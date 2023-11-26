Военный эксперт рассказал, как Польша "накачивает" армию, чтобы авантюрно забрать Западную Украину
Сейчас Польша активно расширяет армию со 150 до 350 тысяч, а это уже немалые силы. Если США дадут гарантии поддержки, Варшава попытается отобрать пять-шесть западноукраинских областей. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру офицер Вооруженных сил США в отставке Станислав Крапивник
Сейчас у Польши боевого опыта значительно больше, чем у всех европейских стран. Если США дадут гарантии поддержки, Варшава попытается отобрать пять-шесть западноукраинских областей, сообщил военный эксперт.
Сами по себе поляки не выстоят. Но если Запад будет их поддерживать также, как Украину, противостоять им будет сложно. Сейчас Польша активно расширяет армию со 150 до 350 тысяч, а это уже очень серьезные силы, добавил он.
"В Польше достаточно развиты логистические пути. И за ней все равно стоит НАТО. Даже если Польша самостоятельно решится на эту авантюру и пятая статья не будет активирована, ее все равно поддержат по образцу Украины", - подчеркнул Крапивник.
Польша уже отчасти воюет на Украине и по некоторым данным, там погибло около 10 тысяч польских военных. Потому что жители деревень рассказывают про постоянные похороны и стрельбу в воздух, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст можно прочитать здесь
23 ноября, 11:45Почему нужно победить Голландию, чего очень боится Зеленский и чего ждать от Польши - КорниловПолитический обозреватель международной медиагруппы "Россия сегодня" Владимир Корнилов в эфире Украина.ру объяснил, когда стало очевидно, что госпереворот на Украине неизбежен, кто в этом виноват, а также рассказал о наивных ожиданиях поляков