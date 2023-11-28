Керченская паромная переправа не работает третий день. Или уже работает? - 28.11.2023 Украина.ру
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Керченская паромная переправа не работает третий день. Или уже работает?
Керченская паромная переправа не работает третий день. Или уже работает? - 28.11.2023 Украина.ру
Керченская паромная переправа не работает третий день. Или уже работает?
Керченская паромная переправа не работает уже третий день. Об этом минтранс республики Крым утром 28 февраля сообщает в своём телеграм-канале
2023-11-28T10:23
2023-11-28T10:35
новости
россия
крым
керченский пролив
паромы
перевозки
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"Работа Керченской паромной переправы приостановлена. Перевозка автотранспорта, пассажиров, вагонов и грузов не осуществляется", - говорится в сообщении, опубликованном в 09:35 мск.Позднее республиканское ведомство перепостило сообщение из канала федерального ведомства, в котором утверждается, что утром 28 ноября перевозки по Керченской морской переправе возобновлены. Прямого объявления крымского министерства о возобновлении перевозок на данный момент нет."Предыдущие сутки перевозки по Керченской морской переправе не осуществлялись в связи со штормом. Движение паромов возобновлено с утра 28 ноября. Сегодня действующих штормовых предупреждений нет", - говорится в сообщении федерального ведомства от 09:54 мск.Напомним, что работа Керченской переправы была приостановлена из-за непогоды в воскресенье, 26 ноября.
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новости, россия, крым, керченский пролив, паромы, перевозки
Новости, Россия, Крым, Керченский пролив, паромы, перевозки

Керченская паромная переправа не работает третий день. Или уже работает?

10:23 28.11.2023 (обновлено: 10:35 28.11.2023)
 
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкОбстановка у Крымского моста после ЧП
Обстановка у Крымского моста после ЧП - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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Керченская паромная переправа не работает уже третий день. Об этом минтранс республики Крым утром 28 февраля сообщает в своём телеграм-канале
"Работа Керченской паромной переправы приостановлена. Перевозка автотранспорта, пассажиров, вагонов и грузов не осуществляется", - говорится в сообщении, опубликованном в 09:35 мск.
Позднее республиканское ведомство перепостило сообщение из канала федерального ведомства, в котором утверждается, что утром 28 ноября перевозки по Керченской морской переправе возобновлены. Прямого объявления крымского министерства о возобновлении перевозок на данный момент нет.
"Предыдущие сутки перевозки по Керченской морской переправе не осуществлялись в связи со штормом. Движение паромов возобновлено с утра 28 ноября. Сегодня действующих штормовых предупреждений нет", - говорится в сообщении федерального ведомства от 09:54 мск.
Напомним, что работа Керченской переправы была приостановлена из-за непогоды в воскресенье, 26 ноября.
Дмитрий Ефимов интервью
Вчера, 16:04
Таких совпадений не бывает. Дмитрий Ефимов о причинах шторма в Крыму и землетрясении в ТурцииПочему в Крыму бушует ураган, а Турцию трясет, и при чем тут климатическое оружие США? Причины непогоды в разных точках мира в интервью изданию Украина.ру прокомментировал главный аналитик ФСО России в 90-х годах Дмитрий Ефимов
 
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