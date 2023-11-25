https://ukraina.ru/20231125/1051332026.html
В Киеве прогремела серия взрывов - СМИ
В Киеве прогремела серия взрывов - СМИ - 25.11.2023 Украина.ру
В Киеве прогремела серия взрывов - СМИ
О новой серии взрывов в Киеве, вызванных массированными атаками БПЛА, утром 25 ноября сообщают местные СМИ
2023-11-25T08:02
2023-11-25T08:02
2023-11-25T08:02
новости
украина
киев
взрывы
воздушная тревога
бпла
сво
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"Киев, снова серия громких взрывов", - говорится в публикации издания "Зеркало недели".Воздушная тревога в связи с угрозой атак БПЛА ранее объявлялась практически во всех центральных и восточных областях Украины - Киевской, Черниговской, Полтавской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской, Сумской и Харьковской, а также на территориях Херсонской и Запорожской областей, временно подконтрольных киевскому режиму.По информации украинских телеграм-каналов, взрывы после полуночи прогремели в Киеве, Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях, а также во временно оккупированном ВСУ Запорожье.Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
https://ukraina.ru/20231125/1051307837.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, киев, взрывы, воздушная тревога, бпла, сво
Новости, Украина, Киев, взрывы, воздушная тревога, БПЛА, СВО
В Киеве прогремела серия взрывов - СМИ
О новой серии взрывов в Киеве, вызванных массированными атаками БПЛА, утром 25 ноября сообщают местные СМИ
"Киев, снова серия громких взрывов", - говорится в публикации издания "Зеркало недели".
Воздушная тревога в связи с угрозой атак БПЛА ранее объявлялась практически во всех центральных и восточных областях Украины - Киевской, Черниговской, Полтавской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской, Сумской и Харьковской, а также на территориях Херсонской и Запорожской областей, временно подконтрольных киевскому режиму.
По информации украинских телеграм-каналов, взрывы после полуночи прогремели в Киеве, Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях, а также во временно оккупированном ВСУ Запорожье.
Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.