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"Посмотрите на пример Грузии": политтехнолог обрисовал будущее Украины

"Посмотрите на пример Грузии": политтехнолог обрисовал будущее Украины - 13.10.2024 Украина.ру

"Посмотрите на пример Грузии": политтехнолог обрисовал будущее Украины

Украине предстоит пройти тот же путь, который прошли другие постсоветские республики и бывшие колонии европейских метрополий в Африке. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог Евгений Ющук

2024-10-13T05:00

2024-10-13T05:00

2024-10-13T05:00

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Сравнивая нынешнюю Украину с Грузией, Ющук заметил, что обе постсоветские республики имеют схожие черты исторического пути."С Грузией было все то же самое. Причем Западу было проще вкладываться в Грузию, потому что она маленькая", - сказал Ющук.По его мнению, именно потому, что Грузия слишком маленькая, Запад не стал пытаться её использовать для серьёзного ослабления России военным путём."Посмотрите на пример Грузии. Она потерпела поражение в пятидневной войне 2008 года. Российские войска готовы были занять Тбилиси, но решили туда не заходить. А сегодня Грузия после всей этой оголтелой истории начинает занимать пророссийскую позицию", - заявил политтехнолог.По его словам, в оценке перспектив Украины уместно присмотреться к опыту некоторых африканских стран, сумевших выстроить взаимовыгодное сотрудничество с бывшими европейскими империями."Ангола была под жестким колониальным гнетом Португалии, но у нее сейчас прекрасные отношения с Португалией и все экономические связи сохранены (причем в значительной степени — именно неофициальные отношения, на уровне личных отношений предпринимателей)", - рассказал Ющук.Полный текст интервью Евгений Ющук: Россия и США договорятся до того, что Украина превратится в Польшучитайте на сайте Украина.руТакже на эту тему интервью Ростислав Ищенко: Украина требует ставить памятники Шевченко в Африке, а Россия готовит прорыв к Днепру

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