское МВД выступило с сообщением о пресечении деятельности группировки наркоторговцев, которой руководили с территории Украины. Возбуждено и расследуется уголовное дело
"Установлено, что в течение нескольких лет злоумышленниками была создана целая сеть нарколабораторий в Московской, Псковской и Рязанской областях. В настоящее время полицейскими задержан 21 фигурант, из них 12 украинцев. Только в Псковской области обнаружено около пяти тонн прекурсоров и порядка 150 килограммов готового мефедрона", — сказано в сообщении.
В ходе расследования изъято почти полторы тонны синтетического наркотика и более 35 тонн компонентов для его изготовления. Также выявлены подразделения группировки, которые действовали функционально и территориально обособленно.
Ранее на Украине больших масштабов деятельности достиг наркокартель "Химпром". Украинские наркоторговцы не только устранили множество конкурентов благодаря коррупционным связям, но и наладили экспорт в другие европейские страны – включая Россию и страны Евросоюза.
- РИА Новости, 1920, 17.11.2023
17 ноября, 17:54
Блогер Домбровский отрицает работу на "Химпром" и просит помощи ЦРУУкраинский блогер Станислав Домбровский после пожара в швейцарском доме заявил, что его в ближайшее время ликвидируют, попрощался со всеми и обратился к западным спецслужбам. Об этом он 17 ноября написал в своём ТГ-канале
 
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