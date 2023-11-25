https://ukraina.ru/20231125/1051332680.html

Их пока что пять. Военный эксперт о новых приемах, которые позволят России рано или поздно разбить ВСУ

Их пока что пять. Военный эксперт о новых приемах, которые позволят России рано или поздно разбить ВСУ - 25.11.2023 Украина.ру

Их пока что пять. Военный эксперт о новых приемах, которые позволят России рано или поздно разбить ВСУ

О том, что ВС РФ в ходе СВО рано или поздно перейдут в широкомасштабное наступление, свидетельствует изменение тактических приемов, которые мы применяем по всей линии боевого соприкосновения. Об этом рассказал эксперт в сфере комплексной безопасности, полковник запаса Роман Насонов в интервью изданию Украина.ру

2023-11-25T09:52

2023-11-25T09:52

2023-11-25T09:52

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Первое. ВС РФ научились за счет использования высокотехнологических приборов наносить упреждающие удары авиацией и артиллерией по группировкам ВСУ, которые находятся в своих штатных подразделениях в районах обороны. Мы даже не даем им возможность выхода в боевые порядки. Это эффективно позволяет нам минимизировать потери на передовой, отметил специалист.Второе. Мы весьма эффективно гасим средствами РЭБ британские ракеты и американское оборудование, с помощью которого противник пытается нанести по нам дистанционные удары. Да, ВСУ успевают запустить ракету, но эта ракета теряется в пространстве и падает где-то в другом месте. Она не наносит нам эффективный урон, на который рассчитывал враг. Мы добились, что количество пусков этих ракет значительно упало, обратил внимание аналитик.Третье. Мы достаточно эффективно в разы нарастили применение дронов. Множество бронированных объектов противника в зоне допуска от 10 до 15 километров находится под постоянной угрозой поражения наших БПЛА. Причем мы применяем новые образцы дронов, в частности, дрон-камикадзе "Гастелло", производство которых было поставлено на поток с учетом ошибок и недоработок, которые были выявлены в ходе боевых действий в зоне СВО. Мы усилили как их эффективность, так и способы защитить их, уточнил полковник запаса.Четвертое. Мы закрыли оставшиеся возможности у противника вскрыть наши каналы связи. Если до этого мы применяли способы дешифрования и шифрования, то теперь они просто закрыты и враг не может их использовать, добавил он.Это только малая часть тактических приёмов, которые мы научились применять за 1,5 года СВО. Чем больше их будет, тем быстрее российские войска одержат победу, заключил собеседник издания.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, всу, сво, беспилотники, украина, черное море