https://ukraina.ru/20231123/1051291181.html

В Тернопольской области задержана группа перевозчиков, переправлявших украинских уклонистов за границу

В Тернопольской области задержана группа перевозчиков, переправлявших украинских уклонистов за границу - 23.11.2023 Украина.ру

В Тернопольской области задержана группа перевозчиков, переправлявших украинских уклонистов за границу

Задержанные под прикрытием пассажирских перевозок оформляли разрешения на выезд призывников, сообщает 23 ноября Национальная полиция Украины

2023-11-23T18:06

2023-11-23T18:06

2023-11-23T18:06

новости

новости украины

призывники

пересечение границы

всу

полиция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/17/1051291030_0:62:559:376_1920x0_80_0_0_22bf0549b2a1c962bf4ad012d5f0f259.jpg

Оперативники управления стратегических расследований в Тернопольской области совместно со следователями областной полиции заблокировали еще одну "схему" незаконной переправки мужчин призывного возраста за границу. Организовал ее 48-летний житель столицы.21 ноября в ходе проведения спецоперации правоохранители задержали организатора при получении второго транша – 4000 долларов США. Ранее полицейские задокументировали факт получения им еще 4000 долларов США. Его и еще один фигурант задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.По предварительной информации, услугами перевозчиков успели воспользоваться не менее 20 человек. Их данные злоумышленники незаконно внесли в информационную систему.Задержанным доложено о подозрении по ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании мер.

https://ukraina.ru/20231122/1051258239.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, новости украины, призывники, пересечение границы, всу, полиция