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"Польские друзья должны вернуться к реальности": мэр Львова возмутил Польшу

"Польские друзья должны вернуться к реальности": мэр Львова возмутил Польшу - 26.11.2023 Украина.ру

"Польские друзья должны вернуться к реальности": мэр Львова возмутил Польшу

Оскорбления мэра Львова достигли целевой аудитории: второй день в Польше решают, как и кого наказать на Украине. Повод дал львовский градоначальник Андрей Садовый

2023-11-26T10:51

2023-11-26T10:51

2023-11-26T10:51

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Накануне, 26 ноября Садовый опубликовал в соцсети сообщение с таким заявлением: "Польские друзья должны вернуться к реальности".Мэр Львова заявил, что протестная акция польских водителей и фермеров на польско-украинской границе нивелирует "гигантский вклад в победу Украины" и делается это "группой маргиналов, которые блокируют гуманитарные поставки в страну"."Есть ли у Польши смелость, политическая воля и гражданские инструменты, чтобы положить конец этой позорной блокаде Украины?", - спросил мэр Львова.В тот же день польские пользователи соцсетей и СМИ разразились гневной отповедью, обвинив львовского градоначальника во лжи и хамстве. Садовому резонно напомнили о причинах протеста и грузах, которые польские протестующие пропускают на Украину – это гуманитарные грузы и поставки для ВСУ. Остальные грузы на Украину тоже пропускаются, но примерно по одной фуре в час.В декабре польские дальнобойщики заблокировали границу с Украиной, добиваясь отмены дискриминационных мер в отношении себя. Польские водители требовали возврата старых правил, по которым не было льгот у их украинских коллег.В середине ноября к протесту польских дальнобойщиков на границе присоединились фермеры, возмущённые демпинговыми поставками сельхозпродукции с Украины. По их мнению, крупные западные холдинги делают бизнес в постсоветской республике, экономя на соблюдении минимальных норм ЕС, в том числе касающихся экологических стандартов и оплаты труда. Правительство Польши в сентябре заблокировало импорт такой продукции на свой рынок, разрешив транзит в другие страны ЕС. Однако фермеры требуют компенсаций за понесённые ранее убытки.

https://ukraina.ru/20231125/1051329700.html

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