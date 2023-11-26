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"Польские друзья должны вернуться к реальности": мэр Львова возмутил Польшу
"Польские друзья должны вернуться к реальности": мэр Львова возмутил Польшу - 26.11.2023 Украина.ру
"Польские друзья должны вернуться к реальности": мэр Львова возмутил Польшу
Оскорбления мэра Львова достигли целевой аудитории: второй день в Польше решают, как и кого наказать на Украине. Повод дал львовский градоначальник Андрей Садовый
2023-11-26T10:51
2023-11-26T10:51
2023-11-26T10:51
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Накануне, 26 ноября Садовый опубликовал в соцсети сообщение с таким заявлением: "Польские друзья должны вернуться к реальности".Мэр Львова заявил, что протестная акция польских водителей и фермеров на польско-украинской границе нивелирует "гигантский вклад в победу Украины" и делается это "группой маргиналов, которые блокируют гуманитарные поставки в страну"."Есть ли у Польши смелость, политическая воля и гражданские инструменты, чтобы положить конец этой позорной блокаде Украины?", - спросил мэр Львова.В тот же день польские пользователи соцсетей и СМИ разразились гневной отповедью, обвинив львовского градоначальника во лжи и хамстве. Садовому резонно напомнили о причинах протеста и грузах, которые польские протестующие пропускают на Украину – это гуманитарные грузы и поставки для ВСУ. Остальные грузы на Украину тоже пропускаются, но примерно по одной фуре в час.В декабре польские дальнобойщики заблокировали границу с Украиной, добиваясь отмены дискриминационных мер в отношении себя. Польские водители требовали возврата старых правил, по которым не было льгот у их украинских коллег.В середине ноября к протесту польских дальнобойщиков на границе присоединились фермеры, возмущённые демпинговыми поставками сельхозпродукции с Украины. По их мнению, крупные западные холдинги делают бизнес в постсоветской республике, экономя на соблюдении минимальных норм ЕС, в том числе касающихся экологических стандартов и оплаты труда. Правительство Польши в сентябре заблокировало импорт такой продукции на свой рынок, разрешив транзит в другие страны ЕС. Однако фермеры требуют компенсаций за понесённые ранее убытки.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, польша, украина, украина-ес, ес, соглашение с ес, дальнобойщики, фермеры, забастовка, граница, государственная граница, сельхозпродукция, демпинг, перевозчики, экономика, торговля
Новости, Польша, Украина, Украина-ЕС, ЕС, соглашение с ЕС, дальнобойщики, фермеры, забастовка, граница, государственная граница, сельхозпродукция, демпинг, перевозчики, экономика, торговля
"Польские друзья должны вернуться к реальности": мэр Львова возмутил Польшу
Оскорбления мэра Львова достигли целевой аудитории: второй день в Польше решают, как и кого наказать на Украине. Повод дал львовский градоначальник Андрей Садовый
Накануне, 26 ноября Садовый опубликовал в соцсети сообщение с таким заявлением: "Польские друзья должны вернуться к реальности".
Мэр Львова заявил, что протестная акция польских водителей и фермеров на польско-украинской границе нивелирует "гигантский вклад в победу Украины" и делается это "группой маргиналов, которые блокируют гуманитарные поставки в страну".
"Есть ли у Польши смелость, политическая воля и гражданские инструменты, чтобы положить конец этой позорной блокаде Украины?", - спросил мэр Львова.
В тот же день польские пользователи соцсетей и СМИ разразились гневной отповедью, обвинив львовского градоначальника во лжи и хамстве. Садовому резонно напомнили о причинах протеста и грузах, которые польские протестующие пропускают на Украину – это гуманитарные грузы и поставки для ВСУ. Остальные грузы на Украину тоже пропускаются, но примерно по одной фуре в час.
В декабре польские дальнобойщики заблокировали границу с Украиной, добиваясь отмены дискриминационных мер в отношении себя. Польские водители требовали возврата старых правил, по которым не было льгот у их украинских коллег.
В середине ноября к протесту польских дальнобойщиков на границе присоединились фермеры, возмущённые демпинговыми поставками сельхозпродукции с Украины. По их мнению, крупные западные холдинги делают бизнес в постсоветской республике, экономя на соблюдении минимальных норм ЕС, в том числе касающихся экологических стандартов и оплаты труда. Правительство Польши в сентябре заблокировало импорт такой продукции на свой рынок, разрешив транзит в другие страны ЕС. Однако фермеры требуют компенсаций за понесённые ранее убытки.