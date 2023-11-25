На Украине расширяется зона воздушной тревоги и гремят взрывы - 25.11.2023 Украина.ру
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На Украине расширяется зона воздушной тревоги и гремят взрывы
На Украине расширяется зона воздушной тревоги и гремят взрывы - 25.11.2023 Украина.ру
На Украине расширяется зона воздушной тревоги и гремят взрывы
Воздушная тревога в связи с угрозой атак БПЛА объявлена в шести областях Украины. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 02:40 мск 25 ноября
2023-11-25T02:49
2023-11-25T02:49
новости
украина
воздушная тревога
взрывы
бпла
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Воздушная тревога объявлена в Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях Украины, а также на территориях Херсонской и Запорожской областей, временно подконтрольных киевскому режиму.По информации украинских телеграм-каналов, взрывы после полуночи прогремели в Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях, а также во временно оккупированном ВСУ Запорожье.Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
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новости, украина, воздушная тревога, взрывы, бпла, сво
Новости, Украина, воздушная тревога, взрывы, БПЛА, СВО

На Украине расширяется зона воздушной тревоги и гремят взрывы

02:49 25.11.2023
 
© Робоавиа
© Робоавиа
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Воздушная тревога в связи с угрозой атак БПЛА объявлена в шести областях Украины. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 02:40 мск 25 ноября
Воздушная тревога объявлена в Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях Украины, а также на территориях Херсонской и Запорожской областей, временно подконтрольных киевскому режиму.
По информации украинских телеграм-каналов, взрывы после полуночи прогремели в Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях, а также во временно оккупированном ВСУ Запорожье.
Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
- РИА Новости, 1920, 24.11.2023
Вчера, 18:28
На Украине подсчитали убытки от работы сиренРевущие сирены воздушной тревоги блокируют работу большинства предприятий Украины из-за чего только за сутки экономические потери страны составляют около 9 млрд грн (почти 250 млн дол). Данные об убытках опубликовал председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев
 
НовостиУкраинавоздушная тревогавзрывыБПЛАСВО
 
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Заголовок открываемого материала
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