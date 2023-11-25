Россия развернула невиданное в мировом масштабе производство ракет для "Искандеров" - MWM

Киев жаждет войны, а Путин предлагает мир. Западные чиновники пообщались с Россией и Украиной в один день

В среду, 22 ноября, в режиме видеоконференции состоялось 17-е заседание контактной группы по оказанию военной помощи Украине, известной как формат "Рамштайн"