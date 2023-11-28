Заявление на Зеленского, потери ВСУ, мониторинг зарубежной помощи. Главное на Украине на утро 28 ноября - 28.11.2023 Украина.ру
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Заявление на Зеленского, потери ВСУ, мониторинг зарубежной помощи. Главное на Украине на утро 28 ноября
Заявление на Зеленского, потери ВСУ, мониторинг зарубежной помощи. Главное на Украине на утро 28 ноября - 28.11.2023 Украина.ру
Заявление на Зеленского, потери ВСУ, мониторинг зарубежной помощи. Главное на Украине на утро 28 ноября
Украина.ру, 28.11.2023
2023-11-28T09:00
2023-11-28T09:54
хроники
эксклюзив
спецоперация
украина
помощь
сша
джо байден
кива
владимир зеленский
валерий залужный
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Кива обвинил Зеленского в задержке переговоров. На территории Украины раздаются взрывы, ВСУ несут потери. Киев договорился с США о расширенном мониторинге военной помощи ВСУ.Лишенный мандата депутат Верховной рады Украины Илья Кива направил заявления генеральному прокурору страны Андрею Костину и директору Госбюро расследований (ГБР) Алексею Сухачеву на Владимира Зеленского и на главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного, обвинив их в сознательном затягивании процесса переговоров.«Как и обещал, обратился к генеральному прокурору Украины Костину А. Е. и к директору ГБР Сухачеву А. А. с заявлениями о совершении уголовных преступлений... высшим военно-политическим руководством страны в лице президента Владимира Зеленского, главы СНБО Алексея Данилова, главнокомандующего Валерия Залужного, экс-главы СБУ Ивана Баканова, главы Департамента контрразведки СБУ Александра Поклада, нардепа Давида Арахамии, главы Верховной рады Украины Руслана Стефанчука, главы Офиса Президента Андрея Ермака», — написал Кива в своем телеграм-канале.Экс-депутат Рады, ссылаясь на интервью Арахамии телеканалу «1+1», также обвинил «членов украинской делегации» в сознательной задержке переговорного процесса.После признания Арахамии об указании бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона «просто воевать» Кива также назвал действия украинских властей «государственной изменой» и «умышленными действиями граждан Украины, которые нанесли вред суверенитету страны, территориальной целостности и неприкосновенности».На прошлой неделе глава фракции «Слуга народа» и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершится еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны. После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьер-министром Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с РФ и «просто воевать». Кроме того, по словам Арахамии, Киев не согласился на прекращения огня, потому что это противоречит конституции Украины, где прописан блоковый статус.Провалы ВСУС утра во вторник в Винницкой и Хмельницкой областях Украины объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.В Винницкой области сигнал прозвучал в 3:49 (4:49 мск), а в Хмельницкой — в 4:42 (5:42 мск).До этого тревогу объявили в Николаевской, Днепропетровской и Кировоградской областях. Сигнал прозвучал в 1:54 (2:54 мск) в Николаевской области, а затем распространился на другие два региона.Кроме того, тревога звучит в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей и ДНР.Украинское издание «Зеркало недели» сообщило о взрывах в Кривом Роге Днепропетровской области.По данным Минобороны РФ, экипажи ударных вертолетов Ми-28Н ВКС России на Донецком направлении уничтожили опорные пункты и бронированную технику ВСУ.«В ходе выполнения боевых вылетов летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным пунктам подразделений ВСУ. В результате боевого применения были уничтожены пункт управления и бронетехника ВСУ», — отметили в ведомстве.В Минобороны уточнили, что армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.Начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев указал, что подразделения Вооруженных сил Украины потеряли до 110 человек в районе населенных пунктов Клещеевка и Курдюмовка на Донецком направлении.Он уточнил, что российские военные нанесли поражение живой силе и технике 24-й и 93-й механизированных бригад ВСУ. Помимо этого украинская сторона потеряла еще две боевых машины пехоты.Также в районе Клещеевки и Верхнекаменского в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены минометы калибра 120 миллиметров, добавил Астафьев.Мониторинг военной помощи ВСУУкраина и США договорились усилить мониторинг конечного использования ВСУ товаров оборонного назначения, предоставленных США, включая совместные инспекции и инвентаризации, указало Минобороны Украины.Отмечается, что некоторые типы ракет, пусковых установок, БПЛА и приборы ночного видения, переданные американскими партнерами, требуют тщательного контроля и особых условий хранения.Во исполнение этой задачи была подписана совместная с отделом оборонного сотрудничества посольства США концепция.Из сообщения министерства следует, что отныне необходимый надзор за наличием, учетом и соблюдением надлежащих условий сохранения будет осуществлять Минобороны с иностранными партнерами.Отсутствие прозрачности в отношении того, что как расходуется военная помощь, служит частичным оправданием для противников дальнейшего сотрудничества с Киевом. Более тщательных проверок требует, например, спикер палаты представителей Майк Джонсон.В апреле этого года президент Украины Владимир Зеленский обещал конгрессменам США «отчитаться за каждый доллар американской помощи».При этом дальнейшая поддержка Украины вообще оказалась под вопросом.Так, издание Economist со ссылкой на источники сообщило об опасениях некоторых членов Конгресса США о том, что если пакет помощи для Украины не удастся согласовать до Рождества, он может быть отложен на период после президентских выборов в ноябре 2024 года.Источник Economist в сенате США отметил, что время играет против сторонников поддержки Киева.Как подчеркивает издание, на Украине обеспокоены, что без американского примера союзники Киева в Европе могут быстро пасть духом. Собственное же производство, которое было мощным в советские времена, сейчас находится не в лучшей форме.«Как бы мы ни наращивали местное производство, мы будем чрезвычайно зависеть от партнерства с Западом», — полагает украинский высокопоставленный чиновник.По словам другого украинского источника, «весной поток военной помощи был широкой рекой, летом — ручьем. Сейчас же это несколько капель слез». В связи с этим Украину ждет мрачная зима в условиях неопределенности, добавляет издание.Ранее президент США Джо Байден подписал закон о двухэтапном временном финансировании, который обеспечит работу правительства до января-февраля. Временная мера стала компромиссной: подписанный Байденом закон не предусматривает выделения запрошенных администрацией на помощь Украине и Израилю 106 миллиардов долларов, на которых настаивают демократы, но и не содержит бюджетных сокращений, которых добиваются республиканцы.
https://ukraina.ru/20231127/1051382264.html
https://ukraina.ru/20231127/1051355227.html
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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хроники, эксклюзив, спецоперация, украина, помощь, сша, джо байден, кива, владимир зеленский, валерий залужный, заявление, генпрокурор, всу, потери
Хроники, Эксклюзив, Спецоперация, Украина, помощь, США, Джо Байден, Кива, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, заявление, генпрокурор, ВСУ, потери

