"Никто не верит в победу": Зеленский впал в отчаяние из-за ситуации на фронте - 24.11.2023 Украина.ру
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"Никто не верит в победу": Зеленский впал в отчаяние из-за ситуации на фронте
"Никто не верит в победу": Зеленский впал в отчаяние из-за ситуации на фронте - 24.11.2023 Украина.ру
"Никто не верит в победу": Зеленский впал в отчаяние из-за ситуации на фронте
Президент Украины Владимир Зеленский пришёл к пониманию, что его союзники всё меньше верят в возможность благоприятного для Киева завершения конфликта, пишет The American Conservative
2023-11-24T11:52
2023-11-24T11:52
новости
украина
владимир зеленский
россия
спецоперация
запад
переговоры
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Близкие советники признают, что военные действия для Украины в лучшем случае зашли в тупик, пишет The American Conservative.В условиях, когда у Киева заканчиваются людские ресурсы, а у его сторонников — терпение, нужно переходить к дипломатии, пишет издание."Приоритетом должно быть прекращение конфликта, как для того, чтобы остановить разрушение Украины, так и для предотвращения эскалации", — пишет автор статьи.По его мнению, поддержка Запада ослабевает, и даже в демократической партии США теряют надежду на успех Украины.При этом, автор публикации напомнил, что осенью прошлого года "амбициозный и оптимистичный Вашингтон" помог сорвать переговоры между Россией и Украиной.Россия неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.
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новости, украина, владимир зеленский, россия, спецоперация, запад, переговоры
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Россия, Спецоперация, Запад, переговоры

"Никто не верит в победу": Зеленский впал в отчаяние из-за ситуации на фронте

11:52 24.11.2023
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский ВСУ
Зеленский ВСУ
© Пресс-служба президента Украины
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Президент Украины Владимир Зеленский пришёл к пониманию, что его союзники всё меньше верят в возможность благоприятного для Киева завершения конфликта, пишет The American Conservative
"Зеленский дошёл до непонимающего отчаяния: “Никто не верит в нашу победу так, как я. Никто”. Даже его военные командиры стали неохотно выполнять его приказы о проведении неэффективных наступательных операций", - говорится в статье.
Близкие советники признают, что военные действия для Украины в лучшем случае зашли в тупик, пишет The American Conservative.
В условиях, когда у Киева заканчиваются людские ресурсы, а у его сторонников — терпение, нужно переходить к дипломатии, пишет издание.
"Приоритетом должно быть прекращение конфликта, как для того, чтобы остановить разрушение Украины, так и для предотвращения эскалации", — пишет автор статьи.

По его мнению, поддержка Запада ослабевает, и даже в демократической партии США теряют надежду на успех Украины.
При этом, автор публикации напомнил, что осенью прошлого года "амбициозный и оптимистичный Вашингтон" помог сорвать переговоры между Россией и Украиной.
Россия неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.
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НовостиУкраинаВладимир ЗеленскийРоссияСпецоперацияЗападпереговоры
 
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Заголовок открываемого материала
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