https://ukraina.ru/20231128/1051490564.html

МВД РФ пресекло деятельность украинской наркогруппировки

МВД РФ пресекло деятельность украинской наркогруппировки - 28.11.2023 Украина.ру

МВД РФ пресекло деятельность украинской наркогруппировки

Российское МВД выступило с сообщением о пресечении деятельности группировки наркоторговцев, которой руководили с территории Украины. Возбуждено и расследуется уголовное дело

2023-11-28T13:41

2023-11-28T13:41

2023-11-28T13:41

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"Установлено, что в течение нескольких лет злоумышленниками была создана целая сеть нарколабораторий в Московской, Псковской и Рязанской областях. В настоящее время полицейскими задержан 21 фигурант, из них 12 украинцев. Только в Псковской области обнаружено около пяти тонн прекурсоров и порядка 150 килограммов готового мефедрона", — сказано в сообщении.В ходе расследования изъято почти полторы тонны синтетического наркотика и более 35 тонн компонентов для его изготовления. Также выявлены подразделения группировки, которые действовали функционально и территориально обособленно.Ранее на Украине больших масштабов деятельности достиг наркокартель "Химпром". Украинские наркоторговцы не только устранили множество конкурентов благодаря коррупционным связям, но и наладили экспорт в другие европейские страны – включая Россию и страны Евросоюза.

https://ukraina.ru/20231117/1051128612.html

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новости, украина, россия, химпром, наркотики, наркомания, наркобизнес, наркогруппировки, наркодельцы, антинаркотическая стратегия, мвд, правоохранители, полиция