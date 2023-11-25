Командующий ВС ВСУ заявил о рекордном количестве атак российских беспилотников
13:02 25.11.2023 (обновлено: 13:17 25.11.2023)
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие ЦВО проходят подготовку операторов БПЛА в зоне проведения СВО
Вооруженные силы (ВС) России в ночь на 25 ноября выпустили рекордное количество беспилотников в сторону Украины. Об этом сообщил командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) Николай Олещук в своем телеграм-канале
По его словам, российские войска запустили 75 ударных беспилотников.
Основным направлением атак стал Киев.
Ранее сообщалось, что в Киеве раздаются взрывы сразу в нескольких районах. По словам очевидцев, они слышны в Голосеевском районе, со стороны аэропорта Жуляны, а также в центре города.