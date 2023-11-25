Россия развернула невиданное в мировом масштабе производство ракет для "Искандеров" - MWM - 25.11.2023 Украина.ру
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Россия развернула невиданное в мировом масштабе производство ракет для "Искандеров" - MWM
Россия развернула невиданное в мировом масштабе производство ракет для "Искандеров" - MWM - 25.11.2023 Украина.ру
Россия развернула невиданное в мировом масштабе производство ракет для "Искандеров" - MWM
Многократный рост производства ракет для комплекса "Искандер-М" позволяет России применять его на Украине в невиданных ранее масштабах. Об этом 24 ноября пишет американский журнал Military Watch Magazine
2023-11-25T05:03
2023-11-25T05:03
новости
россия
впк
сво
"искандер"
производство
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"Наряду с наземными системами противовоздушной обороны, такими как С-400, "Искандер-М" относится к важному классу вооружений, в котором Россия обладает огромным превосходством в производственных мощностях над Западом и Восточной Азией", - говорится в публикации.По мнению экспертов издания, "Искандер-М" стал жизненно важным средством асимметричного противодействия силам НАТО, чтобы "компенсировать более ограниченные возможности России по нанесению наземных ударов с воздуха из-за её меньших ВВС и отсутствия большого количества истребителей пятого поколения"."Выпущенные ракеты создают особые проблемы для обороны противника не только из-за способности нести специальные проникающие боеголовки…, но и из-за способности к сложным манёврам, чрезвычайно затрудняющим их перехват", - отмечается в статье.Авторы обращают внимание, что после начала СВО производство ракет для комплекса выросло в несколько раз. Это позволяет российской армии массово использовать "Искандер" без оглядки на расход боеприпасов, применяя новую стратегию "одновременного пуска нескольких ракет по назначенной цели". Масштабы производства также позволяют российской промышленности не только восполнять расход боеприпасов в зоне СВО, но и активно поставлять "Искандеры" за рубеж.Гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов ранее заявил, что госкорпорация многократно увеличила объём производства по всем видам военной продукции, которая массово применяется в зоне СВО.
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новости, россия, впк, сво, "искандер", производство, нато
Новости, Россия, ВПК, СВО, "Искандер", производство, НАТО

Россия развернула невиданное в мировом масштабе производство ракет для "Искандеров" - MWM

05:03 25.11.2023
 
© РИА Новости . Виталий Невар / Перейти в фотобанкУчения электронных пусков ОТРК "Искандер-М"
Учения электронных пусков ОТРК Искандер-М - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
© РИА Новости . Виталий Невар
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Многократный рост производства ракет для комплекса "Искандер-М" позволяет России применять его на Украине в невиданных ранее масштабах. Об этом 24 ноября пишет американский журнал Military Watch Magazine
"Наряду с наземными системами противовоздушной обороны, такими как С-400, "Искандер-М" относится к важному классу вооружений, в котором Россия обладает огромным превосходством в производственных мощностях над Западом и Восточной Азией", - говорится в публикации.
По мнению экспертов издания, "Искандер-М" стал жизненно важным средством асимметричного противодействия силам НАТО, чтобы "компенсировать более ограниченные возможности России по нанесению наземных ударов с воздуха из-за её меньших ВВС и отсутствия большого количества истребителей пятого поколения".
"Выпущенные ракеты создают особые проблемы для обороны противника не только из-за способности нести специальные проникающие боеголовки…, но и из-за способности к сложным манёврам, чрезвычайно затрудняющим их перехват", - отмечается в статье.
Авторы обращают внимание, что после начала СВО производство ракет для комплекса выросло в несколько раз. Это позволяет российской армии массово использовать "Искандер" без оглядки на расход боеприпасов, применяя новую стратегию "одновременного пуска нескольких ракет по назначенной цели". Масштабы производства также позволяют российской промышленности не только восполнять расход боеприпасов в зоне СВО, но и активно поставлять "Искандеры" за рубеж.
Гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов ранее заявил, что госкорпорация многократно увеличила объём производства по всем видам военной продукции, которая массово применяется в зоне СВО.
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