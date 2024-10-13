Крапивник: Запад воюет с нами в комфортных для себя условия. Это нужно либо остановить, либо терпеть
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Война идет на Украине по их правилам, а мы эти правила в целом принимаем. Этот комфорт исчезает только тогда, когда западные страны начинают терпеть конкретные экономические и политические убытки
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал офицер-ветеран ВС США, военно-политический эксперт Станислав Крапивник.
"США сейчас пытаются построить заводы по производству урановой руды. Потому что все топливо, которое поступает на их атомные станции, идет из России. Россия обрабатывает почти 70% урановой руды в мире. Без нас им очень тяжело. То же самое касается титана. В Америке нет своего титана. У них вместо титана есть отдельный сплав, который выходит гораздо дороже (даже в холодную войну с этим были проблемы). Есть еще ряд других экономических аспектов, по которым можно давить", — подробно рассказал Крапивник.
Мы пока ничего такого не делаем, заметил эксперт. Но, по его словам, мы к этому придем: США должны ощутить последствия войны на своей шкуре, чтобы их комфорт начал испаряться. В заключении Крапивник добавил, что пока Западу комфортно, он будет делать с нами все, что хочет.
Сейчас западные СМИ по-прежнему муссируют тему с разрешением Украине ракетных ударов вглубь российской территории. Ходят слухи, что Вашингтон может решиться на такой шаг сразу после президентских выборов в США. На этом фоне Сергей Лавров заявил, что как только Запад выдаст Киеву такое разрешение, Москва сразу станет принимать ответные меры, заранее предусмотренные Владимиром Путиным.