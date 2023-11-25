https://ukraina.ru/20231125/1051332026.html

В Киеве прогремела серия взрывов - СМИ

В Киеве прогремела серия взрывов - СМИ - 25.11.2023 Украина.ру

В Киеве прогремела серия взрывов - СМИ

О новой серии взрывов в Киеве, вызванных массированными атаками БПЛА, утром 25 ноября сообщают местные СМИ

2023-11-25T08:02

2023-11-25T08:02

2023-11-25T08:02

новости

украина

киев

взрывы

воздушная тревога

бпла

сво

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"Киев, снова серия громких взрывов", - говорится в публикации издания "Зеркало недели".Воздушная тревога в связи с угрозой атак БПЛА ранее объявлялась практически во всех центральных и восточных областях Украины - Киевской, Черниговской, Полтавской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской, Сумской и Харьковской, а также на территориях Херсонской и Запорожской областей, временно подконтрольных киевскому режиму.По информации украинских телеграм-каналов, взрывы после полуночи прогремели в Киеве, Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях, а также во временно оккупированном ВСУ Запорожье.Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.

https://ukraina.ru/20231125/1051307837.html

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новости, украина, киев, взрывы, воздушная тревога, бпла, сво