https://ukraina.ru/20231124/1051298237.html
Киевские каратели за сутки 26 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК
Киевские каратели за сутки 26 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК - 24.11.2023 Украина.ру
Киевские каратели за сутки 26 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК
Артиллерия ВСУ за прошедшие сутки 26 раз обстреляла территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 24 ноября сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
2023-11-24T02:49
2023-11-24T02:49
2023-11-24T02:49
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Всего украинскими военными по Горловке (Центрально-Городскому, Никитовскому району), Донецку (Киевскому, Куйбышевскому районам), Макеевке (Червоногвардейскому району) и Ясиноватскому району было выпущено 89 единиц различных боеприпасов."За истекшие сутки представительство сообщало о 26 фактах ведения огня со стороны ВФУ [вооружённых формирований Украины]... На донецком направлении противник совершил шесть обстрелов из артиллерии 155 мм. На горловском - 19 обстрелов из РСЗО, артиллерии 152 и 155 мм, в том числе с кассетной боевой частью. На ясиноватстком - один обстрел из артиллерии 155 мм", - говорится в сообщении СЦКК.За прошедшие сутки поступили сведения о ранении гражданского лица - женщины в Никитовском районе Горловки.По данным СЦКК, в предыдущие сутки украинские войска обстреляли территорию ДНР 72 раза. Всего было выпущено 215 единиц различных боеприпасов.
https://ukraina.ru/20231123/1051296202.html
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новости, россия, днр, обстрелы, всу, военные преступления, сво
Новости, Россия, ДНР, обстрелы, ВСУ, Военные преступления, СВО
Киевские каратели за сутки 26 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК
Артиллерия ВСУ за прошедшие сутки 26 раз обстреляла территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 24 ноября сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
Всего украинскими военными по Горловке (Центрально-Городскому, Никитовскому району), Донецку (Киевскому, Куйбышевскому районам), Макеевке (Червоногвардейскому району) и Ясиноватскому району было выпущено 89 единиц различных боеприпасов.
"За истекшие сутки представительство сообщало о 26 фактах ведения огня со стороны ВФУ [вооружённых формирований Украины]... На донецком направлении противник совершил шесть обстрелов из артиллерии 155 мм. На горловском - 19 обстрелов из РСЗО, артиллерии 152 и 155 мм, в том числе с кассетной боевой частью. На ясиноватстком - один обстрел из артиллерии 155 мм", - говорится в сообщении СЦКК.
За прошедшие сутки поступили сведения о ранении гражданского лица - женщины в Никитовском районе Горловки.
По данным СЦКК, в предыдущие сутки украинские войска обстреляли территорию ДНР 72 раза. Всего было выпущено 215 единиц различных боеприпасов.