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На Украине расширяется зона воздушной тревоги и гремят взрывы

На Украине расширяется зона воздушной тревоги и гремят взрывы - 25.11.2023 Украина.ру

На Украине расширяется зона воздушной тревоги и гремят взрывы

Воздушная тревога в связи с угрозой атак БПЛА объявлена в шести областях Украины. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 02:40 мск 25 ноября

2023-11-25T02:49

2023-11-25T02:49

2023-11-25T02:49

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Воздушная тревога объявлена в Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях Украины, а также на территориях Херсонской и Запорожской областей, временно подконтрольных киевскому режиму.По информации украинских телеграм-каналов, взрывы после полуночи прогремели в Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях, а также во временно оккупированном ВСУ Запорожье.Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.

https://ukraina.ru/20231124/1051323846.html

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новости, украина, воздушная тревога, взрывы, бпла, сво