Заявление на Зеленского, потери ВСУ, мониторинг зарубежной помощи. Главное на Украине на утро 28 ноября

09:00 28.11.2023 (обновлено: 09:54 28.11.2023)
 
© AP / Evgeniy Maloletka
- РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© AP / Evgeniy Maloletka
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Кива обвинил Зеленского в задержке переговоров. На территории Украины раздаются взрывы, ВСУ несут потери. Киев договорился с США о расширенном мониторинге военной помощи ВСУ.
Лишенный мандата депутат Верховной рады Украины Илья Кива направил заявления генеральному прокурору страны Андрею Костину и директору Госбюро расследований (ГБР) Алексею Сухачеву на Владимира Зеленского и на главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного, обвинив их в сознательном затягивании процесса переговоров.
«Как и обещал, обратился к генеральному прокурору Украины Костину А. Е. и к директору ГБР Сухачеву А. А. с заявлениями о совершении уголовных преступлений... высшим военно-политическим руководством страны в лице президента Владимира Зеленского, главы СНБО Алексея Данилова, главнокомандующего Валерия Залужного, экс-главы СБУ Ивана Баканова, главы Департамента контрразведки СБУ Александра Поклада, нардепа Давида Арахамии, главы Верховной рады Украины Руслана Стефанчука, главы Офиса Президента Андрея Ермака», — написал Кива в своем телеграм-канале.
Шторм в Сочи - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
Вчера, 13:01
Разгул стихии, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 27 ноябряВ ряде регионов России и Украины пропало электричество из-за мощных штормов. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
Экс-депутат Рады, ссылаясь на интервью Арахамии телеканалу «1+1», также обвинил «членов украинской делегации» в сознательной задержке переговорного процесса.

«Исходя из интервью Давида Арахамии 24 ноября, члены украинской делегации, полностью осознавая собственные действия и полномочия как представителей украинского народа, сознательно затягивали процесс переговоров и не пытались достичь договоренностей в решении ситуации, что в свою очередь лишило украинский народ возможности сохранить сотни тысяч жизней и привело к полному уничтожению экономики страны», — заявил Кива.

