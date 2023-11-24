https://ukraina.ru/20231124/1051312161.html

Грег Вайнер: Если Пентагон узнает, кто виноват в провале "контрнаступа", ВСУ могут получить F-16

Грег Вайнер: Если Пентагон узнает, кто виноват в провале "контрнаступа", ВСУ могут получить F-16 - 24.11.2023 Украина.ру

Грег Вайнер: Если Пентагон узнает, кто виноват в провале "контрнаступа", ВСУ могут получить F-16

Политолог, американист Грег Вайнер в интервью изданию Украина.ру объяснил рекордно низкие рейтинги Джо Байдена и то, как они влияют на внешнюю и внутреннюю... Украина.ру, 24.11.2023

2023-11-24T15:15

2023-11-24T15:15

2023-11-24T15:15

интервью

украина

россия

сша

джо байден

выборы

дональд трамп

рамштайн

всу

владимир зеленский

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Политолог, американист Грег Вайнер в интервью изданию Украина.ру объяснил рекордно низкие рейтинги Джо Байдена и то, как они влияют на внешнюю и внутреннюю политику США, в том числе на украинском треке.20 ноября президенту США Джо Байдену исполнился 81 год. Как показали последние опросы, одобряют работу Байдена как президента около 38% американцев. Более 70% избирателей считают, что он "слишком стар, чтобы быть эффективным лидером".— Грег, как будет развиваться ситуация? Байден, видимо, не пойдёт на выборы на второй срок?— Тенденции к этому есть. Во-первых, президент Байден начинает терять свою опору, свой электорат. Это нацменьшинства: латиносы и афроамериканцы; это сексуальные меньшинства, женщины — поддержка Байдена со стороны этих электоральных групп уходит.Во-вторых, от действующего президента начинают отворачиваться спонсоры. Кстати, такая же проблема у Трампа.Поэтому у Байдена очень высокие шансы, как вы сказали, не стать кандидатом от демократической партии на пост президента Соединённых Штатов в 2024 году. Американский народ (и демократы, и республиканцы) не хотят старого, непонятно куда идущего со сцены президента.Да, у него была недавно удачная шутка. Когда он выступал и раздался грохот за сценой, он сказал: "Ребята, это не я". Но это пока единственный позитивный момент, который у него произошёл. В остальном, у Байдена — нездоровая ситуация: за год до выборов иметь рейтинги ниже 40% — это плохо.— Но у демократов некого выдвинуть вместо Байдена… Или поддержат Гэвина Ньюсома?— Да, у Ньюсома хорошие шансы. Больше месяца назад он летал в Пекин, где его принял генсек Китая. Мало того, Си встретил его у трапа самолёта. Когда Ньюсом приземлился в Сан-Франциско, он был первым американским политическим деятелем, который пожал руку лидеру КНР.Джо Байден также сказал Си, что Ньюсом тот человек, который многого может добиться. Поэтому, да, есть высокий шанс, что Ньюсом заменит нынешнего президента в избирательной гонке.— Мишель Обама тоже может пойти на выборы от демпартии, если Байден выйдет из гонки?— Я проанализировал ее рейтинги и думаю, что ситуация у супруги Обамы — не очень хорошая. Ее показатели низкие.— Ну, она же особо и не пиарится пока что…— Ее муж Обама тоже не пиарится, но рейтинги у него сумасшедшие. Мишель Обама — это не Никки Хейли, у которой за спиной совершенно потрясающий опыт губернаторства, пост посла в ООН. Плюс Хейли — мощный политический боец.Однако, как запасной аэродром, откуда могут начать взлетать пиаровские самолёты, выдвижение Мишель Обамы можно рассмотреть. Но в реальности, повторюсь, у нее шансов нет.— Есть еще такая молодая конгрессменша Александрия Окасио-Кортес, которая поддерживает Зеленского. Что можете сказать о ней как о политике и потенциальном кандидате в президенты США?— У нее шансы нулевые. Если выбирать между Александрией и Мишелью Обамой, то, конечно, последняя — президент США.