"Посмотрите на пример Грузии": политтехнолог обрисовал будущее Украины - 13.10.2024 Украина.ру
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"Посмотрите на пример Грузии": политтехнолог обрисовал будущее Украины
"Посмотрите на пример Грузии": политтехнолог обрисовал будущее Украины - 13.10.2024 Украина.ру
"Посмотрите на пример Грузии": политтехнолог обрисовал будущее Украины
Украине предстоит пройти тот же путь, который прошли другие постсоветские республики и бывшие колонии европейских метрополий в Африке. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог Евгений Ющук
2024-10-13T05:00
2024-10-13T05:00
новости
украина
грузия
россия
евгений ющук
ростислав ищенко
постсоветское пространство
бывший ссср
восточное партнерство
евроинтеграция
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Сравнивая нынешнюю Украину с Грузией, Ющук заметил, что обе постсоветские республики имеют схожие черты исторического пути."С Грузией было все то же самое. Причем Западу было проще вкладываться в Грузию, потому что она маленькая", - сказал Ющук.По его мнению, именно потому, что Грузия слишком маленькая, Запад не стал пытаться её использовать для серьёзного ослабления России военным путём."Посмотрите на пример Грузии. Она потерпела поражение в пятидневной войне 2008 года. Российские войска готовы были занять Тбилиси, но решили туда не заходить. А сегодня Грузия после всей этой оголтелой истории начинает занимать пророссийскую позицию", - заявил политтехнолог.По его словам, в оценке перспектив Украины уместно присмотреться к опыту некоторых африканских стран, сумевших выстроить взаимовыгодное сотрудничество с бывшими европейскими империями."Ангола была под жестким колониальным гнетом Португалии, но у нее сейчас прекрасные отношения с Португалией и все экономические связи сохранены (причем в значительной степени — именно неофициальные отношения, на уровне личных отношений предпринимателей)", - рассказал Ющук.Полный текст интервью Евгений Ющук: Россия и США договорятся до того, что Украина превратится в Польшучитайте на сайте Украина.руТакже на эту тему интервью Ростислав Ищенко: Украина требует ставить памятники Шевченко в Африке, а Россия готовит прорыв к Днепру
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новости, украина, грузия, россия, евгений ющук, ростислав ищенко, постсоветское пространство, бывший ссср, восточное партнерство, евроинтеграция, империя, европа, геополитика, международные отношения, международная политика, африка, португалия, ес, соглашение с ес, украина-ес, август. восьмого, детали
Новости, Украина, Грузия, Россия, Евгений Ющук, Ростислав Ищенко, постсоветское пространство, бывший СССР, Восточное партнерство, евроинтеграция, империя, Европа, геополитика, международные отношения, Международная политика, Африка, Португалия, ЕС, соглашение с ЕС, Украина-ЕС, Август. Восьмого, детали

"Посмотрите на пример Грузии": политтехнолог обрисовал будущее Украины

05:00 13.10.2024
 
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Украине предстоит пройти тот же путь, который прошли другие постсоветские республики и бывшие колонии европейских метрополий в Африке. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог Евгений Ющук
Сравнивая нынешнюю Украину с Грузией, Ющук заметил, что обе постсоветские республики имеют схожие черты исторического пути.
"С Грузией было все то же самое. Причем Западу было проще вкладываться в Грузию, потому что она маленькая", - сказал Ющук.
По его мнению, именно потому, что Грузия слишком маленькая, Запад не стал пытаться её использовать для серьёзного ослабления России военным путём.
"Посмотрите на пример Грузии. Она потерпела поражение в пятидневной войне 2008 года. Российские войска готовы были занять Тбилиси, но решили туда не заходить. А сегодня Грузия после всей этой оголтелой истории начинает занимать пророссийскую позицию", - заявил политтехнолог.
По его словам, в оценке перспектив Украины уместно присмотреться к опыту некоторых африканских стран, сумевших выстроить взаимовыгодное сотрудничество с бывшими европейскими империями.
"Ангола была под жестким колониальным гнетом Португалии, но у нее сейчас прекрасные отношения с Португалией и все экономические связи сохранены (причем в значительной степени — именно неофициальные отношения, на уровне личных отношений предпринимателей)", - рассказал Ющук.
Полный текст интервью Евгений Ющук: Россия и США договорятся до того, что Украина превратится в Польшучитайте на сайте Украина.ру
Также на эту тему интервью Ростислав Ищенко: Украина требует ставить памятники Шевченко в Африке, а Россия готовит прорыв к Днепру
 
НовостиУкраинаГрузияРоссияЕвгений ЮщукРостислав Ищенкопостсоветское пространствобывший СССРВосточное партнерствоевроинтеграцияимперияЕвропагеополитикамеждународные отношенияМеждународная политикаАфрикаПортугалияЕСсоглашение с ЕСУкраина-ЕСАвгуст. Восьмогодетали
 
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