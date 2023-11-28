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Российский истребитель Су-57 обзавёлся роем мини-БПЛА различного назначения - источник
Российский истребитель Су-57 обзавёлся роем мини-БПЛА различного назначения - источник - 28.11.2023 Украина.ру
Российский истребитель Су-57 обзавёлся роем мини-БПЛА различного назначения - источник
Для истребителя пятого поколения Су-57 уже созданы мини-беспилотники, которые он будет нести на борту, самолёт сможет управлять группой таких аппаратов. Об этом со ссылкой на информированный источник 28 ноября сообщает РИА Новости
2023-11-28T04:18
2023-11-28T04:18
2023-11-28T04:19
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"Для Су-57 созданы мини-БПЛА различного назначения, которые самолёт сможет нести на внешней подвеске и во внутрифюзеляжном отсеке и сбрасывать в воздухе. Планируется, что истребитель будет запускать сразу несколько дронов и осуществлять управление этой группой беспилотников", - рассказал источник.По его словам, "речь идёт об ударных беспилотниках, разведывательных аппаратах и беспилотниках радиоэлектронной борьбы". Один из способов их применения предполагает, что дроны в количестве десятков штук могут быть сброшены группой Су-57 во время атаки. Они позволят истребителям прорвать ПВО противника за счёт перегрузки её информационных каналов и сосредоточенного удара по её системам как беспилотниками, так и средствами поражения с истребителей.Информация о том, что Су-57 доработают под управление группой малых БПЛА, появилась в апреле 2021 года. Отмечалось, что на тот момент началась разработка бортового оборудования и специального программного обеспечения, создавался стенд для наземной отработки системы взаимодействия БПЛА с истребителем-носителем и между собой.Су-57 является многоцелевым истребителем пятого поколения, созданным с применением технологий малозаметности и передовой электроники. Самолёт обладает сверхзвуковой крейсерской скоростью, способен маневрировать с большими перегрузками и несёт основное вооружение во внутренних отсеках фюзеляжа.Серийные поставки этих истребителей начались в 2022 году. В рамках действующей госпрограммы вооружения до 2027 года ВКС должны получить 76 машин.
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Новости, Россия, ВПК, ВКС, Су-57, БПЛА
Российский истребитель Су-57 обзавёлся роем мини-БПЛА различного назначения - источник
04:18 28.11.2023 (обновлено: 04:19 28.11.2023)
Для истребителя пятого поколения Су-57 уже созданы мини-беспилотники, которые он будет нести на борту, самолёт сможет управлять группой таких аппаратов. Об этом со ссылкой на информированный источник 28 ноября сообщает РИА Новости
"Для Су-57 созданы мини-БПЛА различного назначения, которые самолёт сможет нести на внешней подвеске и во внутрифюзеляжном отсеке и сбрасывать в воздухе. Планируется, что истребитель будет запускать сразу несколько дронов и осуществлять управление этой группой беспилотников", - рассказал источник.
По его словам, "речь идёт об ударных беспилотниках, разведывательных аппаратах и беспилотниках радиоэлектронной борьбы". Один из способов их применения предполагает, что дроны в количестве десятков штук могут быть сброшены группой Су-57 во время атаки. Они позволят истребителям прорвать ПВО противника за счёт перегрузки её информационных каналов и сосредоточенного удара по её системам как беспилотниками, так и средствами поражения с истребителей.
Информация о том, что Су-57 доработают под управление группой малых БПЛА, появилась в апреле 2021 года. Отмечалось, что на тот момент началась разработка бортового оборудования и специального программного обеспечения, создавался стенд для наземной отработки системы взаимодействия БПЛА с истребителем-носителем и между собой.
Су-57 является многоцелевым истребителем пятого поколения, созданным с применением технологий малозаметности и передовой электроники. Самолёт обладает сверхзвуковой крейсерской скоростью, способен маневрировать с большими перегрузками и несёт основное вооружение во внутренних отсеках фюзеляжа.
Серийные поставки этих истребителей начались в 2022 году. В рамках действующей госпрограммы вооружения до 2027 года ВКС должны получить 76 машин.