Окасио-Кортес — мелкая скандалистка, девушка с крайне отрицательной репутацией. Да, на уровне города Нью-Йорка и, возможно, в штате Нью-Йорк у неё есть какое-то признание, рейтинги, имеется аудитория, которая за нее будет голосовать. Но на национальном уровне — никаких шансов.— Почему Кеннеди выдвинулся как независимый кандидат?— Он же начинал от демократов и хотел идти от их партии. Но при действующем президенте очень тяжело пробиваться. Последний случай, который я помню: Джимми Картер заканчивал своё президентство, а Эдвард Кеннеди, младший из братьев Кеннеди, попытался бросить ему перчатку и стать кандидатом в президенты. Но он проиграл — причем крупно.Поэтому нынешний Кеннеди учет опыт дяди и пошёл в предвыборное пространство как независимый кандидат и выиграл. На данный момент у него высокий рейтинг — 20%. Это было бы немыслимо, если бы он остался в рядах демпартии.— Кеннеди — часть элитарной фамилии мастодонтов американской политики. Однако он ярко выраженный популист, многократно задерживался правоохранителями, был судим за употребление и хранение наркотиков. Он назвал Трампа "неофашистом", а Байдена нарек "либеральным слюнтяем"…— Да, персонаж яркий. Он мне напоминает нынешнего президента Аргентины — Милея, которого только что избрали — эдакого Элвиса Пресли, только без гитары, который прыгает по сцене.Кеннеди по сцене не прыгал, но всегда был крайне взбалмошным человеком. Насколько я его помню на политической сцене, он всегда что-то вырывал у кого-то из рук, пытался быть номером один и так далее.Кеннеди, кстати, был конгрессменом от штата Массачусетс, но, видимо, там что-то не сложилось — избиратели его больше не хотят видеть на этом замечательном посту.— Милея, кстати, называют аргентинским Дональдом Трампом. Вы с таким сравнением согласны?— Тогда это радикальный Трамп какой-то. На фоне Милея экс-президент США выглядит ультралибералом и светочем.Дональд Трамп — политик, плотно находится в политике с 1988 года. Он был спонсором, давал деньги Клинтонам и другим политикам; Рейган был его кумиром и так далее.Милей же в течение нескольких лет появился. Он — продукт жуткой ситуации в Аргентине. За последние 20 лет, я побывал в этой стране три раза, и не увидел никаких изменений за все это время. Если там снизится преступность, спадет инфляция в 140%, то, конечно, Милей будет большим победителем.— Что происходит с избирательной кампанией Трампа? Против него, я полагаю, сейчас будет играть очень много людей.— Трамп несомненно популярен — особенно в рядах республиканской партии. Свою популярность он подогревает в том числе своими яркими выступлениями в суде — это часть его избирательной компании. Судьи ему запрещают говорить и использовать зал заседаний в своих целях, но Трамп на них плевал — он делает так, как ему надо.Хотя, я боюсь, что американские суды, которые довольно независимые, могут и ответить Трампу. Например, появиться судья, которому сильно не понравится поведение экс-президента, и жизнь Трампа усложнится.Против Трампа опять же играет возраст — в июне 2024 ему будет 78 лет. В прошлом ноябре, когда в США были выборы в Конгресс и Сенат, прошел опрос общественного мнения. Так вот тогда американцы сказали, что желаемый возраст президента США — чуть старше 50 лет.Кроме того, не будем забывать, что против Трампа затеяно 91 уголовное дело. Это, конечно, не сравнимо 391 делом Хантера Байдена, но тоже весомое число.— Согласны ли вы с тем, что Трамп популярен у российской аудитории и удобный кандидат в президенты США для России?— Я, честно говоря, в смущении. Очень хорошо помню, когда ранее Трамп выдвигался кандидатом в президенты США, его рассматривали как клоуна, как человека, который не умеет носить галстук, не умеет подписываться и так далее. А сейчас стал дико популярен и любим в России.Между прочим, напомню о ракетном ударе США по Сирии во время совместного обеда Трампа и Си Цзиньпина в Мар-а-Лаго. Трамп не такой уж мирный человек, а достаточно жёсткий и не очень-то пророссийский.