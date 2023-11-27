https://ukraina.ru/20231127/1051382264.html

Разгул стихии, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 27 ноября

Разгул стихии, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 27 ноября - 27.11.2023 Украина.ру

Разгул стихии, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 27 ноября

В ряде регионов России и Украины пропало электричество из-за мощных штормов. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2023-11-27T13:01

2023-11-27T13:01

2023-11-27T13:02

хроники

эксклюзив

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На Крым обрушился самый мощный шторм за всю историю метеорологических наблюдений, сообщил РИА "Новости" научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.По его словам, подобная буря обрушилась на Балаклаву 14 ноября 1854 года во время Крымской войны. Тогда флотилия союзников — Англии, Турции, Франции и Сардинии) получила серьезные повреждения — у побережья затонули свыше 30 судов."Там действительно был сильнейший шторм, но у нас тогда не было наблюдений", — заявил Вильфанд.По его словам, самым сложным на юге России будет понедельник, при этом непогода с осадками и сильным ветром продлится до среды."До среды еще вот такая очень беспокойная ситуация, усиление ветра на Черноморском побережье до 26 метров в секунду, в Крыму будет 25 метров в секунду, но все-таки уже не 40", — рассказал Вильфанд.Сегодня в Крыму наблюдается шторм с ливнями и ветром ураганной силы. В регионе повалены деревья, есть повреждения газопроводов, на море сильный шторм, волнами заливает прибрежные районы. В республике создали оперативный штаб, идет эвакуация людей из подтопленных домов. В Севастополе понедельник объявили нерабочим днем для сотрудников соцсферы, а в Крыму — для всех.На настоящий момент известно об одном погибшем в Республике Крым. Кроме того, в Севастополе пострадали три человека, в Евпатории — семеро.Всего в Крыму без света остаются почти 400 тыс. жителей. В нескольких муниципальных образованиях объявили режим ЧС.Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо также объявил понедельник выходным днём для жителей региона."В связи с ухудшением погодных условий завтра в Херсонской области объявляется выходной день. Силы МЧС и других оперативных служб находятся в полной готовности на случай оказания любой необходимой помощи. Уважаемые земляки, прошу вас быть осторожными. Постарайтесь без особой необходимости не выходить из дома и, особенно, не выезжать на автомобилях. Берегите себя и своих близких!" - написал Сальдо в своём телеграм-канале вечером 26 ноября.Днём 27 ноября глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко рассказал о том, как в регионе устраняют последствия шторма."К устранению последствий стихии в области привлечены все имеющиеся силы и техника коммунальных служб и спасателей МЧС. Они распиливают и убирают упавшие деревья, расчищают от завалов мусора улицы. Аварийные бригады приступили к ликвидации порывов ЛЭП во всех районах области. На 12:00 пока ещё полностью или частично отключены: Алёшкинский округ - 7 населенных пунктов, Горностаевский — 3, Голопристанский — 4, Каланчакский — 8, Каховский — 9, Генический — 7, Чаплынский — 8, Ивановский — 9, В. Лепетихский — 6, Новотроицкое — 11. Восстановлено электроснабжение в значительной части Геническа и Скадовска, с. Плодовое Каховского района и г. Новая Каховка, большей части Горностаевского и др. районов. После включения света связь восстановится в течение нескольких часов. На 12:00 из 546 объектов связи восстановлено электропитание и работа 103. Оперативный штаб области по ликвидации последствий шторма продолжает работу", - сообщил Алексеенко, напомнив о телефоне экстренных служб 112, по которому нужно обращаться за помощью.Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий 27 ноября рассказал о том, что происходило в его регионе. По его словам, по состоянию на 9 часов утра ситуация в области была стабильной, оперативные службы работали в штатном режиме."Наиболее сложная ситуация в Бердянске, где подтоплены пять районов города, средний уровень воды в подтопленных домовладениях достигает 40 см. Частично отключено электроснабжение и теплоснабжение. Из подтопленных районов города Бердянска эвакуированы четыре человека. Дети переведены на дистанционное обучение. В Приморске вдоль береговой линии акватории Азовского моря наблюдается подтопление одной улицы. В пгт Кирилловка подтоплено 100% баз отдыха на Федотовой косе и дорога, соединяющая поселок с Федотовой косой. На место уже выехали волонтёрские организации, которые будут оказывать помощь жителям подтопленных территорий. 