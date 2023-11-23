https://ukraina.ru/20231123/1051295050.html

ФРГ ждёт крах из-за цен на газ – Welt

ФРГ ждёт крах из-за цен на газ – Welt - 23.11.2023 Украина.ру

ФРГ ждёт крах из-за цен на газ – Welt

Конституционный суд Германии заблокировал займы для правительства в размере 260 миллиардов евро, что грозит ФРГ банкротством. Об этом пишет издание Welt

2023-11-23T20:52

2023-11-23T20:52

2023-11-23T20:52

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Правительство больше не сможет компенсировать потерю российского газа из-за отсутствия средств. Запрет суда касается всех фондов ФРГ, в том числе Экономического стабилизационного, из которого выплачиваются субсидии для снятия "ценового шока", вызванного сокращением поставок российских энергоносителей. По мнению журналистов, далее возможны только два варианта: или привлечение к работе правительства оппозиционного блока, или развал правящей коалиции. Ранее сообщалось, что правительство Германии заморозило большинство новых расходных обязательств почти по всему федеральному бюджету из-за усугубляющегося бюджетного кризиса. В октябре немецкий политик Сара Вагенкнехт заявляла, что санкции против России нанесли больше всего вреда Германии. На этой неделе Берлин объявил о новом пакете военной помощи для Киева объёмом 1,3 миллиарда евро.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, германия, фрг, кризис, банкротство