Сеяли хаос по всему миру. На Украине задержали хакеров, атакующих крупные корпорации - 28.11.2023 Украина.ру
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Сеяли хаос по всему миру. На Украине задержали хакеров, атакующих крупные корпорации
Сеяли хаос по всему миру. На Украине задержали хакеров, атакующих крупные корпорации - 28.11.2023 Украина.ру
Сеяли хаос по всему миру. На Украине задержали хакеров, атакующих крупные корпорации
Европол арестовал на Украине главаря преступной группировки, которая занималась вымогательством в Сети
2023-11-28T13:42
2023-11-28T13:42
новости
украина
киберпреступность
европол
арест
киев
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Правоохранительные органы семи стран, вместе с Европолом и Евроюстом задержали на Украине группу вымогателей, "сеющую хаос по всему миру". Об этом 28 ноября сообщил Европол на своем официальном сайте.По информации ведомства, 21 ноября в Киевской, Черкасской, Ровненской и Винницкой областях прошли обыски в 30 объектах, в результате которых был арестован 32-летний главарь преступной группировки, стоящий за крупными операциями по вымогательству. Вместе с ним были задержаны и четверо его наиболее активных сообщников.Предполагается, что лица, находящиеся под следствием, являются частью сети, ответственной за серию громких атак с использованием программ-вымогателей на организации в 71 стране.Мишенью злоумышленников становились крупные компании. Для проведения атак они использовали, среди прочего, программы-вымогатели LockerGoga, MegaCortex, HIVE и Dharma.Преступники взламывали сети с помощью таких методов, как SQL-инъекции и рассылка фишинговых писем с вредоносными вложениями с целью кражи имен пользователей и паролей. Оказавшись внутри сети, они оставались незамеченными и получили дополнительный доступ с помощью таких инструментов, как вредоносное ПО TrickBot, Cobalt Strike и PowerShell Empire, чтобы скомпрометировать как можно больше систем, прежде чем запускать атаки программ-вымогателей.Следствие установило, что злоумышленники зашифровали более 250 серверов, принадлежащих крупным корпорациям, в результате чего убытки превысили несколько сотен миллионов евро.Первая серия арестов в рамках того же расследования прошла в 2021 году. Тогда на Украине были изъяты устройства, используемые для данных махинаций, которые были переданы специалистам в Норвегии для анализа данных. Эта работа облегчила идентификацию подозреваемых и их последующий арест в Киеве в ноябре этого года.Европол отмечает, что устойчивое международное сотрудничество, направленное на поимку киберпреступников на Украине, "сохраняется даже на фоне проблем, связанных с продолжающейся войной" в этой стране.
https://ukraina.ru/20230413/1045302394.html
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новости, украина, киберпреступность, европол, арест, киев
Новости, Украина, киберпреступность, Европол, арест, Киев

Сеяли хаос по всему миру. На Украине задержали хакеров, атакующих крупные корпорации

13:42 28.11.2023
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах
Вирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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Европол арестовал на Украине главаря преступной группировки, которая занималась вымогательством в Сети
Правоохранительные органы семи стран, вместе с Европолом и Евроюстом задержали на Украине группу вымогателей, "сеющую хаос по всему миру". Об этом 28 ноября сообщил Европол на своем официальном сайте.
По информации ведомства, 21 ноября в Киевской, Черкасской, Ровненской и Винницкой областях прошли обыски в 30 объектах, в результате которых был арестован 32-летний главарь преступной группировки, стоящий за крупными операциями по вымогательству. Вместе с ним были задержаны и четверо его наиболее активных сообщников.
Предполагается, что лица, находящиеся под следствием, являются частью сети, ответственной за серию громких атак с использованием программ-вымогателей на организации в 71 стране.
Мишенью злоумышленников становились крупные компании. Для проведения атак они использовали, среди прочего, программы-вымогатели LockerGoga, MegaCortex, HIVE и Dharma.
Преступники взламывали сети с помощью таких методов, как SQL-инъекции и рассылка фишинговых писем с вредоносными вложениями с целью кражи имен пользователей и паролей. Оказавшись внутри сети, они оставались незамеченными и получили дополнительный доступ с помощью таких инструментов, как вредоносное ПО TrickBot, Cobalt Strike и PowerShell Empire, чтобы скомпрометировать как можно больше систем, прежде чем запускать атаки программ-вымогателей.
Следствие установило, что злоумышленники зашифровали более 250 серверов, принадлежащих крупным корпорациям, в результате чего убытки превысили несколько сотен миллионов евро.
Первая серия арестов в рамках того же расследования прошла в 2021 году. Тогда на Украине были изъяты устройства, используемые для данных махинаций, которые были переданы специалистам в Норвегии для анализа данных. Эта работа облегчила идентификацию подозреваемых и их последующий арест в Киеве в ноябре этого года.
Европол отмечает, что устойчивое международное сотрудничество, направленное на поимку киберпреступников на Украине, "сохраняется даже на фоне проблем, связанных с продолжающейся войной" в этой стране.
- РИА Новости, 1920, 13.04.2023
13 апреля, 15:14
ФСБ рассказала, как Пентагон использует Украину для кибератак против России Запад применяет новые виды кибероружия против России, используя сетевую инфраструктуру Украины, заявили в Центре общественных связей ФСБ, сообщает РИА Новости 13 апреля
 
НовостиУкраинакиберпреступностьЕврополарестКиев
 
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