После признания Арахамии об указании бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона «просто воевать» Кива также назвал действия украинских властей «государственной изменой» и «умышленными действиями граждан Украины, которые нанесли вред суверенитету страны, территориальной целостности и неприкосновенности».
На прошлой неделе глава фракции «Слуга народа» и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершится еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны.
После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьер-министром Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с РФ и «просто воевать». Кроме того, по словам Арахамии, Киев не согласился на прекращения огня, потому что это противоречит конституции Украины, где прописан блоковый статус.
Провалы ВСУ
С утра во вторник в Винницкой и Хмельницкой областях Украины объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
В Винницкой области сигнал прозвучал в 3:49 (4:49 мск), а в Хмельницкой — в 4:42 (5:42 мск).
До этого тревогу объявили в Николаевской, Днепропетровской и Кировоградской областях. Сигнал прозвучал в 1:54 (2:54 мск) в Николаевской области, а затем распространился на другие два региона.
Кроме того, тревога звучит в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей и ДНР.
Украинское издание «Зеркало недели» сообщило о взрывах в Кривом Роге Днепропетровской области.
Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
Вчера, 09:32
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По данным Минобороны РФ, экипажи ударных вертолетов Ми-28Н ВКС России на Донецком направлении уничтожили опорные пункты и бронированную технику ВСУ.
«В ходе выполнения боевых вылетов летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным пунктам подразделений ВСУ. В результате боевого применения были уничтожены пункт управления и бронетехника ВСУ», — отметили в ведомстве.
В Минобороны уточнили, что армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.
Начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев указал, что подразделения Вооруженных сил Украины потеряли до 110 человек в районе населенных пунктов Клещеевка и Курдюмовка на Донецком направлении.
Он уточнил, что российские военные нанесли поражение живой силе и технике 24-й и 93-й механизированных бригад ВСУ. Помимо этого украинская сторона потеряла еще две боевых машины пехоты.
Также в районе Клещеевки и Верхнекаменского в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены минометы калибра 120 миллиметров, добавил Астафьев.
Мониторинг военной помощи ВСУ
Украина и США договорились усилить мониторинг конечного использования ВСУ товаров оборонного назначения, предоставленных США, включая совместные инспекции и инвентаризации, указало Минобороны Украины.
Отмечается, что некоторые типы ракет, пусковых установок, БПЛА и приборы ночного видения, переданные американскими партнерами, требуют тщательного контроля и особых условий хранения.
Во исполнение этой задачи была подписана совместная с отделом оборонного сотрудничества посольства США концепция.
Из сообщения министерства следует, что отныне необходимый надзор за наличием, учетом и соблюдением надлежащих условий сохранения будет осуществлять Минобороны с иностранными партнерами.
Отсутствие прозрачности в отношении того, что как расходуется военная помощь, служит частичным оправданием для противников дальнейшего сотрудничества с Киевом. Более тщательных проверок требует, например, спикер палаты представителей Майк Джонсон.
В апреле этого года президент Украины Владимир Зеленский обещал конгрессменам США «отчитаться за каждый доллар американской помощи».
При этом дальнейшая поддержка Украины вообще оказалась под вопросом.
Так, издание Economist со ссылкой на источники сообщило об опасениях некоторых членов Конгресса США о том, что если пакет помощи для Украины не удастся согласовать до Рождества, он может быть отложен на период после президентских выборов в ноябре 2024 года.

«Чем дольше задержка, тем больше партии (республиканцев и демократов) охватывает предвыборная лихорадка. Если достичь соглашения не удастся до Рождества, некоторые в конгрессе опасаются, что новое выделение помощи (Украине) может быть отложено на время после выборов в ноябре 2024 года, причем если президентом изберут Дональда Трампа, она может полностью прекратиться», — пишет издание.

Источник Economist в сенате США отметил, что время играет против сторонников поддержки Киева.
Как подчеркивает издание, на Украине обеспокоены, что без американского примера союзники Киева в Европе могут быстро пасть духом. Собственное же производство, которое было мощным в советские времена, сейчас находится не в лучшей форме.
«Как бы мы ни наращивали местное производство, мы будем чрезвычайно зависеть от партнерства с Западом», — полагает украинский высокопоставленный чиновник.
По словам другого украинского источника, «весной поток военной помощи был широкой рекой, летом — ручьем. Сейчас же это несколько капель слез».
В связи с этим Украину ждет мрачная зима в условиях неопределенности, добавляет издание.
Ранее президент США Джо Байден подписал закон о двухэтапном временном финансировании, который обеспечит работу правительства до января-февраля.
Временная мера стала компромиссной: подписанный Байденом закон не предусматривает выделения запрошенных администрацией на помощь Украине и Израилю 106 миллиардов долларов, на которых настаивают демократы, но и не содержит бюджетных сокращений, которых добиваются республиканцы.
разгром корпуса 70а в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
26 ноября, 13:00
Разгром в Лавре, скандал с журналистами, обстрелы и беспилотники. Главное на Украине на 13:00 26 ноябряРаскольники из "ПЦУ" устроили разгром в двух корпусах Киево-Печерской лавры. Командование Воздушных сил ВСУ вынуждено было оправдываться за британских журналистов. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России
 
ХроникиЭксклюзивСпецоперацияУкраинапомощьСШАДжо БайденКиваВладимир ЗеленскийВалерий ЗалужныйзаявлениегенпрокурорВСУпотери
 
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09:00Заявление на Зеленского, потери ВСУ, мониторинг зарубежной помощи. Главное на Украине на утро 28 ноября
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