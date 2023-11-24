https://ukraina.ru/20231124/1051298369.html

Украинские снаряды повредили в Горловке детский сад, колледж и жилой дом

Украинские снаряды повредили в Горловке детский сад, колледж и жилой дом - 24.11.2023 Украина.ру

Украинские снаряды повредили в Горловке детский сад, колледж и жилой дом

Артиллерия киевского режима в результате прямых попаданий повредила в Горловке детский сад, колледж и частный жилой дом. Об этом со ссылкой на собственного корреспондента в ночь на 24 ноября сообщает РИА Новости

2023-11-24T03:12

2023-11-24T03:12

2023-11-24T03:12

новости

россия

днр

горловка

обстрелы

всу

военные преступления

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/17/1050403217_0:98:1039:682_1920x0_80_0_0_7d9f6d36fea1c07451ba251e40fbbfcf.jpg

Снаряд, попавший в "Горловский колледж технологий и сервиса", снёс часть крыши здания учебного заведения. Ещё один снаряд повредил фасад детского сада №134, в котором оказались выбиты окна и двери. Также "прилетело" в частный дом на улице Фрунзе Центрально-Городского района Горловки, где оказалась повреждена и хозяйственная постройка. По предварительным данным, обстрел вёлся с применением РСЗО "Град".По информации представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), артиллерия ВСУ за прошедшие сутки 26 раз обстреляла территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Всего украинскими военными по Горловке (Центрально-Городскому, Никитовскому району), Донецку (Киевскому, Куйбышевскому районам), Макеевке (Червоногвардейскому району) и Ясиноватскому району было выпущено 89 единиц различных боеприпасов.Ранения получила одна мирная жительница Горловки. Повреждено восемь жилых домостроений и ещё пять объектов гражданской инфраструктуры.

https://ukraina.ru/20231123/1051292857.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, днр, горловка, обстрелы, всу, военные преступления, сво