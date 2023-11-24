https://ukraina.ru/20231124/1051299780.html

Российские дроны-камикадзе уничтожили пехоту ВСУ в районе Артемовска

Российские дроны-камикадзе уничтожили пехоту ВСУ в районе Артемовска - 24.11.2023 Украина.ру

Российские дроны-камикадзе уничтожили пехоту ВСУ в районе Артемовска

Расчет БПЛА Тульского гвардейского соединения ВДВ выявил и уничтожил две группы украинской пехоты в районе опорного пункта на Артемовском направлении. Об этом 24 ноября сообщили в Минобороны РФ

2023-11-24T07:12

2023-11-24T07:12

2023-11-24T07:29

артемовск

всу

дроны

новости

военнослужащие

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Оператор БПЛА оперативно выявил украинских военнослужащих, ведущих огонь из стрелкового оружия на опорном пункте в районе Артемовска, после чего FPV-дрон нанес поражение пехоте ВСУ. Сразу после уничтожения первой группы ВСУ, операторы уничтожили вторым FPV-дроном еще одну группу украинских военнослужащих."Оператор заметил несколько военнослужащих ВСУ, ведущих огонь из стрелкового оружия в опорном пункте, и направил FPV-дрон для их уничтожения. Помощник умело скорректировал работу оператора по заходу на цель и зафиксировал попадание FPV-дрона в украинских националистов. Вторым FPV-дроном была уничтожена еще одна группа ВСУ, перемещающаяся вдоль траншеи опорного пункта", - уточнили в министерстве.

https://ukraina.ru/20231115/1051034020.html

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артемовск, всу, дроны, новости, военнослужащие