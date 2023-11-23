Ищенко объяснил, почему сразу после майдана Россия признала Порошенко - 23.11.2023 Украина.ру
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Ищенко объяснил, почему сразу после майдана Россия признала Порошенко
Ищенко объяснил, почему сразу после майдана Россия признала Порошенко - 23.11.2023 Украина.ру
Ищенко объяснил, почему сразу после майдана Россия признала Порошенко
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" проанализировал результаты досрочных выборов в Нидерландах и вероятность... Украина.ру, 23.11.2023
2023-11-23T18:51
2023-11-23T18:51
видео
ростислав ищенко
украина
россия
польша
нидерланды
ес
крым
скифское золото
золото
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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" проанализировал результаты досрочных выборов в Нидерландах и вероятность дальнейшей поддержки Украины руководством этой страны, оценил шансы Дональда Туска возглавить правительство Польши и рассказал, как долго будут продолжаться антиукраинские протесты поляков. Кроме того, он объяснил, почему Россия сразу после майдана признала Порошенко президентом Украины и рассказал о том, когда лично он понял, что Украина окончательно летит в пропасть: 00:30 – Итоги выборов в Нидерландах. Оправдана ли истерика Запада? 05:45 – Будут ли Нидерланды и дальше поддерживать Украину? 08:57 – Судьба скифского золота: вернёт ли его Россия? 11:50 – Антиукраинские протесты в Польше. Как долго они будут продолжаться и чем всё это может закончиться? 18:40 – Будет ли Туск премьер-министром Польши? 22:08 – К 10-летию майдана: когда Ростислав Ищенко понял, что Украина окончательно летит в пропасть? 38:05 – Почему вскоре после майдана Россия признала президентом Украины Петра Порошенко? ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
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Ищенко объяснил, почему сразу после майдана Россия признала Порошенко

18:51 23.11.2023
 
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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" проанализировал результаты досрочных выборов в Нидерландах и вероятность дальнейшей поддержки Украины руководством этой страны, оценил шансы Дональда Туска возглавить правительство Польши и рассказал, как долго будут продолжаться антиукраинские протесты поляков. Кроме того, он объяснил, почему Россия сразу после майдана признала Порошенко президентом Украины и рассказал о том, когда лично он понял, что Украина окончательно летит в пропасть:
00:30 – Итоги выборов в Нидерландах. Оправдана ли истерика Запада?
05:45 – Будут ли Нидерланды и дальше поддерживать Украину?
08:57 – Судьба скифского золота: вернёт ли его Россия?
11:50 – Антиукраинские протесты в Польше. Как долго они будут продолжаться и чем всё это может закончиться?
18:40 – Будет ли Туск премьер-министром Польши?
22:08 – К 10-летию майдана: когда Ростислав Ищенко понял, что Украина окончательно летит в пропасть?
38:05 – Почему вскоре после майдана Россия признала президентом Украины Петра Порошенко?
ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
 
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