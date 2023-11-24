https://ukraina.ru/20231124/1051306745.html
"Никто не верит в победу": Зеленский впал в отчаяние из-за ситуации на фронте
"Никто не верит в победу": Зеленский впал в отчаяние из-за ситуации на фронте - 24.11.2023 Украина.ру
"Никто не верит в победу": Зеленский впал в отчаяние из-за ситуации на фронте
Президент Украины Владимир Зеленский пришёл к пониманию, что его союзники всё меньше верят в возможность благоприятного для Киева завершения конфликта, пишет The American Conservative
2023-11-24T11:52
2023-11-24T11:52
2023-11-24T11:52
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владимир зеленский
россия
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запад
переговоры
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Близкие советники признают, что военные действия для Украины в лучшем случае зашли в тупик, пишет The American Conservative.В условиях, когда у Киева заканчиваются людские ресурсы, а у его сторонников — терпение, нужно переходить к дипломатии, пишет издание."Приоритетом должно быть прекращение конфликта, как для того, чтобы остановить разрушение Украины, так и для предотвращения эскалации", — пишет автор статьи.По его мнению, поддержка Запада ослабевает, и даже в демократической партии США теряют надежду на успех Украины.При этом, автор публикации напомнил, что осенью прошлого года "амбициозный и оптимистичный Вашингтон" помог сорвать переговоры между Россией и Украиной.Россия неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.
https://ukraina.ru/20231123/1051288560.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, украина, владимир зеленский, россия, спецоперация, запад, переговоры
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Россия, Спецоперация, Запад, переговоры
"Никто не верит в победу": Зеленский впал в отчаяние из-за ситуации на фронте
Президент Украины Владимир Зеленский пришёл к пониманию, что его союзники всё меньше верят в возможность благоприятного для Киева завершения конфликта, пишет The American Conservative
"Зеленский дошёл до непонимающего отчаяния: “Никто не верит в нашу победу так, как я. Никто”. Даже его военные командиры стали неохотно выполнять его приказы о проведении неэффективных наступательных операций", - говорится в статье.
Близкие советники признают, что военные действия для Украины в лучшем случае зашли в тупик, пишет The American Conservative.
В условиях, когда у Киева заканчиваются людские ресурсы, а у его сторонников — терпение, нужно переходить к дипломатии, пишет издание.
"Приоритетом должно быть прекращение конфликта, как для того, чтобы остановить разрушение Украины, так и для предотвращения эскалации", — пишет автор статьи.
По его мнению, поддержка Запада ослабевает, и даже в демократической партии США теряют надежду на успех Украины.
При этом, автор публикации напомнил, что осенью прошлого года "амбициозный и оптимистичный Вашингтон" помог сорвать переговоры между Россией и Украиной.
Россия неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.