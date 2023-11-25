В Чехии налоги украинских беженцев превысили размеры их пособий - 25.11.2023 Украина.ру
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В Чехии налоги украинских беженцев превысили размеры их пособий
В Чехии налоги украинских беженцев превысили размеры их пособий - 25.11.2023 Украина.ру
В Чехии налоги украинских беженцев превысили размеры их пособий
В 2023 году сумма, которую заплатят 360 тысяч украинских беженцев в Чехии, будет превышать размеры их пособий. Об этом в пятницу, 24 ноября, заявил министр труда страны Мариан Юречка
2023-11-25T00:09
2023-11-25T00:09
новости
украина
украинские беженцы
чехия
пособия
налоги
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По его словам, из 360-ти тысяч беженцев из Украины, 122-е тысячи трудоустроились в Чехии. Уточняется, что сегодня в Чехии на душу населения приходится самое большое из всех стран количество украинских беженцев. Это связано с тем, что там налажен процесс адаптации и интеграции, а беженцы могут оперативно получить работу, добавил Юречка. Сегодня глава минтруда Чехии Мариан Юречка и депутат германского парламента от Христианско-демократического союза Германии/Христианско-социального союза в Баварии Зепп Мюллер обсудили меры по борьбе с нелегальной миграцией, процедуры предоставления убежища беженцам ещё до их прибытия на территорию ЕС и ускорение процесса высылки тех людей, которым отказано в праве пребывания в европейских странах.Кроме того, на переговорах обсуждались меры по борьбе с антисемитизмом, формирование бюджетов и управление долгами. Ранее глава миграционной службы Украины Наталья Науменко попросила европейские страны не создавать программы интеграции украинских беженцев. Статус временной защиты для вынужденных переселенцев к её "сожалению постоянно продлевают".
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новости, украина, украинские беженцы, чехия, пособия, налоги
Новости, Украина, украинские беженцы, Чехия, пособия, налоги

В Чехии налоги украинских беженцев превысили размеры их пособий

00:09 25.11.2023
 
© СС0, PixabayЧехия флаг
Чехия флаг
© СС0, Pixabay
Читать в
В 2023 году сумма, которую заплатят 360 тысяч украинских беженцев в Чехии, будет превышать размеры их пособий. Об этом в пятницу, 24 ноября, заявил министр труда страны Мариан Юречка
По его словам, из 360-ти тысяч беженцев из Украины, 122-е тысячи трудоустроились в Чехии.
"Из числа взрослых украинцев, то есть людей в возрасте от 18 до 65 лет, около 60%, а именно 122 тысячи человек, имеют работу. В этом году сумма, которую украинцы заплатят в виде налогов, будет больше, чем сумма, которую государство потратит на их поддержку", – цитируют министра РИА Новости.
Уточняется, что сегодня в Чехии на душу населения приходится самое большое из всех стран количество украинских беженцев. Это связано с тем, что там налажен процесс адаптации и интеграции, а беженцы могут оперативно получить работу, добавил Юречка.
Сегодня глава минтруда Чехии Мариан Юречка и депутат германского парламента от Христианско-демократического союза Германии/Христианско-социального союза в Баварии Зепп Мюллер обсудили меры по борьбе с нелегальной миграцией, процедуры предоставления убежища беженцам ещё до их прибытия на территорию ЕС и ускорение процесса высылки тех людей, которым отказано в праве пребывания в европейских странах.
Кроме того, на переговорах обсуждались меры по борьбе с антисемитизмом, формирование бюджетов и управление долгами.
Ранее глава миграционной службы Украины Наталья Науменко попросила европейские страны не создавать программы интеграции украинских беженцев. Статус временной защиты для вынужденных переселенцев к её "сожалению постоянно продлевают".
 
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