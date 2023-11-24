https://ukraina.ru/20231124/1051306745.html

"Никто не верит в победу": Зеленский впал в отчаяние из-за ситуации на фронте

"Никто не верит в победу": Зеленский впал в отчаяние из-за ситуации на фронте - 24.11.2023 Украина.ру

"Никто не верит в победу": Зеленский впал в отчаяние из-за ситуации на фронте

Президент Украины Владимир Зеленский пришёл к пониманию, что его союзники всё меньше верят в возможность благоприятного для Киева завершения конфликта, пишет The American Conservative

2023-11-24T11:52

2023-11-24T11:52

2023-11-24T11:52

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Близкие советники признают, что военные действия для Украины в лучшем случае зашли в тупик, пишет The American Conservative.В условиях, когда у Киева заканчиваются людские ресурсы, а у его сторонников — терпение, нужно переходить к дипломатии, пишет издание."Приоритетом должно быть прекращение конфликта, как для того, чтобы остановить разрушение Украины, так и для предотвращения эскалации", — пишет автор статьи.По его мнению, поддержка Запада ослабевает, и даже в демократической партии США теряют надежду на успех Украины.При этом, автор публикации напомнил, что осенью прошлого года "амбициозный и оптимистичный Вашингтон" помог сорвать переговоры между Россией и Украиной.Россия неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.

https://ukraina.ru/20231123/1051288560.html

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новости, украина, владимир зеленский, россия, спецоперация, запад, переговоры