— "Близость" республиканца Дональда Трампа к России сыграет ему в плюс или в минус на выборах? Как избиратели воспринимают такую ассоциативность?— Я думаю, что в минус сыграет. По той простой причине, что холодная война в умах американских избирателей не ушла никуда. Если вы, например, попадёте в штат Айова или Южную Каролину и скажете, что вы из России — вас сразу назовут коммунистом. То есть русские в сознании многих американцев — это коммунисты.— Ранее прошли третьи республиканские внутренние дебаты. Трампа там не было, Пенс и еще один сенатор снялись. Почему они уходят?— Изначально я не ждал от Пенса каких-то особых свершений. Он просто напомнил о себе. Однако за ним стоят мощные спонсоры: баптисты, новобращенные христиане, консервативные евангелисты. Это несколько миллионов голосов, которые он может продать за место в президентском кабинете. Что касается остальных: попробовали, видимо, не получилось, и ушли. Такие вещи сплошь и рядом в политике происходят.— Каковы шансы у Вивека Рамасвами?— Он тоже заявил о себе, рассказал, что он есть — такой замечательный, что хорошо говорит. Но с электоратом у него плохо, несмотря на удачные высказывания. Рамасвами получил какую-то мгновенную популярность. Конечно, с Десантисом или Хейли ему не сравниться.— 22 ноября состоялось очередное заседание в формате "Рамштайн", где Зеленскому обещали предоставить очередную помощь. Страны-участницы решили создать "коалицию развития ПВО". Главком ВСУ Залужный впервые принял участие в заседании контактной группы "Рамштайн". А как вы можете оценить результаты? Отличается ли эта встреча от предыдущих?— Украина для США и Евросоюза — удобная площадка и для обкатки вооружений, и для разработки стратегий, и для выстраивание систем производства оружия и так далее. Поэтому от Украины никто на Западе отказываться не будет. Другой вопрос — насколько серьёзно будет продолжаться ее финансирование. То, что 5% процентов военного бюджета США идёт на Украину — это однозначно. Деньги идут не только на военную помощь, но и на финансирование самой Украины: на зарплаты, социальные выплаты, пенсии и на все остальное.При этом Валовой внутренний продукт (ВВП) Америки составляет около 27 триллионов долларов и сотни миллиардов, которые идут на Украину, вроде бы как бы не замечаются, с одной стороны. Но в то же время эти средства хотят видеть у себя американские меньшинства.Например, коалиция афроамериканцев в Конгрессе (37–40 человек, Кокус) несколько раз обращалась к Байдену с просьбой, чтобы энное количество из украинских денег пошло на нужды чёрных американцев. Не уверен, что Байден успеет это все осуществить, но человек, который его заменит, думаю прислушается к голосам Кокуса, чтобы получить их электоральное поле.Что касается встречи "Рамштайн", вне всякого сомнения, это попытка максимально поддержать Украину морально. Она очень вовремя состоялась, потому что на днях в Нидерландах прошли выборы и пришёл к власти очень правый политик.То есть в Словакии, Венгрии, Италии и сейчас в Нидерландах произошли перевороты в политике, которые влияют во многом на отношение бюджета и популярности электората к Украине. Электорат этих стран голосует совершенно однозначно — мы хотим наши деньги себе.— Ранее украинский чиновник, по словам телеканала ABC News, рассказал, что поставки снарядов вооруженным силам Украины (ВСУ) сократились на 30% после эскалации палестино-израильского конфликта. Какая ситуация для Украины складывается на внешнем треке? Будет ли падать внимание к ней со стороны США?— Америка однозначно продолжит поддерживать Украину.Конечно, для американцев и европейцев упала значимость украинского конфликта на фоне того, что происходит на Ближнем Востоке, но у меня такое ощущение, что для решения этого вопроса понадобится 3–4 недели.