В Киеве прогремела серия взрывов - СМИ - 25.11.2023 Украина.ру
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В Киеве прогремела серия взрывов - СМИ
В Киеве прогремела серия взрывов - СМИ - 25.11.2023 Украина.ру
В Киеве прогремела серия взрывов - СМИ
О новой серии взрывов в Киеве, вызванных массированными атаками БПЛА, утром 25 ноября сообщают местные СМИ
2023-11-25T08:02
2023-11-25T08:02
новости
украина
киев
взрывы
воздушная тревога
бпла
сво
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"Киев, снова серия громких взрывов", - говорится в публикации издания "Зеркало недели".Воздушная тревога в связи с угрозой атак БПЛА ранее объявлялась практически во всех центральных и восточных областях Украины - Киевской, Черниговской, Полтавской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской, Сумской и Харьковской, а также на территориях Херсонской и Запорожской областей, временно подконтрольных киевскому режиму.По информации украинских телеграм-каналов, взрывы после полуночи прогремели в Киеве, Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях, а также во временно оккупированном ВСУ Запорожье.Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, киев, взрывы, воздушная тревога, бпла, сво
Новости, Украина, Киев, взрывы, воздушная тревога, БПЛА, СВО

В Киеве прогремела серия взрывов - СМИ

08:02 25.11.2023
 
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
Читать в
О новой серии взрывов в Киеве, вызванных массированными атаками БПЛА, утром 25 ноября сообщают местные СМИ
"Киев, снова серия громких взрывов", - говорится в публикации издания "Зеркало недели".
Воздушная тревога в связи с угрозой атак БПЛА ранее объявлялась практически во всех центральных и восточных областях Украины - Киевской, Черниговской, Полтавской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской, Сумской и Харьковской, а также на территориях Херсонской и Запорожской областей, временно подконтрольных киевскому режиму.
По информации украинских телеграм-каналов, взрывы после полуночи прогремели в Киеве, Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях, а также во временно оккупированном ВСУ Запорожье.
Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
Городские кварталы Северодонецка в ЛНР после освобождения - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
05:00
Похмелье "контрнаступа". Военный эксперт объяснил, как Украина попала в тупик фантомных "перемог"Минобороны РФ весьма осторожно подходит к освещению событий в зоне СВО. Большое количество разведывательных дронов и отсутствие безопасного тыла диктует свои правила для информационного сопровождения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
 
НовостиУкраинаКиеввзрывывоздушная тревогаБПЛАСВО
 
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Заголовок открываемого материала
08:02В Киеве прогремела серия взрывов - СМИ
08:00Голодомор и рождение нации
07:47Боец рассказал, как в зоне СВО работают советские орудия
07:18Чехия попросит ЕС продлить разрешение на импорт российских нефтепродуктов - Lidovky
06:23Украина превратила Закарпатье в гетто для венгров – глава общины
06:00"Авдеевка упадет": эксперт раскрыл, как и где Зеленский готовится устроить новую "бахмутскую мясорубку"
05:51Артиллеристы группировки "Восток" уничтожили пять миномётов ВСУ на Южно-Донецком направлении
05:40"Ленд-лиз не заработал": эксперт рассказал, как Зеленский свалил провал "контрнаступа" на Залужного и США
05:30Российские войска сорвали выдвижение пехоты ВСУ на Южно-Донецком направлении - МО
05:20"Ситуация была безумной": военный эксперт раскрыл, кто стал виновником провала "контрнаступа" ВСУ
05:03Россия развернула невиданное в мировом масштабе производство ракет для "Искандеров" - MWM
05:00Похмелье "контрнаступа". Военный эксперт объяснил, как Украина попала в тупик фантомных "перемог"
04:30Тактика на истощение. Военный эксперт объяснил, как ВС РФ действуют в Авдеевке, выбивая резервы ВСУ
04:20Ни мира, ни войны. Военный эксперт о том, что будет, если Запад поставит "на паузу" конфликт на Украине
04:15В Киеве объявлена воздушная тревога и гремят взрывы
04:03Киев намерен укрепить ВСУ женщинами-командирами
04:00Вряд ли будет Залужный. Военный эксперт о том, какое "обученное существо" может стать президентом Украины
03:22"Герани" долетели до Киевской области, воздушная тревога уже в 8 регионах Украины
03:06Киевские каратели за сутки 31 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК
02:49На Украине расширяется зона воздушной тревоги и гремят взрывы
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