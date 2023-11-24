https://ukraina.ru/20231124/1051300140.html

Их беда, а не наша. Зачем политики в Европе кричат "русские идут!"

Их беда, а не наша. Зачем политики в Европе кричат "русские идут!" - 24.11.2023 Украина.ру

Их беда, а не наша. Зачем политики в Европе кричат "русские идут!"

В Чехии и Германии пугают "российской агрессией против НАТО" через 5-7-9 лет. На самом деле речь идёт о попытках военно-промышленного комплекса этих стран получить больше денег для производства нового оружия.

2023-11-24T07:44

2023-11-24T07:44

2023-11-24T09:11

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Президенты стран "Вышеградской четвёрки" (Венгрия, Польша, Словакия, Чехия) на встрече в Праге, состоявшейся 22 ноября, обсудили поддержку Украины и военную угрозу для стран ЕС и НАТО, которая может исходить со стороны России. Самыми резонансными стали заявления чешского президента, генерала армии в отставке Петра Павела."Не только Чехия, но и все в НАТО рассматривают Россию как угрозу номер один в Европе. Из этого следует необходимость реалистично готовиться к такой угрозе… Все армии серьезно относятся к ней, все армии готовятся к возможности конфликта высокой интенсивности в Европе", – сказал Павел."Согласно современным расчётам, России потребуется минимально 5-7 лет для восстановления своей боеспособности. С другой стороны, в этих расчетах есть много условий, которые могут изменить ситуацию. Многое будет зависеть от того, каким будет результат войны, какой из нее выйдет Украина, и какой Россия", – подчеркнул президент Чехии.Тем не менее, добавил он, в НАТО не желают подобного развития событий, а прогнозы о вероятном конфликте, по его словам, только "реалистичное предупреждение, а не то, что обязательно должно произойти".Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 23 ноября слова президента Чехии Петра Павела насчет российской угрозы назвал "истеричными". "Из Праги много истеричных заявлений за последний год или даже несколько лет мы слышим. Подобные истеричные настроения не красят руководство Чехии. Ну, уж такое поколение политиков у них у власти. Это, скорее, их беда, а не наша", – заявил Песков.По его словам, Россия не представляет угрозы для Европы, но Европа представляет угрозу для РФ, как подконтрольная США и состоящая в Североатлантическом альянсе – НАТО, который двигается всей своей мощью к границам РФ. Это фактически подтвердил польский президент Анджей Дуда, который на встрече в Праге похвастался, что Польша "подписала соглашения на поставки вооружений из США и Южной Кореи, и систематически увеличивает численность своей армии".Стоит отметить, что заявления Петра Павела, который в 2015-2018 годах был председателем Военного комитета НАТО (кстати, первым представителем восточноевропейского государства на этом посту), не являются чем-то новым. 19 ноября 2023 года Германское общество внешней политики (DGAP, финансируемый из госбюджета Германии аналитический центр) опубликовало доклад "Предотвращение следующей войны". В нём сказано, что у стран-членов НАТО в Европе остается "от пяти до девяти лет", чтобы подготовиться к отражению возможного нападения России на территорию альянса.Один из авторов доклада, эксперт по безопасности Кристиан Мёллинг, ссылается в своих выводах на источники в военных кругах и спецслужбы Германии. Его анализ включает в себя новые направления оборонной политики бундесвера, которые были представлены министром обороны Германии Борисом Писториусом в начале ноября 2023 года.Тогда Писториус впервые публично употребил словосочетание "соответствие требованиям военного времени" в качестве цели модернизации бундесвера. В докладе отмечено, что Германия должна совершить "квантовый скачок": в кратчайшие сроки нарастить личный состав бундесвера, расширить производство вооружений и изменить менталитет немецкого общества.Важную роль в новой стратегии DGAP отводит Украине. "Европа должна немедленно начать работу с Украиной по планированию и реализации долгосрочной интеграции страны в западную систему обороны и вооружений. Учитывая, что конфликт с Россией, вероятно, будет продолжаться десятилетиями, расположение Украины на границе с Россией и Белоруссией означает, что эта страна по-прежнему будет иметь исключительное геостратегическое значение для безопасности Европы" – говорится в докладе.Вторят этому и другие немецкие эксперты. "Стоит поддержать Украину в её защите от российского агрессора всем, что есть в распоряжении Европы и США. Потому что на карту поставлено гораздо больше, чем территориальная целостность и суверенитет Украины. Атака Путина направлена ​​на порядок европейской безопасности", – написали эксперт по безопасности Нико Ланге (Мюнхенская конференция по безопасности) и профессор международной политики Карло Масала из Университета Бундесвера в Мюнхене в колонке, опубликованной в минувшие выходные в еженедельном издании Die Zeit.