В Тернопольской области задержана группа перевозчиков, переправлявших украинских уклонистов за границу - 23.11.2023 Украина.ру
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В Тернопольской области задержана группа перевозчиков, переправлявших украинских уклонистов за границу
В Тернопольской области задержана группа перевозчиков, переправлявших украинских уклонистов за границу - 23.11.2023 Украина.ру
В Тернопольской области задержана группа перевозчиков, переправлявших украинских уклонистов за границу
Задержанные под прикрытием пассажирских перевозок оформляли разрешения на выезд призывников, сообщает 23 ноября Национальная полиция Украины
2023-11-23T18:06
2023-11-23T18:06
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Оперативники управления стратегических расследований в Тернопольской области совместно со следователями областной полиции заблокировали еще одну "схему" незаконной переправки мужчин призывного возраста за границу. Организовал ее 48-летний житель столицы.21 ноября в ходе проведения спецоперации правоохранители задержали организатора при получении второго транша – 4000 долларов США. Ранее полицейские задокументировали факт получения им еще 4000 долларов США. Его и еще один фигурант задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.По предварительной информации, услугами перевозчиков успели воспользоваться не менее 20 человек. Их данные злоумышленники незаконно внесли в информационную систему.Задержанным доложено о подозрении по ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании мер.
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новости, новости украины, призывники, пересечение границы, всу, полиция
Новости, Новости Украины, призывники, пересечение границы, ВСУ, полиция

В Тернопольской области задержана группа перевозчиков, переправлявших украинских уклонистов за границу

18:06 23.11.2023
 
© Нацполиция УкраиныВ Тернопольской области задержана ОПГ перевозчиков, переправлявших украинских уклонистов за границу
В Тернопольской области задержана ОПГ перевозчиков, переправлявших украинских уклонистов за границу
© Нацполиция Украины
Читать в
Задержанные под прикрытием пассажирских перевозок оформляли разрешения на выезд призывников, сообщает 23 ноября Национальная полиция Украины
Оперативники управления стратегических расследований в Тернопольской области совместно со следователями областной полиции заблокировали еще одну "схему" незаконной переправки мужчин призывного возраста за границу. Организовал ее 48-летний житель столицы.

"Для реализации своей преступной задумки фигурант открыл предприятие, которое занималось предоставлением услуг пассажирских и грузовых перевозок. Это давало ему возможность вносить необходимые данные уклоняющихся в информационную систему для беспрепятственного выезда в страны Европы. Во избежание разоблачения злоумышленник каждые две недели осуществлял перерегистрацию транспортного средства для замены номерных знаков. Стоимость "зеленого света" на границе составляла 8000 долларов США", – уточнили в Нацполиции.

21 ноября в ходе проведения спецоперации правоохранители задержали организатора при получении второго транша – 4000 долларов США. Ранее полицейские задокументировали факт получения им еще 4000 долларов США. Его и еще один фигурант задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
По предварительной информации, услугами перевозчиков успели воспользоваться не менее 20 человек. Их данные злоумышленники незаконно внесли в информационную систему.
Задержанным доложено о подозрении по ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании мер.
уклонист-провокатор в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
Вчера, 21:18
Уклонисты платили по $10,5 тыс за бегство с УкраиныОчередную масштабную схему переправки украинских мужчин в Молдавию пресекли украинские полицейские. Стоимость услуг доходила до $50 тыс, сообщила 22 ноября Нацполиция Украины
 
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