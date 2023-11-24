https://ukraina.ru/20231124/1051307605.html
Швыдкой предложил обратиться в Гаагу по делу о передаче скифского золота Киеву
Швыдкой предложил обратиться в Гаагу по делу о передаче скифского золота Киеву - 24.11.2023 Украина.ру
Швыдкой предложил обратиться в Гаагу по делу о передаче скифского золота Киеву
Решение о передаче коллекции скифского золота Украине сделано под серьезным политическим нажимом. Таким мнением поделился 24 ноября спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, передает РИА Новости
2023-11-24T13:18
2023-11-24T13:18
2023-11-24T13:18
скифское золото
михаил швыдкой
суд
новости
украина
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"Могу сказать только одно: мы считаем, что решение Верховного суда Нидерландов сделано под серьезным политическим нажимом, мы считаем его политически ничтожным. Может быть, даже мы, несмотря на все наши сложные отношения с международными судами, будем обращаться в международный суд, - сказал он.Швыдкой добавил, что это решение "бесконечно политизировано и сделано под безусловным нажимом политических обстоятельств".Контракт был заключен с крымскими музеями, и экспонаты должны были туда вернуться, заключил он.Четыре крымских музея направили в 2013 году в Бонн, а потом в Амстердам выставку "Крым - золотой остров в Черном море". После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году у Нидерландов возник вопрос, кому возвращать коллекцию. Апелляционный суд Амстердама 26 октября 2021 года решил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине. В январе 2022 года музеи Крыма направили в верховный суд Нидерландов кассационную жалобу, но тот оставил в силе решение апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции золота скифов Украине.На днях Министерство культуры и информационной политики Украины заявило о достижении договоренностей с нидерландским Музеем Алларда Пирсона о передаче украинской стороне коллекции скифского золота, экспонировавшейся в Амстердаме. Нидерландский музей отказался от взыскания стоимости за девятилетнее хранение музейных экспонатов. При этом сроки и условия передачи не назывались.
https://ukraina.ru/20231122/1051258031.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
скифское золото, михаил швыдкой, суд, новости, украина
Швыдкой предложил обратиться в Гаагу по делу о передаче скифского золота Киеву
Решение о передаче коллекции скифского золота Украине сделано под серьезным политическим нажимом. Таким мнением поделился 24 ноября спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, передает РИА Новости
"Могу сказать только одно: мы считаем, что решение Верховного суда Нидерландов сделано под серьезным политическим нажимом, мы считаем его политически ничтожным. Может быть, даже мы, несмотря на все наши сложные отношения с международными судами, будем обращаться в международный суд, - сказал он.
Швыдкой добавил, что это решение "бесконечно политизировано и сделано под безусловным нажимом политических обстоятельств".
Контракт был заключен с крымскими музеями, и экспонаты должны были туда вернуться, заключил он.
Четыре крымских музея направили в 2013 году в Бонн, а потом в Амстердам выставку "Крым - золотой остров в Черном море". После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году у Нидерландов возник вопрос, кому возвращать коллекцию. Апелляционный суд Амстердама 26 октября 2021 года решил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине. В январе 2022 года музеи Крыма направили в верховный суд Нидерландов кассационную жалобу, но тот оставил в силе решение апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции золота скифов Украине.
На днях Министерство культуры и информационной политики Украины заявило о достижении договоренностей с нидерландским Музеем Алларда Пирсона о передаче украинской стороне коллекции скифского золота, экспонировавшейся в Амстердаме. Нидерландский музей отказался от взыскания стоимости за девятилетнее хранение музейных экспонатов. При этом сроки и условия передачи не назывались.