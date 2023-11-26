https://ukraina.ru/20231126/1051343356.html
ВСУ обстреляли Донецк снарядами стандарта НАТО
ВСУ обстреляли Донецк снарядами стандарта НАТО - 26.11.2023 Украина.ру
ВСУ обстреляли Донецк снарядами стандарта НАТО
Четыре района Донецка подверглись обстрелам ВСУ. Об этом утром 26 ноября сообщил мэр города Алексей Кулемзин
2023-11-26T09:44
2023-11-26T09:44
2023-11-26T09:44
новости
днр
новые регионы рф
сво
донецк
алексей кулемзин
нато
украина-нато
германия
обстрелы
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Со ссылкой на СЦКК ДНР мэр столицы республики сообщил, что за период с 21:00 25 ноября до 9:00 26 ноября территория Донецка семь раз подверглась обстрелам со стороны ВСУ."В направлении Киевского, Кировского, Куйбышевского и Петровского районов укронацисты выпустили 23 снаряда калибром 155 мм", - сообщил в своём ТГ-канале мэр Донецка.Калибр 155 мм является стандартом НАТО. Военно-политический блок поставляет снаряды такого калибра на Украину с 2014 года.По итогам состоявшегося 22 ноября заседания западной коалиции по поддержке ВСУ в формате в формате "Рамштайн" (по названию базы ВВС США в Германии) украинский министр обороны Рустем Умеров сообщил о новых поставках НАТО для ВСУ. В частности, военную технику и боеприпасы калибра 155 мм на Украину поставит Германия.
https://ukraina.ru/20231126/1051342821.html
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новости, днр, новые регионы рф, сво, донецк, алексей кулемзин, нато, украина-нато, германия, обстрелы, военные преступления
Новости, ДНР, Новые регионы РФ, СВО, Донецк, Алексей Кулемзин, НАТО, Украина-НАТО, Германия, обстрелы, Военные преступления
ВСУ обстреляли Донецк снарядами стандарта НАТО
Четыре района Донецка подверглись обстрелам ВСУ. Об этом утром 26 ноября сообщил мэр города Алексей Кулемзин
Со ссылкой на СЦКК ДНР мэр столицы республики сообщил, что за период с 21:00 25 ноября до 9:00 26 ноября территория Донецка семь раз подверглась обстрелам со стороны ВСУ.
"В направлении Киевского, Кировского, Куйбышевского и Петровского районов укронацисты выпустили 23 снаряда калибром 155 мм", - сообщил в своём ТГ-канале мэр Донецка.
Калибр 155 мм является стандартом НАТО. Военно-политический блок поставляет снаряды такого калибра на Украину с 2014 года.
По итогам состоявшегося 22 ноября заседания западной коалиции по поддержке ВСУ в формате в формате "Рамштайн" (по названию базы ВВС США в Германии) украинский министр обороны Рустем Умеров сообщил о новых поставках НАТО для ВСУ. В частности, военную технику и боеприпасы калибра 155 мм на Украину поставит Германия.