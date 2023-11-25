https://ukraina.ru/20231125/1051335747.html

Командующий ВС ВСУ заявил о рекордном количестве атак российских беспилотников

Командующий ВС ВСУ заявил о рекордном количестве атак российских беспилотников - 25.11.2023 Украина.ру

Командующий ВС ВСУ заявил о рекордном количестве атак российских беспилотников

Вооруженные силы (ВС) России в ночь на 25 ноября выпустили рекордное количество беспилотников в сторону Украины. Об этом сообщил командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) Николай Олещук в своем телеграм-канале

2023-11-25T13:02

2023-11-25T13:02

2023-11-25T13:17

киев

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беспилотники

новости

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По его словам, российские войска запустили 75 ударных беспилотников.Основным направлением атак стал Киев.Ранее сообщалось, что в Киеве раздаются взрывы сразу в нескольких районах. По словам очевидцев, они слышны в Голосеевском районе, со стороны аэропорта Жуляны, а также в центре города.

https://ukraina.ru/20231125/1051332026.html

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2023

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киев, взрывы, беспилотники, новости, всу