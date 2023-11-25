https://ukraina.ru/20231125/1051334493.html

Президент Швейцарии прибыл в Киев

Президент Швейцарии прибыл в Киев - 25.11.2023 Украина.ру

Президент Швейцарии прибыл в Киев

Президент Швейцарии Ален Берсе в соцсети Х сообщил, что в субботу прибыл в Киев

2023-11-25T12:17

2023-11-25T12:17

2023-11-25T12:37

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"Прибыл в Киев, где сегодня поучаствую в международном саммите по продовольственной безопасности", - написал Берсе.Он добавил, что также встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.В начале месяца Украину обвинили в покупке швейцарского оружия в обход запрета со стороны Берна. Министерство экономики Швейцарии обещало провести расследование в связи с этим. Из-за нейтралитета страна запретила другим государствам продавать свое вооружение без согласия Берна.

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2023

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швейцария, зарубежье, киев, новости, президент