До конца года, я думаю, конфликт Израиля и Палестины будет закончен, если, конечно, не начнётся новый — с Хезболлой. Но Ирану не до этого, потому что скоро начнутся новые выборы. А после того как закончится арабо-израильский конфликт, все снова вернётся к Украине. Слишком высоки ставки на украинском фронте.— А как же провалившееся контрнаступление? — В Пентагоне идет анализ, почему контрнаступление ВСУ провалилось и кто виноват: украинские силы или пентагоновские стратеги. Когда они с этим разберутся, будет понятна перспектива того, что получит Украина.Самолеты F-16 были обещаны ВСУ, но про их передачу пока что-то не слышно. Также идет подготовка украинских пилотов. Но, насколько я читал американских экспертов, которые готовили лётчиков для таких истребителей, они все утверждают, что за месяцы пилотов не обучить — это вопрос нескольких лет.— В Америке как-то поменялись настроения у людей по отношению к Украине?— Да, я как раз на днях говорил на эту тему. Все дела и инициативы, которые связаны с Байденом и с его политикой, вызывают сильное отторжение у американского электората, которому стыдно за своего президента. При слове "Байден" люди начинают нервничать. Это заметно и в Калифорнии, и в Нью-Джерси, и в Вашингтоне и в Бостоне.Соответственно, вы можете представить, как люди реагируют на слово "Украина".— 20 ноября на Украине побывал глава Пентагона Ллойд Остин. Ранее 15 ноября с секретным визитом туда приезжал глава ЦРУ Уильям Бёрнс. Позже Зеленского посетили министр обороны ФРГ Борис Писториус, председатель Евросовета Шарль Мишель и президент Молдавии Майя Санду. О чем могут свидетельствовать такие контакты западных политиков с киевским режимом?— Я думаю, что они, во-первых, они поднимают дух Зеленского. Остин же привёз стомиллионный договор для малых нужд Украины — все-таки не с пустыми руками приехал.Во-вторых, конфликт главы Киева с Залужным всех на Западе страшно насторожил. Все хотят прояснить для себя, что же происходит в Киеве и если давать деньги, то кто будет нести ответственность за это. На самом ли деле Зеленский является хозяином ситуации? Насколько Залужнной находится в подчинении у Зеленского или он ушёл в автономное плавание?Кроме того, непонятно состоятся или нет выборы на Украине, которых желает Запад для легитимности президента.С другой стороны, новый лидер в Нидерландах (которые поставляли довольно много оружия в Украину) жёстко утверждает, что больше давать ничего Киеву не будет. В Словакии — то же самое…— Во время последнего выступления Владимир Владимирович еще раз отметил, что Россия не отказывается от переговоров с Украиной, но Зеленский почему-то утверждает обратное. Почему Зеленский так боится переговоров?— Владимир Путин сказал (я уточню): Россия НИКОГДА не отказывалась от мирных переговоров с Украиной. Что касается Зеленского, то он обещал своему электорату, что Украина выйдет к границам 1991 года. Теперь избиратели будут спрашивать с него — а заявленного и близко нет; "контрнаступ" накрылся медным тазом.— Как вы считаете: к Новому году мы возьмём Киев, выйдем на переговоры с Украиной или случится нечто иное?— К какому новому году: 2025, 2026 или далее? А если честно, то меня удивляет, что российская армия не идёт в серьёзное наступление, которого ждут в министерствах обороны и в народе.Что касается российско-украинских переговоров, то после окончания арабо-израильского конфликта Китай может сыграть серьёзную роль как миротворец.Сейчас китайский представитель интенсивно работает на Ближнем Востоке. Министр иностранных дел КНР собирает встречи, проводит конференции и так далее. Если Китаю удастся все это сделать, то он будет основным переговорщиком и на Украине — наравне с США.

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Анна Черкасова

интервью, украина, россия, сша, джо байден, выборы, дональд трамп, рамштайн, всу, владимир зеленский, деньги, военная помощь, ллойд остин, европа