Украинские снаряды повредили в Горловке детский сад, колледж и жилой дом - 24.11.2023 Украина.ру
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Украинские снаряды повредили в Горловке детский сад, колледж и жилой дом
Украинские снаряды повредили в Горловке детский сад, колледж и жилой дом - 24.11.2023 Украина.ру
Украинские снаряды повредили в Горловке детский сад, колледж и жилой дом
Артиллерия киевского режима в результате прямых попаданий повредила в Горловке детский сад, колледж и частный жилой дом. Об этом со ссылкой на собственного корреспондента в ночь на 24 ноября сообщает РИА Новости
2023-11-24T03:12
2023-11-24T03:12
новости
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днр
горловка
обстрелы
всу
военные преступления
сво
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Снаряд, попавший в "Горловский колледж технологий и сервиса", снёс часть крыши здания учебного заведения. Ещё один снаряд повредил фасад детского сада №134, в котором оказались выбиты окна и двери. Также "прилетело" в частный дом на улице Фрунзе Центрально-Городского района Горловки, где оказалась повреждена и хозяйственная постройка. По предварительным данным, обстрел вёлся с применением РСЗО "Град".По информации представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), артиллерия ВСУ за прошедшие сутки 26 раз обстреляла территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Всего украинскими военными по Горловке (Центрально-Городскому, Никитовскому району), Донецку (Киевскому, Куйбышевскому районам), Макеевке (Червоногвардейскому району) и Ясиноватскому району было выпущено 89 единиц различных боеприпасов.Ранения получила одна мирная жительница Горловки. Повреждено восемь жилых домостроений и ещё пять объектов гражданской инфраструктуры.
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новости, россия, днр, горловка, обстрелы, всу, военные преступления, сво
Новости, Россия, ДНР, Горловка, обстрелы, ВСУ, Военные преступления, СВО

Украинские снаряды повредили в Горловке детский сад, колледж и жилой дом

03:12 24.11.2023
 
© Украина.руСуземка, Брянская область, последствия обстрела со стороны ВСУ
Суземка, Брянская область, последствия обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© Украина.ру
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Артиллерия киевского режима в результате прямых попаданий повредила в Горловке детский сад, колледж и частный жилой дом. Об этом со ссылкой на собственного корреспондента в ночь на 24 ноября сообщает РИА Новости
Снаряд, попавший в "Горловский колледж технологий и сервиса", снёс часть крыши здания учебного заведения. Ещё один снаряд повредил фасад детского сада №134, в котором оказались выбиты окна и двери. Также "прилетело" в частный дом на улице Фрунзе Центрально-Городского района Горловки, где оказалась повреждена и хозяйственная постройка. По предварительным данным, обстрел вёлся с применением РСЗО "Град".
По информации представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), артиллерия ВСУ за прошедшие сутки 26 раз обстреляла территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Всего украинскими военными по Горловке (Центрально-Городскому, Никитовскому району), Донецку (Киевскому, Куйбышевскому районам), Макеевке (Червоногвардейскому району) и Ясиноватскому району было выпущено 89 единиц различных боеприпасов.
Ранения получила одна мирная жительница Горловки. Повреждено восемь жилых домостроений и ещё пять объектов гражданской инфраструктуры.
украинские FPV-дроны - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
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