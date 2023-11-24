Российские дроны-камикадзе уничтожили пехоту ВСУ в районе Артемовска - 24.11.2023 Украина.ру
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Российские дроны-камикадзе уничтожили пехоту ВСУ в районе Артемовска
Российские дроны-камикадзе уничтожили пехоту ВСУ в районе Артемовска - 24.11.2023 Украина.ру
Российские дроны-камикадзе уничтожили пехоту ВСУ в районе Артемовска
Расчет БПЛА Тульского гвардейского соединения ВДВ выявил и уничтожил две группы украинской пехоты в районе опорного пункта на Артемовском направлении. Об этом 24 ноября сообщили в Минобороны РФ
2023-11-24T07:12
2023-11-24T07:29
артемовск
всу
дроны
новости
военнослужащие
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Оператор БПЛА оперативно выявил украинских военнослужащих, ведущих огонь из стрелкового оружия на опорном пункте в районе Артемовска, после чего FPV-дрон нанес поражение пехоте ВСУ. Сразу после уничтожения первой группы ВСУ, операторы уничтожили вторым FPV-дроном еще одну группу украинских военнослужащих."Оператор заметил несколько военнослужащих ВСУ, ведущих огонь из стрелкового оружия в опорном пункте, и направил FPV-дрон для их уничтожения. Помощник умело скорректировал работу оператора по заходу на цель и зафиксировал попадание FPV-дрона в украинских националистов. Вторым FPV-дроном была уничтожена еще одна группа ВСУ, перемещающаяся вдоль траншеи опорного пункта", - уточнили в министерстве.
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артемовск, всу, дроны, новости, военнослужащие
Артемовск, ВСУ, дроны, Новости, Военнослужащие

Российские дроны-камикадзе уничтожили пехоту ВСУ в районе Артемовска

07:12 24.11.2023 (обновлено: 07:29 24.11.2023)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие ЦВО проходят подготовку операторов БПЛА в зоне проведения СВО
Военнослужащие ЦВО проходят подготовку операторов БПЛА в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Расчет БПЛА Тульского гвардейского соединения ВДВ выявил и уничтожил две группы украинской пехоты в районе опорного пункта на Артемовском направлении. Об этом 24 ноября сообщили в Минобороны РФ
Оператор БПЛА оперативно выявил украинских военнослужащих, ведущих огонь из стрелкового оружия на опорном пункте в районе Артемовска, после чего FPV-дрон нанес поражение пехоте ВСУ.
Сразу после уничтожения первой группы ВСУ, операторы уничтожили вторым FPV-дроном еще одну группу украинских военнослужащих.
"Оператор заметил несколько военнослужащих ВСУ, ведущих огонь из стрелкового оружия в опорном пункте, и направил FPV-дрон для их уничтожения. Помощник умело скорректировал работу оператора по заходу на цель и зафиксировал попадание FPV-дрона в украинских националистов. Вторым FPV-дроном была уничтожена еще одна группа ВСУ, перемещающаяся вдоль траншеи опорного пункта", - уточнили в министерстве.
Испытания боевых дронов на аэродроме в Тамбове - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
15 ноября, 10:11
Россия представила модернизированный комплекс РЭБ "Сапфир", умеющий подавлять FPV-дроныНаземный комплекс радиоэлектронной борьбы "Сапфир" после модернизации получил возможность подавлять все типы БПЛА, включая FPV-дроны ВСУ. Об этом со ссылкой на представителя делегации концерна "Радиоэлектронные технологии" на выставке Dubai Airshow 2023 сообщает РИА Новости
 
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