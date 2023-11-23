ФРГ ждёт крах из-за цен на газ – Welt
Конституционный суд Германии заблокировал займы для правительства в размере 260 миллиардов евро, что грозит ФРГ банкротством. Об этом пишет издание Welt
Правительство больше не сможет компенсировать потерю российского газа из-за отсутствия средств. Запрет суда касается всех фондов ФРГ, в том числе Экономического стабилизационного, из которого выплачиваются субсидии для снятия "ценового шока", вызванного сокращением поставок российских энергоносителей.
"Дела у правящей "светофорной" коалиции идут все хуже и хуже: оказалось, что 200 миллиардов евро Экономического стабилизационного фонда, на которые рассчитывал "Зеленый" вице-канцлер Роберт Хабек, не могут быть использованы. Причина: это противоречит конституции ФРГ", – говорится в публикации.
По мнению журналистов, далее возможны только два варианта: или привлечение к работе правительства оппозиционного блока, или развал правящей коалиции.
Ранее сообщалось, что правительство Германии заморозило большинство новых расходных обязательств почти по всему федеральному бюджету из-за усугубляющегося бюджетного кризиса.
В октябре немецкий политик Сара Вагенкнехт заявляла, что санкции против России нанесли больше всего вреда Германии.
На этой неделе Берлин объявил о новом пакете военной помощи для Киева объёмом 1,3 миллиарда евро.