МВД РФ пресекло деятельность украинской наркогруппировки
© ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанкСпецслужбы России и Аргентины объявили о проведении операции по пресечению контрабанды кокаина
© ЦОС ФСБ РФ
Российское МВД выступило с сообщением о пресечении деятельности группировки наркоторговцев, которой руководили с территории Украины. Возбуждено и расследуется уголовное дело
"Установлено, что в течение нескольких лет злоумышленниками была создана целая сеть нарколабораторий в Московской, Псковской и Рязанской областях. В настоящее время полицейскими задержан 21 фигурант, из них 12 украинцев. Только в Псковской области обнаружено около пяти тонн прекурсоров и порядка 150 килограммов готового мефедрона", — сказано в сообщении.
В ходе расследования изъято почти полторы тонны синтетического наркотика и более 35 тонн компонентов для его изготовления. Также выявлены подразделения группировки, которые действовали функционально и территориально обособленно.
Ранее на Украине больших масштабов деятельности достиг наркокартель "Химпром". Украинские наркоторговцы не только устранили множество конкурентов благодаря коррупционным связям, но и наладили экспорт в другие европейские страны – включая Россию и страны Евросоюза.
17 ноября, 17:54Блогер Домбровский отрицает работу на "Химпром" и просит помощи ЦРУУкраинский блогер Станислав Домбровский после пожара в швейцарском доме заявил, что его в ближайшее время ликвидируют, попрощался со всеми и обратился к западным спецслужбам. Об этом он 17 ноября написал в своём ТГ-канале