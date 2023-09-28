https://ukraina.ru/20230928/1049760167.html

Киев просит европейские страны не интегрировать украинских беженцев

Киев просит европейские страны не интегрировать украинских беженцев - 28.09.2023 Украина.ру

Киев просит европейские страны не интегрировать украинских беженцев

Глава миграционной службы Украины говорит, что это не беженцы, а граждане страны, которые были вынуждены временно ее покинуть

2023-09-28T13:25

2023-09-28T13:25

2023-09-28T13:25

новости

украина

государственная миграционная служба украины

беженцы

интеграция

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Глава миграционной службы Украины Наталья Науменко просит европейские страны не создавать программы интеграции украинских беженцев, сообщили 28 сентября украинские соцсети.По словам Науменко, власти в Киеве не рассматривают этих людей как беженцев, а как граждан, которые были вынуждены уехать из Украины."К счастью, коллеги из миграционных служб других стран меня также поддерживают, когда я прошу не рассматривать наших граждан как беженцев, и не создавать программы для их интеграции в стране пребывания", - отметила Науменко.Как сообщало издание Украина.ру, Варшава не заинтересована в том, чтобы ЕС принял решение о продлении временной защиты беженцев с Украины до марта 2025 года. Польша хотела бы, чтобы в рамках ЕС был создан специальный финансовый резерв, из которого оплачивались бы потребности беженцев. Получая временную защиту, беженцы из Украины в странах Евросоюза получают право на работу, социальную защиту, медицинское обслуживание и образование.

https://ukraina.ru/20230928/1049749256.html

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новости, украина, государственная миграционная служба украины, беженцы, интеграция