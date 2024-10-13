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Эксперт рассказал, будут ли F-16 базироваться в Молдавии
Эксперт рассказал, будут ли F-16 базироваться в Молдавии - 13.10.2024 Украина.ру
Эксперт рассказал, будут ли F-16 базироваться в Молдавии
Истребители F-16, переданные западными странами Украине, вряд ли будут базироваться в Молдавии, так как в этой стране нет подходящей инфраструктуры. Об этом член Высшего совета организации "Сильная Россия", эксперт по вопросам Восточной Европы Максим Бардин заявил в интервью изданию Украина.ру
2024-10-13T06:45
2024-10-13T06:45
2024-10-13T06:45
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детали
молдавия
f-16
украина
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В августе в СМИ появились сообщения о том, что Молдавия ведет подготовку к размещению у себя истребителей F-16. По этой причине в МИД РФ для объяснений вызывался временный поверенный в делах этой страны в Москве. Кишинев планы по приему у себя F-16 опроверг. Бардин сомневается, что Молдавия даже при соответствующем желании может обеспечить необходимые для такой техники условия."Для эксплуатации таких технических машин как F-16 нужна серьезная техническая инфраструктура, которая создается годами. И такой инфраструктуры в современной Молдове нет. Она не создавалась", - отметил он.Эксперт также подчеркнул, что по соседству находится интегрированная в НАТО Румыния, поэтому использовать для F-16 Молдавию нет смысла. Подробнее о ситуации с выборами Молдавии, внешнеполитическом курсе этой страны и о будущем Приднестровья - в интервью члена Высшего совета организации "Сильная Россия", эксперта по вопросам Восточной Европы Максима Бардина изданию Украина.ру Октябрьские выборы президента могут стать для Молдавии последними.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, детали, молдавия, f-16, украина
Новости, детали, Молдавия, F-16, Украина
Эксперт рассказал, будут ли F-16 базироваться в Молдавии
Истребители F-16, переданные западными странами Украине, вряд ли будут базироваться в Молдавии, так как в этой стране нет подходящей инфраструктуры. Об этом член Высшего совета организации "Сильная Россия", эксперт по вопросам Восточной Европы Максим Бардин заявил в интервью изданию Украина.ру
В августе в СМИ появились сообщения о том, что Молдавия ведет подготовку к размещению у себя истребителей F-16. По этой причине в МИД РФ для объяснений вызывался временный поверенный в делах этой страны в Москве. Кишинев планы по приему у себя F-16 опроверг.
Бардин сомневается, что Молдавия даже при соответствующем желании может обеспечить необходимые для такой техники условия.
"Для эксплуатации таких технических машин как F-16 нужна серьезная техническая инфраструктура, которая создается годами. И такой инфраструктуры в современной Молдове нет. Она не создавалась", - отметил он.
Эксперт также подчеркнул, что по соседству находится интегрированная в НАТО Румыния, поэтому использовать для F-16 Молдавию нет смысла.
Подробнее о ситуации с выборами Молдавии, внешнеполитическом курсе этой страны и о будущем Приднестровья - в интервью члена Высшего совета организации "Сильная Россия", эксперта по вопросам Восточной Европы Максима Бардина изданию Украина.ру Октябрьские выборы президента могут стать для Молдавии последними.