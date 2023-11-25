Командующий ВС ВСУ заявил о рекордном количестве атак российских беспилотников - 25.11.2023 Украина.ру
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Командующий ВС ВСУ заявил о рекордном количестве атак российских беспилотников
Командующий ВС ВСУ заявил о рекордном количестве атак российских беспилотников - 25.11.2023 Украина.ру
Командующий ВС ВСУ заявил о рекордном количестве атак российских беспилотников
Вооруженные силы (ВС) России в ночь на 25 ноября выпустили рекордное количество беспилотников в сторону Украины. Об этом сообщил командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) Николай Олещук в своем телеграм-канале
2023-11-25T13:02
2023-11-25T13:17
киев
взрывы
беспилотники
новости
всу
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По его словам, российские войска запустили 75 ударных беспилотников.Основным направлением атак стал Киев.Ранее сообщалось, что в Киеве раздаются взрывы сразу в нескольких районах. По словам очевидцев, они слышны в Голосеевском районе, со стороны аэропорта Жуляны, а также в центре города.
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киев, взрывы, беспилотники, новости, всу
Киев, взрывы, беспилотники, Новости, ВСУ

Командующий ВС ВСУ заявил о рекордном количестве атак российских беспилотников

13:02 25.11.2023 (обновлено: 13:17 25.11.2023)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие ЦВО проходят подготовку операторов БПЛА в зоне проведения СВО
Военнослужащие ЦВО проходят подготовку операторов БПЛА в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Читать в
Вооруженные силы (ВС) России в ночь на 25 ноября выпустили рекордное количество беспилотников в сторону Украины. Об этом сообщил командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) Николай Олещук в своем телеграм-канале
По его словам, российские войска запустили 75 ударных беспилотников.
Основным направлением атак стал Киев.
Ранее сообщалось, что в Киеве раздаются взрывы сразу в нескольких районах. По словам очевидцев, они слышны в Голосеевском районе, со стороны аэропорта Жуляны, а также в центре города.
08:02
В Киеве прогремела серия взрывов - СМИО новой серии взрывов в Киеве, вызванных массированными атаками БПЛА, утром 25 ноября сообщают местные СМИ
 
КиеввзрывыбеспилотникиНовостиВСУ
 
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