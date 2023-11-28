https://ukraina.ru/20231128/1051438195.html

Запад не сдержал обещаний по поддержке Украины - президент Чехии

Запад не сдержал обещаний по поддержке Украины - президент Чехии - 28.11.2023 Украина.ру

Запад не сдержал обещаний по поддержке Украины - президент Чехии

Киев ожидают сложности в военном плане из-за недостаточного уровня военной поддержки Украины Западом. Об этом президент Чехии Пётр Павел заявил в интервью газете Corriere della Sera

2023-11-28T07:15

2023-11-28T07:15

2023-11-28T07:15

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"Мы не сдержали обещания по вопросу снабжения снарядами для артиллерии, подготовка пилотов для F-16 не идёт должными темпами", - сказал Павел, отвечая на вопрос, справился ли Запад с военной поддержкой Украины.По его словам, Украина не может продолжать активные военные действия, а в странах, её поддерживающих, растёт неуверенность. Павел также подчеркнул, что нынешняя зима будет для самих украинцев чрезвычайно трудной из-за разрушения инфраструктуры."Так что населению Украины будет чрезвычайно трудно, и мы также должны учитывать их моральный дух. При отсутствии поддержки со стороны стран, которые сейчас поддерживают Украину, чувство разочарования будет расти", - отметил президент Чехии.Такое положение дел "не очень благоприятно" для продолжения наступательных действий ВСУ и создаёт среди киевских военных "неуверенность", мешающую планированию, добавил он.

https://ukraina.ru/20231128/1051421628.html

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новости, украина, петр павел, военная помощь, запад, всу, сво