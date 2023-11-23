В Тернопольской области задержана группа перевозчиков, переправлявших украинских уклонистов за границу
© Нацполиция УкраиныВ Тернопольской области задержана ОПГ перевозчиков, переправлявших украинских уклонистов за границу
© Нацполиция Украины
Задержанные под прикрытием пассажирских перевозок оформляли разрешения на выезд призывников, сообщает 23 ноября Национальная полиция Украины
Оперативники управления стратегических расследований в Тернопольской области совместно со следователями областной полиции заблокировали еще одну "схему" незаконной переправки мужчин призывного возраста за границу. Организовал ее 48-летний житель столицы.
"Для реализации своей преступной задумки фигурант открыл предприятие, которое занималось предоставлением услуг пассажирских и грузовых перевозок. Это давало ему возможность вносить необходимые данные уклоняющихся в информационную систему для беспрепятственного выезда в страны Европы. Во избежание разоблачения злоумышленник каждые две недели осуществлял перерегистрацию транспортного средства для замены номерных знаков. Стоимость "зеленого света" на границе составляла 8000 долларов США", – уточнили в Нацполиции.
21 ноября в ходе проведения спецоперации правоохранители задержали организатора при получении второго транша – 4000 долларов США. Ранее полицейские задокументировали факт получения им еще 4000 долларов США. Его и еще один фигурант задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
По предварительной информации, услугами перевозчиков успели воспользоваться не менее 20 человек. Их данные злоумышленники незаконно внесли в информационную систему.
Задержанным доложено о подозрении по ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании мер.