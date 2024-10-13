Крапивник: Запад воюет с нами в комфортных для себя условия. Это нужно либо остановить, либо терпеть - 13.10.2024 Украина.ру
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Крапивник: Запад воюет с нами в комфортных для себя условия. Это нужно либо остановить, либо терпеть
Крапивник: Запад воюет с нами в комфортных для себя условия. Это нужно либо остановить, либо терпеть - 13.10.2024 Украина.ру
Крапивник: Запад воюет с нами в комфортных для себя условия. Это нужно либо остановить, либо терпеть
Война идет на Украине по их правилам, а мы эти правила в целом принимаем. Этот комфорт исчезает только тогда, когда западные страны начинают терпеть конкретные экономические и политические убытки
2024-10-13T06:50
2024-10-13T06:50
запад
сша
владимир путин
вооруженные силы украины
новости
украина
станислав крапивник
сергей лавров
украина.ру
детали
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал офицер-ветеран ВС США, военно-политический эксперт Станислав Крапивник.Мы пока ничего такого не делаем, заметил эксперт. Но, по его словам, мы к этому придем: США должны ощутить последствия войны на своей шкуре, чтобы их комфорт начал испаряться. В заключении Крапивник добавил, что пока Западу комфортно, он будет делать с нами все, что хочет.Сейчас западные СМИ по-прежнему муссируют тему с разрешением Украине ракетных ударов вглубь российской территории. Ходят слухи, что Вашингтон может решиться на такой шаг сразу после президентских выборов в США. На этом фоне Сергей Лавров заявил, что как только Запад выдаст Киеву такое разрешение, Москва сразу станет принимать ответные меры, заранее предусмотренные Владимиром Путиным.Полный текст интервью — Станислав Крапивник: Если Россия из-за Украины не ударит по Британии на Кипре, ей придется брать Лондон
https://ukraina.ru/20241009/1057960377.html
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запад, сша, владимир путин, вооруженные силы украины, новости, украина, станислав крапивник, сергей лавров, украина.ру, детали
Запад, США, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Новости, Украина, Станислав Крапивник, Сергей Лавров, Украина.ру, детали

Крапивник: Запад воюет с нами в комфортных для себя условия. Это нужно либо остановить, либо терпеть

06:50 13.10.2024
 
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Война идет на Украине по их правилам, а мы эти правила в целом принимаем. Этот комфорт исчезает только тогда, когда западные страны начинают терпеть конкретные экономические и политические убытки
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал офицер-ветеран ВС США, военно-политический эксперт Станислав Крапивник.
"США сейчас пытаются построить заводы по производству урановой руды. Потому что все топливо, которое поступает на их атомные станции, идет из России. Россия обрабатывает почти 70% урановой руды в мире. Без нас им очень тяжело. То же самое касается титана. В Америке нет своего титана. У них вместо титана есть отдельный сплав, который выходит гораздо дороже (даже в холодную войну с этим были проблемы). Есть еще ряд других экономических аспектов, по которым можно давить", — подробно рассказал Крапивник.
Мы пока ничего такого не делаем, заметил эксперт. Но, по его словам, мы к этому придем: США должны ощутить последствия войны на своей шкуре, чтобы их комфорт начал испаряться. В заключении Крапивник добавил, что пока Западу комфортно, он будет делать с нами все, что хочет.
Фото: Украинская правда, украинский военнослужащий
9 октября, 03:50
Эксперт назвал события, которые привели к фактическому обрушению украинского фронта В перспективе после Угледара мы сможем пройти в более легком режиме 25–30 километров. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Сейчас западные СМИ по-прежнему муссируют тему с разрешением Украине ракетных ударов вглубь российской территории. Ходят слухи, что Вашингтон может решиться на такой шаг сразу после президентских выборов в США. На этом фоне Сергей Лавров заявил, что как только Запад выдаст Киеву такое разрешение, Москва сразу станет принимать ответные меры, заранее предусмотренные Владимиром Путиным.
Полный текст интервью — Станислав Крапивник: Если Россия из-за Украины не ударит по Британии на Кипре, ей придется брать Лондон
 
ЗападСШАВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныНовостиУкраинаСтанислав КрапивникСергей ЛавровУкраина.рудетали
 
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