Президент Швейцарии прибыл в Киев - 25.11.2023 Украина.ру
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Президент Швейцарии прибыл в Киев
Президент Швейцарии прибыл в Киев - 25.11.2023 Украина.ру
Президент Швейцарии прибыл в Киев
Президент Швейцарии Ален Берсе в соцсети Х сообщил, что в субботу прибыл в Киев
2023-11-25T12:17
2023-11-25T12:37
швейцария
зарубежье
киев
новости
президент
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"Прибыл в Киев, где сегодня поучаствую в международном саммите по продовольственной безопасности", - написал Берсе.Он добавил, что также встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.В начале месяца Украину обвинили в покупке швейцарского оружия в обход запрета со стороны Берна. Министерство экономики Швейцарии обещало провести расследование в связи с этим. Из-за нейтралитета страна запретила другим государствам продавать свое вооружение без согласия Берна.
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швейцария, зарубежье, киев, новости, президент
Швейцария, Зарубежье, Киев, Новости, президент

Президент Швейцарии прибыл в Киев

12:17 25.11.2023 (обновлено: 12:37 25.11.2023)
 
© CC0, PixabayШвейцария флаг
Швейцария флаг
© CC0, Pixabay
Читать в
Президент Швейцарии Ален Берсе в соцсети Х сообщил, что в субботу прибыл в Киев
"Прибыл в Киев, где сегодня поучаствую в международном саммите по продовольственной безопасности", - написал Берсе.
Он добавил, что также встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.
В начале месяца Украину обвинили в покупке швейцарского оружия в обход запрета со стороны Берна. Министерство экономики Швейцарии обещало провести расследование в связи с этим. Из-за нейтралитета страна запретила другим государствам продавать свое вооружение без согласия Берна.
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