37200 абонентов по области отключены от электроснабжения. Дал поручение правительству области в кратчайшие сроки устранить повреждения на сетях электроснабжения. Аварийные бригады работают", - подчеркнул Балицкий.В Донецкой Народной Республике также борются с последствиями шторма."Непогода, штормовой ветер привели к многочисленным порывам электрических сетей, в результате без света в регионе остается значительное количество абонентов. Энергетики экстренно устраняют аварии, делается все возможное, чтобы как можно быстрее нормализовать ситуацию с подачей света и тепла", - сообщил утром 27 ноября глава ДНР Денис Пушилин.Мэр Донецка Алексей Кулемзин проинформировал о продолжении работ по устранению аварийных ситуаций в Донецке."В Донецке продолжаются работы по устранению аварийных ситуаций. Осложняются эти работы сильным ветром, который уже сутки в городе. Это приводит к падению деревьев, архитектурных форм, повреждению электропередач. Я выражаю слова огромной благодарности всем работникам ресурсоснабжающих коммунальных предприятий, которые уже очередные сутки в круглосуточном режиме ликвидируют аварию. Постепенно жизнь восстанавливается, подаётся электроснабжение. Но на сегодняшний день остаётся порядка 200 котельных, которые из-за отсутствия электроснабжения остановлены, порядка 1400 тягловых подстанций остановлены, но все аварийные бригады работают круглосуточно в усиленном режиме. Уверен, в ближайшее время ситуация будет стабилизирована", - рассказал он.В ряде регионов Украины, например, в Одесской области, также из-за сложных погодных условий и перепадов напряжения отключили котельные. Кроме того, в ночь на 27 ноября стало известно о падении 100-метровой трубы в котельной большой мощности в Одессе."Мы мгновенно собрали штаб на месте и всех специалистов. В настоящее время оцениваем повреждения и уже приступили к аварийным работам", - сообщил тогда мэр Одессы Геннадий Труханов.На Украине работает Штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на дорогах.По состоянию на утро 27 ноября сотрудники ГСЧС Украины больше всего привлекались для ликвидации последствий непогоды в Одесской, Кировоградской и Николаевской областях. В воскресенье, 26 ноября сообщалось, что в результате осложнения погодных условий обесточены 386 населённых пунктов в 10 областях. Однако после полудня 27 ноября "Укрэнерго" сообщило, что по Украине из-за снежной бери обесточены 2046 населенных пунктов в 15 областях, сообщает Укрэнерго.Самая сложная ситуация сейчас в Полтавской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Киевской и Кировоградской областях.Население Украины призвали беречь электроэнергию.ОбстрелыКак сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 45 ударов по территории этого региона России."На донецком направлении противник совершил 39 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм, ударного БПЛА, на горловском 6 обстрелов из артиллерии 152 и 122 мм. Выпущено 130 единиц различных боеприпасов", - отмечалось в сообщении представительства.Под огнём ВСУ оказались районы трех населённых пунктов республики: Горловка (Калининский, Никитовский районы), столица Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Макеевка (Кировский район)."Поступили сведения о ранении трех гражданских лиц, в т.ч. подростка 2008 года рождения, в Киевском районе Донецка и Червоногвардейском районе Макеевки", - сообщило представительство.Огнём ВСУ были повреждены 5 жилых домостроений в Киевском, Кировском и Петровском районах Донецка, Калининском районе Горловки, а также 5 объектов гражданской инфраструктуры.В ночь на 27 ноября Минобороны России сообщило об очередной пресечённой атаке украинского беспилотника."26 ноября около 23:20 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Смоленской области", - указывалось в сообщении.Утром 27 ноября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков у себя в телеграм-канале опубликовал сводку ударов ВСУ по этому региону России в предыдущие сутки."В Белгородском районе в селе Щетиновка с БПЛА сброшено 2 самодельных взрывных устройства. Также по селу выпущено 3 гранатометных выстрела. Пострадавших и разрушений нет. В Волоконовском районе из миномета обстреляли окраину хутора Старый – зафиксировано 2 прилета. Обошлось без последствий", - указывалось в сводке.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.

https://ukraina.ru/20231127/1051355227.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив