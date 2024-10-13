https://ukraina.ru/20241013/1058052722.html

Тяжёлая жизнь иноагентов. Гайки закручиваются, Алла Пугачева спасает свои миллионы

Тяжёлая жизнь иноагентов. Гайки закручиваются, Алла Пугачева спасает свои миллионы - 13.10.2024 Украина.ру

Тяжёлая жизнь иноагентов. Гайки закручиваются, Алла Пугачева спасает свои миллионы

Как живут сегодня наши соотечественники, ныне релоканты, эмигранты, иноагенты? В прошлом - творческая элита страны.

2024-10-13T06:08

2024-10-13T06:08

2024-10-13T06:08

россия

израиль

украина

дмитрий галкин

семен слепаков

алла пугачева

патриот украины

эксклюзив

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Хотелось бы поговорить о спектаклях, песнях, концертах. Интересно же было бы сравнить: что пели и сочиняли они в несвободной и нелюбимой ими России, где вынуждены были тяготиться соседством с "рабами и холопами", и что сейчас?Но заботы у них сейчас другие. В основном: деньги, условия жизни, опять деньги, обстрелы, уголовные дела и другие тяготы иноагентской жизни.Пугачёва пыталась вывезти из России антиквариат за 20 миллионов долларовНо это не получилось, потому что не все справки были собраны и оформлены.Год назад Пугачёва приезжала в Москву, посетила их общее с иноагентом Галкиным имение и, видимо, решила вывезти люстры, картины, фарфор - всю аристократическую утварь из замка в Грязи.Но пока что это не получилось. Драгоценное барахло Пугачёвых - Галкиных вывезти не удалось.В списке были "антикварные причуды" супругов:Французские скульптуры 19 века, 2 деревянных позолоченных стола, 2 вазы из хрусталя - чеканка, роспись, инкрустация, возраст - 180 лет.Картина 16 века, написанная Доменико Пулиго, современником Леонардо да Винчи. Консоли красного дерева, 19 века.Старинные канделябры, рамы для картин, позолоченные зеркала с гравировкой. И другая мелочь, которая радовала взор благороднейшего семейства "антикваров" и посетителей замка в Грязи.Говорят, что для вывоза всего этого добра самому иноагенту придётся посетить Россию. Но он этого страшно боится.Предпринимает супруг Пугачевой также судорожные и беспрецедентные меры безопасности на концертах за рубежом.Галкин: охрана по периметруТеперь концерты иноагента Галкина будут проходить с охраной по всему периметру зала.Будут выискивать тех, кто записывает видео или аудио. И категорически это все пресекать.Чего боится иноагент? Каких неприятностей? Скорее всего, он боится возможной конфискации имущества.Тех самых антикварных вещей и собственно, самого замка в Грязи.Поэтому приходится идти на такие беспрецедентные меры охраны.Но зачем Галкин вообще продолжает паясничать и проводить концерты?В России он получал несколько миллионов долларов в год. Неужели не скопили они с Пугачёвой денег на безбедную жизнь?Конечно же, они не нуждаются. Но и прежний образ жизни тоже не могут вести: нужно гораздо больше денег.Кроме того, иноагент смотрит на "коллег", которые абсолютно не востребованы.Большинство так называемых "юмористов" даже не пытаются проводить концерты за рубежом, зрителей нет.У Галкина они пока есть. Но скоро это закончится, а зарабатывать он больше ничем не умеет.Поэтому и старается продлить активное сценическое время.Но боится он не зря. Гайки закручиваются.Татьяну Лазареву объявили в розыск. Что об этом известно?Татьяна Лазарева, иноагент, заочно арестована и объявлена в международный розыск по уголовному делу об оправдании терроризма.Ей грозит штраф от 300 тысяч до миллиона рублей. Либо лишение свободы на срок от 5 до 7 лет.Теперь к любому упоминанию фамилии бывшей "Танюськи - симпапуськи" будут приставлять не только слово "иноагент", но и вот это про международный розыск.Думала ли Татьяна, что всё так обернётся? Она сама об этом говорила."Если бы я знала, что лишусь работы, профессии, пошла бы я этим путём? Конечно же, нет."Недавно Татьяна пережила болезненный развод с мужем иноагентом Михаилом Шацем. Теперь - уголовное дело.Она отмахивается от вопросов об этом деле: "Это какая-то неразбериха. Пойду лучше посплю."Но конечно, сегодня ей не до смеха.Она и сама с удивлением говорила, что народ испытывает к ней "отвращение". Удивлялась, почему? Из-за вот этой фразы про бомбёжки Украиной российского народа в Белгороде?"Это ужасно, но я радуюсь", - сказала тогда Татьяна.Что могло пойти не так? Ведь Таня просто порадовалась убийствам мирных людей своей страны.Поразительный инфантилизм шутовА ведь Татьяна родом из Новосибирска. Она должна знать характер народа (в какой-то степени он передаётся и власти): "долго запрягают, да быстро едут."Это к сведению всех тех, кто упрекает российскую власть в излишней "мягкости".Иноагент, а теперь осуждённая и заочно арестованная Татьяна Лазарева может с вами в этом случае поделиться своей интересной историей.Власть очень долго терпела походы Татьяны на Болотную, участие в "революционных движениях". Таня продолжала и работать, и концерты устраивать, и деньги текли рекой.И даже в качестве иноагента она могла бы существовать довольно комфортно. Без особых денег уже, но спокойно.Но она решила, что можно продолжать "пробивать дно", как говорится. И радоваться убийствам мирных людей.Не сразу происходило это превращение, но постепенно. И теперь оно завершилось: из юмористов - в преступники.Причина же этой удивительной метаморфозы: поразительный инфантилизм этих самых юмористов.Почему так велик "удельный вес" касты телевизионных шутов среди иноагентов ?Большие деньги (огромные!) и привычка говорить и жить, не думая, развратили этих людей.Это были не "шуты у трона короля", для такой почётной должности надо иметь недюжинный ум.Это были просто шуты. Подвида "тамада школьной вечеринки".Но возомнили они о себе невесть что.Вот иноагент Слепаков жалуется. Его, видите ли, послали "великие укры"! И где? В Израиле!На исторической родине Слепакова, гражданином которой он стал недавно.Что могло пойти не так?Встреча Слепакова с украинцами в ИзраилеИноагента Слепакова не пустили в убежище! Да, прямо в Израиле. Во время очередного обстрела. В стране, в которую тот уехал, желая убежать "от войны".Догадайтесь, кто это был?Конечно, украинцы. Его вообще назвали "русней" и сказали "сюда нельзя"!Иноагенту Слепакову было очень горько. И страшно! Ему пришлось бежать искать какое-то другое убежище."У меня сейчас слов нет! Пришлось бежать за два квартала! Как же так, ребята? Я думал, мы с вами на одной стороне", - написал иноагент.Так поинтересоваться же надо вначале!Настоящие "патриоты Украины" считают всех, кто зарабатывал деньги в России, а теперь убежал за рубеж, предателями и лицемерами."Российские лицемеры " не могут, по их мнению, даже стоять рядом с настоящим "патриотичным патриотом" Украины, даже сбежавшим за рубеж.Это ещё одно, очередное разочарование релокантов.Смешное и грустное одновременно.Или они не понимали, что предателей не уважает никто и нигде? Даже их якобы идеологические "союзники".Слепаков тоже, помнится, сочинял гнусные куплеты про защитников Родины.Настолько тупые, что их даже не взяли на общеизраильский "телемарафон".Что же он сочиняет теперь, когда Израиль убил в Газе не менее 40 тысяч мирных людей?Это ужасно? Или он радуется?Молчит иноагент, как и все его коллеги. Набрали в рот воды.И не понимают, что лицемеров не любят нигде. Даже с деньгами и антиквариатом.Подробнее о том, что обсуждают на Украине - в статье Елены Мурзиной "Украина сегодня, цитаты недели. Маленькая зелёная коррумпированная Украина и 115 млн на фильм о Зеленском"

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Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

россия, израиль, украина, дмитрий галкин, семен слепаков, алла пугачева, патриот украины, эксклюзив