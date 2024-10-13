https://ukraina.ru/20241013/1058033374.html

Крапивник: Запад воюет с нами в комфортных для себя условия. Это нужно либо остановить, либо терпеть

Крапивник: Запад воюет с нами в комфортных для себя условия. Это нужно либо остановить, либо терпеть - 13.10.2024 Украина.ру

Крапивник: Запад воюет с нами в комфортных для себя условия. Это нужно либо остановить, либо терпеть

Война идет на Украине по их правилам, а мы эти правила в целом принимаем. Этот комфорт исчезает только тогда, когда западные страны начинают терпеть конкретные экономические и политические убытки

2024-10-13T06:50

2024-10-13T06:50

2024-10-13T06:50

запад

сша

владимир путин

вооруженные силы украины

новости

украина

станислав крапивник

сергей лавров

украина.ру

детали

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал офицер-ветеран ВС США, военно-политический эксперт Станислав Крапивник.Мы пока ничего такого не делаем, заметил эксперт. Но, по его словам, мы к этому придем: США должны ощутить последствия войны на своей шкуре, чтобы их комфорт начал испаряться. В заключении Крапивник добавил, что пока Западу комфортно, он будет делать с нами все, что хочет.Сейчас западные СМИ по-прежнему муссируют тему с разрешением Украине ракетных ударов вглубь российской территории. Ходят слухи, что Вашингтон может решиться на такой шаг сразу после президентских выборов в США. На этом фоне Сергей Лавров заявил, что как только Запад выдаст Киеву такое разрешение, Москва сразу станет принимать ответные меры, заранее предусмотренные Владимиром Путиным.Полный текст интервью — Станислав Крапивник: Если Россия из-за Украины не ударит по Британии на Кипре, ей придется брать Лондон

https://ukraina.ru/20241009/1057960377.html

запад

сша

украина

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2024

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

запад, сша, владимир путин, вооруженные силы украины, новости, украина, станислав крапивник, сергей лавров, украина.ру, детали