https://ukraina.ru/20231128/1051476260.html
Сеяли хаос по всему миру. На Украине задержали хакеров, атакующих крупные корпорации
Сеяли хаос по всему миру. На Украине задержали хакеров, атакующих крупные корпорации - 28.11.2023 Украина.ру
Сеяли хаос по всему миру. На Украине задержали хакеров, атакующих крупные корпорации
Европол арестовал на Украине главаря преступной группировки, которая занималась вымогательством в Сети
2023-11-28T13:42
2023-11-28T13:42
2023-11-28T13:42
новости
украина
киберпреступность
европол
арест
киев
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Правоохранительные органы семи стран, вместе с Европолом и Евроюстом задержали на Украине группу вымогателей, "сеющую хаос по всему миру". Об этом 28 ноября сообщил Европол на своем официальном сайте.По информации ведомства, 21 ноября в Киевской, Черкасской, Ровненской и Винницкой областях прошли обыски в 30 объектах, в результате которых был арестован 32-летний главарь преступной группировки, стоящий за крупными операциями по вымогательству. Вместе с ним были задержаны и четверо его наиболее активных сообщников.Предполагается, что лица, находящиеся под следствием, являются частью сети, ответственной за серию громких атак с использованием программ-вымогателей на организации в 71 стране.Мишенью злоумышленников становились крупные компании. Для проведения атак они использовали, среди прочего, программы-вымогатели LockerGoga, MegaCortex, HIVE и Dharma.Преступники взламывали сети с помощью таких методов, как SQL-инъекции и рассылка фишинговых писем с вредоносными вложениями с целью кражи имен пользователей и паролей. Оказавшись внутри сети, они оставались незамеченными и получили дополнительный доступ с помощью таких инструментов, как вредоносное ПО TrickBot, Cobalt Strike и PowerShell Empire, чтобы скомпрометировать как можно больше систем, прежде чем запускать атаки программ-вымогателей.Следствие установило, что злоумышленники зашифровали более 250 серверов, принадлежащих крупным корпорациям, в результате чего убытки превысили несколько сотен миллионов евро.Первая серия арестов в рамках того же расследования прошла в 2021 году. Тогда на Украине были изъяты устройства, используемые для данных махинаций, которые были переданы специалистам в Норвегии для анализа данных. Эта работа облегчила идентификацию подозреваемых и их последующий арест в Киеве в ноябре этого года.Европол отмечает, что устойчивое международное сотрудничество, направленное на поимку киберпреступников на Украине, "сохраняется даже на фоне проблем, связанных с продолжающейся войной" в этой стране.
https://ukraina.ru/20230413/1045302394.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, киберпреступность, европол, арест, киев
Сеяли хаос по всему миру. На Украине задержали хакеров, атакующих крупные корпорации
Европол арестовал на Украине главаря преступной группировки, которая занималась вымогательством в Сети
Правоохранительные органы семи стран, вместе с Европолом и Евроюстом задержали на Украине группу вымогателей, "сеющую хаос по всему миру". Об этом 28 ноября сообщил Европол на своем официальном сайте.
По информации ведомства, 21 ноября в Киевской, Черкасской, Ровненской и Винницкой областях прошли обыски в 30 объектах, в результате которых был арестован 32-летний главарь преступной группировки, стоящий за крупными операциями по вымогательству. Вместе с ним были задержаны и четверо его наиболее активных сообщников.
Предполагается, что лица, находящиеся под следствием, являются частью сети, ответственной за серию громких атак с использованием программ-вымогателей на организации в 71 стране.
Мишенью злоумышленников становились крупные компании. Для проведения атак они использовали, среди прочего, программы-вымогатели LockerGoga, MegaCortex, HIVE и Dharma.
Преступники взламывали сети с помощью таких методов, как SQL-инъекции и рассылка фишинговых писем с вредоносными вложениями с целью кражи имен пользователей и паролей. Оказавшись внутри сети, они оставались незамеченными и получили дополнительный доступ с помощью таких инструментов, как вредоносное ПО TrickBot, Cobalt Strike и PowerShell Empire, чтобы скомпрометировать как можно больше систем, прежде чем запускать атаки программ-вымогателей.
Следствие установило, что злоумышленники зашифровали более 250 серверов, принадлежащих крупным корпорациям, в результате чего убытки превысили несколько сотен миллионов евро.
Первая серия арестов в рамках того же расследования прошла в 2021 году. Тогда на Украине были изъяты устройства, используемые для данных махинаций, которые были переданы специалистам в Норвегии для анализа данных. Эта работа облегчила идентификацию подозреваемых и их последующий арест в Киеве в ноябре этого года.
Европол отмечает, что устойчивое международное сотрудничество, направленное на поимку киберпреступников на Украине, "сохраняется даже на фоне проблем, связанных с продолжающейся войной" в этой стране.