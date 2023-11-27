https://ukraina.ru/20231127/1051369086.html

Запад кинул Киев, но повод дали сами власти Украины - Арестович*

Запад кинул Киев, но повод дали сами власти Украины - Арестович* - 27.11.2023 Украина.ру

Запад кинул Киев, но повод дали сами власти Украины - Арестович*

Бывший советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович* в своём телеграм-канале раскритиковал украинских чиновников за перекладывание ответственности за продолжение военного конфликта

2023-11-27T10:53

2023-11-27T10:53

2023-11-27T10:53

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переговоры

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Арестович* обвинил главу партии "Слуга народа" Давида Арахамию и депутата Верховной Рады Марьяны Безуглой в "перебрасывании ответственности".Арахамия в интервью украинского телеканалу "1+1" говорил, что военные действия на Украине могли завершиться весной 2022 года. Но правительство Украины не согласилось на нейтралитет страны. После переговоров в Стамбуле, заявил Арахамия, действующий тогда премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с Россией.Как отмечал Арахамия, Киев также не согласился на прекращение огня, потому что это противоречит конституции Украины, где прописан блоковый статус. Безуглая же заявила, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не представил никакого плана действий на следующий год, "такое руководство должно уйти".Экс-советник уверен, что украинцы "свою войну выиграли". "Эта наша война вполне могла увенчаться Стамбульскими соглашениями, и пару сотен тысяч людей были бы живы", добавил он.А потом началась другая война, пишет он. "И эту другую войну, мы не могли выиграть без самолетов и дальнобойных ракет и в пять раз большего объема поставок для Сухопутных войск. Всего этого не было", пояснил Арестович*.Вторая часть проблемы заключается в том, что Украине "попробуют навязать" новое мировое соглашение. "Ну, мы в вас столько вложили, а вы такие коррупционные и бестолковые, у вас не получилось, теперь оставьте Путину четыре области, и – ладушки", описал Арестович* вероятные перспективы новой сделки.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов. Объявлен МВД РФ в розыск по уголовной статье.

https://ukraina.ru/20231127/1051355227.html

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новости, украина, всу, алексей арестович, владимир зеленский, борис джонсон, валерий залужный, переговоры