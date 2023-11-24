Российские дроны-камикадзе уничтожили пехоту ВСУ в районе Артемовска
07:12 24.11.2023 (обновлено: 07:29 24.11.2023)
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие ЦВО проходят подготовку операторов БПЛА в зоне проведения СВО
Расчет БПЛА Тульского гвардейского соединения ВДВ выявил и уничтожил две группы украинской пехоты в районе опорного пункта на Артемовском направлении. Об этом 24 ноября сообщили в Минобороны РФ
Оператор БПЛА оперативно выявил украинских военнослужащих, ведущих огонь из стрелкового оружия на опорном пункте в районе Артемовска, после чего FPV-дрон нанес поражение пехоте ВСУ.
Сразу после уничтожения первой группы ВСУ, операторы уничтожили вторым FPV-дроном еще одну группу украинских военнослужащих.
"Оператор заметил несколько военнослужащих ВСУ, ведущих огонь из стрелкового оружия в опорном пункте, и направил FPV-дрон для их уничтожения. Помощник умело скорректировал работу оператора по заходу на цель и зафиксировал попадание FPV-дрона в украинских националистов. Вторым FPV-дроном была уничтожена еще одна группа ВСУ, перемещающаяся вдоль траншеи опорного пункта", - уточнили в министерстве.
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