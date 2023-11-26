ВСУ обстреляли Донецк снарядами стандарта НАТО - 26.11.2023 Украина.ру
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ВСУ обстреляли Донецк снарядами стандарта НАТО
ВСУ обстреляли Донецк снарядами стандарта НАТО - 26.11.2023 Украина.ру
ВСУ обстреляли Донецк снарядами стандарта НАТО
Четыре района Донецка подверглись обстрелам ВСУ. Об этом утром 26 ноября сообщил мэр города Алексей Кулемзин
2023-11-26T09:44
2023-11-26T09:44
новости
днр
новые регионы рф
сво
донецк
алексей кулемзин
нато
украина-нато
германия
обстрелы
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Со ссылкой на СЦКК ДНР мэр столицы республики сообщил, что за период с 21:00 25 ноября до 9:00 26 ноября территория Донецка семь раз подверглась обстрелам со стороны ВСУ."В направлении Киевского, Кировского, Куйбышевского и Петровского районов укронацисты выпустили 23 снаряда калибром 155 мм", - сообщил в своём ТГ-канале мэр Донецка.Калибр 155 мм является стандартом НАТО. Военно-политический блок поставляет снаряды такого калибра на Украину с 2014 года.По итогам состоявшегося 22 ноября заседания западной коалиции по поддержке ВСУ в формате в формате "Рамштайн" (по названию базы ВВС США в Германии) украинский министр обороны Рустем Умеров сообщил о новых поставках НАТО для ВСУ. В частности, военную технику и боеприпасы калибра 155 мм на Украину поставит Германия.
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новости, днр, новые регионы рф, сво, донецк, алексей кулемзин, нато, украина-нато, германия, обстрелы, военные преступления
Новости, ДНР, Новые регионы РФ, СВО, Донецк, Алексей Кулемзин, НАТО, Украина-НАТО, Германия, обстрелы, Военные преступления

ВСУ обстреляли Донецк снарядами стандарта НАТО

09:44 26.11.2023
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВСУ обстреляли центр Донецка
ВСУ обстреляли центр Донецка - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
© РИА Новости . Сергей Аверин
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Четыре района Донецка подверглись обстрелам ВСУ. Об этом утром 26 ноября сообщил мэр города Алексей Кулемзин
Со ссылкой на СЦКК ДНР мэр столицы республики сообщил, что за период с 21:00 25 ноября до 9:00 26 ноября территория Донецка семь раз подверглась обстрелам со стороны ВСУ.
"В направлении Киевского, Кировского, Куйбышевского и Петровского районов укронацисты выпустили 23 снаряда калибром 155 мм", - сообщил в своём ТГ-канале мэр Донецка.
Калибр 155 мм является стандартом НАТО. Военно-политический блок поставляет снаряды такого калибра на Украину с 2014 года.
По итогам состоявшегося 22 ноября заседания западной коалиции по поддержке ВСУ в формате в формате "Рамштайн" (по названию базы ВВС США в Германии) украинский министр обороны Рустем Умеров сообщил о новых поставках НАТО для ВСУ. В частности, военную технику и боеприпасы калибра 155 мм на Украину поставит Германия.
беспилотник украина всу - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
09:33
БПЛА ВСУ обесточили часть территории ДНРВ результате атаки беспилотников ВСУ нанесён урон энергосистеме Донецкой Народной Республики. Об этом 26 ноября сообщил глава республики Денис Пушилин
 
НовостиДНРНовые регионы РФСВОДонецкАлексей КулемзинНАТОУкраина-НАТОГерманияобстрелыВоенные преступления
 
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