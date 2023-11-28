Запад не сдержал обещаний по поддержке Украины - президент Чехии - 28.11.2023 Украина.ру
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Запад не сдержал обещаний по поддержке Украины - президент Чехии
Запад не сдержал обещаний по поддержке Украины - президент Чехии - 28.11.2023 Украина.ру
Запад не сдержал обещаний по поддержке Украины - президент Чехии
Киев ожидают сложности в военном плане из-за недостаточного уровня военной поддержки Украины Западом. Об этом президент Чехии Пётр Павел заявил в интервью газете Corriere della Sera
2023-11-28T07:15
2023-11-28T07:15
новости
украина
петр павел
военная помощь
запад
всу
сво
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"Мы не сдержали обещания по вопросу снабжения снарядами для артиллерии, подготовка пилотов для F-16 не идёт должными темпами", - сказал Павел, отвечая на вопрос, справился ли Запад с военной поддержкой Украины.По его словам, Украина не может продолжать активные военные действия, а в странах, её поддерживающих, растёт неуверенность. Павел также подчеркнул, что нынешняя зима будет для самих украинцев чрезвычайно трудной из-за разрушения инфраструктуры."Так что населению Украины будет чрезвычайно трудно, и мы также должны учитывать их моральный дух. При отсутствии поддержки со стороны стран, которые сейчас поддерживают Украину, чувство разочарования будет расти", - отметил президент Чехии.Такое положение дел "не очень благоприятно" для продолжения наступательных действий ВСУ и создаёт среди киевских военных "неуверенность", мешающую планированию, добавил он.
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новости, украина, петр павел, военная помощь, запад, всу, сво
Новости, Украина, Петр Павел, военная помощь, Запад, ВСУ, СВО

Запад не сдержал обещаний по поддержке Украины - президент Чехии

07:15 28.11.2023
 
© AP / Petr David Josek
- РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© AP / Petr David Josek
Читать в
Киев ожидают сложности в военном плане из-за недостаточного уровня военной поддержки Украины Западом. Об этом президент Чехии Пётр Павел заявил в интервью газете Corriere della Sera
"Мы не сдержали обещания по вопросу снабжения снарядами для артиллерии, подготовка пилотов для F-16 не идёт должными темпами", - сказал Павел, отвечая на вопрос, справился ли Запад с военной поддержкой Украины.
По его словам, Украина не может продолжать активные военные действия, а в странах, её поддерживающих, растёт неуверенность. Павел также подчеркнул, что нынешняя зима будет для самих украинцев чрезвычайно трудной из-за разрушения инфраструктуры.
"Так что населению Украины будет чрезвычайно трудно, и мы также должны учитывать их моральный дух. При отсутствии поддержки со стороны стран, которые сейчас поддерживают Украину, чувство разочарования будет расти", - отметил президент Чехии.
Такое положение дел "не очень благоприятно" для продолжения наступательных действий ВСУ и создаёт среди киевских военных "неуверенность", мешающую планированию, добавил он.
Марьяна Безуглая - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
06:00
Главком ВСУ, русские шпионы и тотальная мобилизация. Украинские эксперты и политики о ситуацииУкраинские эксперты обсуждают заявление замглавы комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяны Безуглой, которая потребовала отставки главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, обвинив его в отсутствии "плана замысла" на 2024 год.
 
НовостиУкраинаПетр Павелвоенная помощьЗападВСУСВО
 
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