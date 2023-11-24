https://ukraina.ru/20231124/1051322473.html

Украина анонсировала создание армии роботов и РЭБ

Украина анонсировала создание армии роботов и РЭБ - 24.11.2023 Украина.ру

Украина анонсировала создание армии роботов и РЭБ

Помимо этого будет усилена армия дронов. Об этом завил министр цифровой трансформации Украины на бизнес-форума ForbesTech-2023

2023-11-24T17:39

2023-11-24T17:39

2023-11-24T17:39

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Бизнес-форум ForbesTech-2023 состоялся 24 ноября во Львове. В министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем выступлении заявил, что правительство страны планирует создать "армию роботов" и "армию РЭБ", сообщает "Военное обозрение". К реализации идеи будут привлечены инвесторы, имеющие опыт в создании подобных продуктов.Помимо этого Федоров сообщил об увеличении боевого потенциала "армии дронов". Предполагается, что современные военные технологии компенсирует низкий мобилизационный потенциал страны. Проект этот уже запущен. На его финансирование из бюджета страны на 2024 год предусмотрено 43 млрд гривен, что составляет около 1,2 млрд долларов.Ранее идею об армии роботов озвучивал главнокомандующий украинской армии Валерий Залужный. На нее вдохновила его выставка в Нью-Йорке, где были представлены подобные роботы. Он сообщил, что надо усовершенствовать технологии, потому что солдаты "рано или поздно закончатся".

https://ukraina.ru/20231121/1051198524.html

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