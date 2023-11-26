Лишь бы десант в Дудинку не проворонить. Эксперт о том, где Россия будет биться с НАТО после победы в СВО - 26.11.2023 Украина.ру
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Лишь бы десант в Дудинку не проворонить. Эксперт о том, где Россия будет биться с НАТО после победы в СВО
Лишь бы десант в Дудинку не проворонить. Эксперт о том, где Россия будет биться с НАТО после победы в СВО - 26.11.2023 Украина.ру
Лишь бы десант в Дудинку не проворонить. Эксперт о том, где Россия будет биться с НАТО после победы в СВО
На Западе в рамках будущей борьбы за арктические ресурсы планируют создать арктическое командование НАТО – ARCCOM. Поэтому не надо думать, что если вся сухопутная группировка войск стран Скандинавии насчитывает всего 40 тысяч человек, то Россия с ней справится
2023-11-26T05:45
2023-11-26T05:45
новости
сво
россия
украина
нато
финляндия
ракеты
арктика
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Не надо недооценивать противника. Учитывая, что целей СВО нам уже не удалось достичь за короткий срок.Об этом рассказал военный политолог Александр Перенджиев в интервью изданию Украина.руПеренджиев также напомнил, что во время Великой Отечественной войны немецко-фашистские захватчики пытались высадить десант в Дудинке, который является частью арктического региона.Да, мы героически отразили этот десант и не позволили гитлеровцам взять Дудинку. Но это эпизод показал, насколько глубоко на нашу территорию может проникнуть враг, уточнил специалист.Сейчас у нас флот на севере мощнее. Но и у НАТО хватает подводных лодок и бомбардировщиков. А еще на Аляске установлен антенный комплекс HAARP. Эта система вроде бы тектоническо-климатического действия, но она может создавать мощные электромагнитные импульсы и использоваться для связи. Поэтому в случае полноценной войны на севере России было бы лучше сразу уничтожить всю эту инфраструктуру, не дожидаясь, пока она будет использоваться против нас, добавил он.Я уверен в победе наших войск, но не будем торопиться с победными реляциями. Победа потребует от нас значительных ресурсов. Нам придется не запускать ракеты на луну, а превращать Россию в один боевой лагерь, как это было во время Великой Отечественной войны. Принцип, что "война идет где-то там", уже не сработает, заключил собеседник издания.
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Украина.ру
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новости, сво, россия, украина, нато, финляндия, ракеты, арктика
Новости, СВО, Россия, Украина, НАТО, Финляндия, ракеты, Арктика

Лишь бы десант в Дудинку не проворонить. Эксперт о том, где Россия будет биться с НАТО после победы в СВО

05:45 26.11.2023
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАрктическая экспедиция "Кара-зима 2015"
Арктическая экспедиция Кара-зима 2015 - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
© РИА Новости . Валерий Мельников
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На Западе в рамках будущей борьбы за арктические ресурсы планируют создать арктическое командование НАТО – ARCCOM. Поэтому не надо думать, что если вся сухопутная группировка войск стран Скандинавии насчитывает всего 40 тысяч человек, то Россия с ней справится
Не надо недооценивать противника. Учитывая, что целей СВО нам уже не удалось достичь за короткий срок.
Об этом рассказал военный политолог Александр Перенджиев в интервью изданию Украина.ру
"Мне на это могут возразить, что на Украине идет спецоперация, поэтому Россия себя ограничивает в применении оружия, а по Финляндии мы можем ударить по полной программе. Но у НАТО тоже есть свои контраргументы. У них сильный флот на Балтике. Мы сейчас с трудом справляемся с украинскими беспилотниками и ракетами Storm Shadow. А что будет, если в случае войны с Северной Европой таких ракетных ударов станет гораздо больше?", - указал эксперт.
Перенджиев также напомнил, что во время Великой Отечественной войны немецко-фашистские захватчики пытались высадить десант в Дудинке, который является частью арктического региона.
Да, мы героически отразили этот десант и не позволили гитлеровцам взять Дудинку. Но это эпизод показал, насколько глубоко на нашу территорию может проникнуть враг, уточнил специалист.
Сейчас у нас флот на севере мощнее. Но и у НАТО хватает подводных лодок и бомбардировщиков. А еще на Аляске установлен антенный комплекс HAARP. Эта система вроде бы тектоническо-климатического действия, но она может создавать мощные электромагнитные импульсы и использоваться для связи. Поэтому в случае полноценной войны на севере России было бы лучше сразу уничтожить всю эту инфраструктуру, не дожидаясь, пока она будет использоваться против нас, добавил он.
Я уверен в победе наших войск, но не будем торопиться с победными реляциями. Победа потребует от нас значительных ресурсов. Нам придется не запускать ракеты на луну, а превращать Россию в один боевой лагерь, как это было во время Великой Отечественной войны. Принцип, что "война идет где-то там", уже не сработает, заключил собеседник издания.
 
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