На самом деле речь идёт о деньгах. Как сообщила 23 ноября брюссельская редакция американского портала Politico, глава дипломатии Ервосоюза Жозеп Боррель на саммите ЕС 14-15 декабря должен представить проект "предсказуемого, эффективного, устойчивого и долгосрочного механизма военной помощи Украине". Проект предложения был описан источниками издания как "рамочная основа", которую необходимо будет дополнить деталями в будущем."ЕС неоднократно четко выражал свою поддержку Киеву. Однако государствам-членам ещё предстоит договориться о будущем финансировании помощи через внебюджетный Европейский фонд мира. Ожидается, что в течение четырех лет он составит 20 миллиардов евро – предполагается, что эта сумма будет преобразована в фиксированное ежегодное обязательство в размере 5 миллиардов евро. В документе четко говорится, что военная поддержка должна основываться на постоянной помощи, предоставляемой государствами-членами и Европейским фондом мира" – пишет Politico.В материале издания также отмечается, что Киев оказывает давление на западные компании, чтобы они инвестировали в местные оружейные заводы, поэтому ЕС будет стремиться "поддержать более тесное сотрудничество с украинской оборонной промышленностью для увеличения ее возможностей", а также предоставить стимулы для этой украинской отрасли к соблюдению европейских стандартов."Более тесное сотрудничество с украинской оборонной промышленностью будет способствовать укреплению оборонного потенциала Украины, и принесет пользу европейской оборонной промышленности, поддерживая потребности как государств-членов, так и Украины" – цитирует Politico проект документа.Понятно, что оружейная промышленность Германии, которая стоит за упомянутым выше докладом DGAP, рассчитывает в первую очередь на бюджет ФРГ – ведь только дополнительно на модернизацию бундесвера в этом году выделено 100 миллиардов евро.Но производство, а особенно разработка новых видов оружия – процесс длительный, потому четырёхлетний горизонт планирования в Евросоюзе (бюджет ЕС утверждён до 2027 года), и реально двухлетний в Германии (парламентские выборы осенью 2025 года могут привести к смене власти в этой стране), немецкий ВПК не устраивают. Отсюда в докладе и прогнозы о "российской агрессии" через 9 лет – это должно подтолкнуть как немецких, так и европейских политиков к финансированию долгосрочных военных проектов.Чешский же ВПК рассчитывает в первую очередь на бюджет ЕС, поскольку оборонный бюджет Чехии при всём желании не сможет обеспечить местных оружейников заказами. И громкие заявления генерала-президента, судя по всему, являются своеобразной заявкой на финансирование чешского ВПК из Европейского фонда мира накануне саммита ЕС.Стоит отметить, что и премьер Словакии Роберт Фицо, правительство которого отказалось безвозмездно передавать оружие Киеву со складов словацкой армии, не имеет ничего против коммерческих поставок. Ещё 6 ноября Фицо заявил, что заявил, что не намерен препятствовать экспорту продукции частных оборонных компаний Словакии на Украину. Понятно, что расчёт в этом случае тоже на европейские деньги, поскольку своих у Киева нет.Таким образом, заявления о том, что Россия нападёт на Европу через 9… нет, через 7, а то и через 5 лет – просто попытка получить новые заказы на производство оружия и военной техники в ситуации, когда в Брюсселе и других европейских столицах исходят из того, что боевые действия на Украине будут продолжаться ещё несколько лет. Другой вопрос, что Россия может эти планы разрушить, завершив вооружённый конфликт своей победой, что европейские эксперты тоже понимают."Мы понимаем эту победу как состояние, при котором в рамках переговоров или в результате военных реалий на местах Россия фактически навсегда получит части территории Украины, которую она в настоящее время оккупирует, или захватывает дальнейшие территории", – отметили Нико Ланге и Карло Масала в Die Zeit. Если Россия выйдет победителем, "это существенно укрепит русский национализм и неоимпериализм", пишут они. Что для немецких оружейников звучит как сигнал: нужно торопиться с получением заказов!Ланге и Масала также стращают, что в случае победы в СВО Россия будет планировать новые военные атаки, а "Киев и остальная часть Украины, Грузия и Республика Молдова станут такими же очевидными военными целями, как и страны Балтии". При этом в самой Прибалтике прекрасно понимают всю абсурдность подобных прогнозов.Так, президент Литвы Гитанас Науседа во время заседания правительства страны 23 ноября призвал главу МИД Габриелюса Ландсбергиса, заявившего о том, что Россия якобы может начать военные действия против стран НАТО, "просто сесть и успокоиться".

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

https://ukraina.ru/20230821/1048810424.html

https://ukraina.ru/20231115/1051016608.html

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Олег Хавич

Олег Хавич

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

эксклюзив, зарубежье, украина, чехия, германия, нато, ес