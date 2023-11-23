ФРГ ждёт крах из-за цен на газ – Welt - 23.11.2023 Украина.ру
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ФРГ ждёт крах из-за цен на газ – Welt
ФРГ ждёт крах из-за цен на газ – Welt - 23.11.2023 Украина.ру
ФРГ ждёт крах из-за цен на газ – Welt
Конституционный суд Германии заблокировал займы для правительства в размере 260 миллиардов евро, что грозит ФРГ банкротством. Об этом пишет издание Welt
2023-11-23T20:52
2023-11-23T20:52
новости
германия
фрг
кризис
банкротство
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Правительство больше не сможет компенсировать потерю российского газа из-за отсутствия средств. Запрет суда касается всех фондов ФРГ, в том числе Экономического стабилизационного, из которого выплачиваются субсидии для снятия "ценового шока", вызванного сокращением поставок российских энергоносителей. По мнению журналистов, далее возможны только два варианта: или привлечение к работе правительства оппозиционного блока, или развал правящей коалиции. Ранее сообщалось, что правительство Германии заморозило большинство новых расходных обязательств почти по всему федеральному бюджету из-за усугубляющегося бюджетного кризиса. В октябре немецкий политик Сара Вагенкнехт заявляла, что санкции против России нанесли больше всего вреда Германии. На этой неделе Берлин объявил о новом пакете военной помощи для Киева объёмом 1,3 миллиарда евро.
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новости, германия, фрг, кризис, банкротство
Новости, Германия, ФРГ, кризис, Банкротство

ФРГ ждёт крах из-за цен на газ – Welt

20:52 23.11.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкНеформальный саммит ЕС в Чехии
Неформальный саммит ЕС в Чехии - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Конституционный суд Германии заблокировал займы для правительства в размере 260 миллиардов евро, что грозит ФРГ банкротством. Об этом пишет издание Welt
Правительство больше не сможет компенсировать потерю российского газа из-за отсутствия средств. Запрет суда касается всех фондов ФРГ, в том числе Экономического стабилизационного, из которого выплачиваются субсидии для снятия "ценового шока", вызванного сокращением поставок российских энергоносителей.
"Дела у правящей "светофорной" коалиции идут все хуже и хуже: оказалось, что 200 миллиардов евро Экономического стабилизационного фонда, на которые рассчитывал "Зеленый" вице-канцлер Роберт Хабек, не могут быть использованы. Причина: это противоречит конституции ФРГ", – говорится в публикации.
По мнению журналистов, далее возможны только два варианта: или привлечение к работе правительства оппозиционного блока, или развал правящей коалиции.
Ранее сообщалось, что правительство Германии заморозило большинство новых расходных обязательств почти по всему федеральному бюджету из-за усугубляющегося бюджетного кризиса.
В октябре немецкий политик Сара Вагенкнехт заявляла, что санкции против России нанесли больше всего вреда Германии.
На этой неделе Берлин объявил о новом пакете военной помощи для Киева объёмом 1,3 миллиарда евро.
 
НовостиГерманияФРГкризисБанкротство
 
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