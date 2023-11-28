https://ukraina.ru/20231128/1051450811.html

ВСУ обстреляли село в Белгородской области шесть раз за сутки - Гладков

ВСУ обстреляли село в Белгородской области шесть раз за сутки - Гладков - 28.11.2023 Украина.ру

ВСУ обстреляли село в Белгородской области шесть раз за сутки - Гладков

Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли село в Белгородской области шестью снарядами и атаковали дроном-камикадзе, над другим селом был сбит украинский БПЛА самолётного типа. Об этом глава региона Вячеслав Гладков 28 ноября сообщает в своём телеграм-канале

2023-11-28T10:56

2023-11-28T10:56

2023-11-28T10:56

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"В Белгородском районе под артиллерийский обстрел попало село Наумовка - установлено 6 прилётов. Также село атаковали с помощью дрона-камикадзе. В Валуйском городском округе над селом Тулянка средствами ПВО сбит БПЛА самолетного типа", - написал Гладков.По его словам, в результате атак ВСУ "пострадавших и разрушений нет".На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (жёлтый) уровень террористической опасности в связи с регулярными обстрелами со стороны ВСУ. Протяжённость украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.Гладков публикует сводку об ударах по региону с 21 мая. По словам Губернатора, это решение было принято им из-за распространения в интернете большого количества недостоверной информации об обстрелах.

https://ukraina.ru/20231128/1051439235.html

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новости, россия, белгородская область, вячеслав гладков, обстрелы, бпла, всу, сво, губернатор