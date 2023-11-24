https://ukraina.ru/20231124/1051307605.html

Швыдкой предложил обратиться в Гаагу по делу о передаче скифского золота Киеву

Швыдкой предложил обратиться в Гаагу по делу о передаче скифского золота Киеву - 24.11.2023 Украина.ру

Швыдкой предложил обратиться в Гаагу по делу о передаче скифского золота Киеву

Решение о передаче коллекции скифского золота Украине сделано под серьезным политическим нажимом. Таким мнением поделился 24 ноября спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, передает РИА Новости

2023-11-24T13:18

2023-11-24T13:18

2023-11-24T13:18

скифское золото

михаил швыдкой

суд

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украина

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"Могу сказать только одно: мы считаем, что решение Верховного суда Нидерландов сделано под серьезным политическим нажимом, мы считаем его политически ничтожным. Может быть, даже мы, несмотря на все наши сложные отношения с международными судами, будем обращаться в международный суд, - сказал он.Швыдкой добавил, что это решение "бесконечно политизировано и сделано под безусловным нажимом политических обстоятельств".Контракт был заключен с крымскими музеями, и экспонаты должны были туда вернуться, заключил он.Четыре крымских музея направили в 2013 году в Бонн, а потом в Амстердам выставку "Крым - золотой остров в Черном море". После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году у Нидерландов возник вопрос, кому возвращать коллекцию. Апелляционный суд Амстердама 26 октября 2021 года решил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине. В январе 2022 года музеи Крыма направили в верховный суд Нидерландов кассационную жалобу, но тот оставил в силе решение апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции золота скифов Украине.На днях Министерство культуры и информационной политики Украины заявило о достижении договоренностей с нидерландским Музеем Алларда Пирсона о передаче украинской стороне коллекции скифского золота, экспонировавшейся в Амстердаме. Нидерландский музей отказался от взыскания стоимости за девятилетнее хранение музейных экспонатов. При этом сроки и условия передачи не назывались.

https://ukraina.ru/20231122/1051258031.html

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скифское золото, михаил швыдкой, суд, новости, украина