Киев просит европейские страны не интегрировать украинских беженцев - 28.09.2023 Украина.ру
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Киев просит европейские страны не интегрировать украинских беженцев
Киев просит европейские страны не интегрировать украинских беженцев - 28.09.2023 Украина.ру
Киев просит европейские страны не интегрировать украинских беженцев
Глава миграционной службы Украины говорит, что это не беженцы, а граждане страны, которые были вынуждены временно ее покинуть
2023-09-28T13:25
2023-09-28T13:25
новости
украина
государственная миграционная служба украины
беженцы
интеграция
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Глава миграционной службы Украины Наталья Науменко просит европейские страны не создавать программы интеграции украинских беженцев, сообщили 28 сентября украинские соцсети.По словам Науменко, власти в Киеве не рассматривают этих людей как беженцев, а как граждан, которые были вынуждены уехать из Украины."К счастью, коллеги из миграционных служб других стран меня также поддерживают, когда я прошу не рассматривать наших граждан как беженцев, и не создавать программы для их интеграции в стране пребывания", - отметила Науменко.Как сообщало издание Украина.ру, Варшава не заинтересована в том, чтобы ЕС принял решение о продлении временной защиты беженцев с Украины до марта 2025 года. Польша хотела бы, чтобы в рамках ЕС был создан специальный финансовый резерв, из которого оплачивались бы потребности беженцев. Получая временную защиту, беженцы из Украины в странах Евросоюза получают право на работу, социальную защиту, медицинское обслуживание и образование.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, украина, государственная миграционная служба украины, беженцы, интеграция
Новости, Украина, Государственная миграционная служба Украины, беженцы, интеграция

Киев просит европейские страны не интегрировать украинских беженцев

13:25 28.09.2023
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСитуация на польско-украинской границе
Ситуация на польско-украинской границе - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Глава миграционной службы Украины говорит, что это не беженцы, а граждане страны, которые были вынуждены временно ее покинуть
Глава миграционной службы Украины Наталья Науменко просит европейские страны не создавать программы интеграции украинских беженцев, сообщили 28 сентября украинские соцсети.
По словам Науменко, власти в Киеве не рассматривают этих людей как беженцев, а как граждан, которые были вынуждены уехать из Украины.
"К счастью, коллеги из миграционных служб других стран меня также поддерживают, когда я прошу не рассматривать наших граждан как беженцев, и не создавать программы для их интеграции в стране пребывания", - отметила Науменко.
Как сообщало издание Украина.ру, Варшава не заинтересована в том, чтобы ЕС принял решение о продлении временной защиты беженцев с Украины до марта 2025 года. Польша хотела бы, чтобы в рамках ЕС был создан специальный финансовый резерв, из которого оплачивались бы потребности беженцев. Получая временную защиту, беженцы из Украины в странах Евросоюза получают право на работу, социальную защиту, медицинское обслуживание и образование.
Население рождаемость коллаж - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
09:43
Уровень рождаемости на Украине приближается к самому низкому в мире. Мигранты — торпеда в борту УкраиныТакую сенсацию на днях сообщили журналисты Wall Street Journal. В демографическую яму страна начала проваливаться с 2012 года. Виной тому не катаклизмы и войны, а экономическая и социальная политика государства. Пока делили недра и ресурсы, украинцы эмигрировали, и рожать детей стало некому
 
НовостиУкраинаГосударственная миграционная служба Украиныбеженцыинтеграция
 
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