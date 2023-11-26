https://ukraina.ru/20231126/1051343356.html

ВСУ обстреляли Донецк снарядами стандарта НАТО

ВСУ обстреляли Донецк снарядами стандарта НАТО - 26.11.2023 Украина.ру

ВСУ обстреляли Донецк снарядами стандарта НАТО

Четыре района Донецка подверглись обстрелам ВСУ. Об этом утром 26 ноября сообщил мэр города Алексей Кулемзин

2023-11-26T09:44

2023-11-26T09:44

2023-11-26T09:44

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германия

обстрелы

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Со ссылкой на СЦКК ДНР мэр столицы республики сообщил, что за период с 21:00 25 ноября до 9:00 26 ноября территория Донецка семь раз подверглась обстрелам со стороны ВСУ."В направлении Киевского, Кировского, Куйбышевского и Петровского районов укронацисты выпустили 23 снаряда калибром 155 мм", - сообщил в своём ТГ-канале мэр Донецка.Калибр 155 мм является стандартом НАТО. Военно-политический блок поставляет снаряды такого калибра на Украину с 2014 года.По итогам состоявшегося 22 ноября заседания западной коалиции по поддержке ВСУ в формате в формате "Рамштайн" (по названию базы ВВС США в Германии) украинский министр обороны Рустем Умеров сообщил о новых поставках НАТО для ВСУ. В частности, военную технику и боеприпасы калибра 155 мм на Украину поставит Германия.

https://ukraina.ru/20231126/1051342821.html

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новости, днр, новые регионы рф, сво, донецк, алексей кулемзин, нато, украина-нато, германия, обстрелы, военные преступления