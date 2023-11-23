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Немецкая корпорация Knauf признана на Украине "спонсором войны"

Немецкая корпорация Knauf признана на Украине "спонсором войны" - 23.11.2023 Украина.ру

Немецкая корпорация Knauf признана на Украине "спонсором войны"

Немецкая корпорация Knauf, потерявшая завод в Солдеаре, признана на Украине "международным спонсором войны". Об этом 23 ноября сообщило украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции

2023-11-23T13:37

2023-11-23T13:37

2023-11-23T13:37

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В сообщении украинского НАПК ничего не сказано о деятельности Knauf на территории Украины. Публикация полностью посвящена деятельности немецкого производителя строительных материалов на территории России.В украинском агентстве отметили, что только за 2022 год один из крупнейших в мире производителей стройматериалов Knauf уплатил в бюджет России около $117 млн. Компания представлена ​​в России 10 дочерними предприятиями, 20 заводами и почти 30 ресурсными центрами и персоналом 4 тыс человек, подсчитали в НАПК.Агентство также заявило, что "немецкая компания активно способствует мобилизации в России, отправляя своих сотрудников на войну против Украины", а также производит строительные материалы, участвует в выставках и не увольняет своих сотрудников, неся социальную и юридическую ответственностью. В украинском НАПК уверены, что "специалисты из Knauf продолжают строить города стране-агрессору". Ни одного построенного компанией города при том не названо."Руководство Knauf также тесно связано с кремлевским режимом. Так, совладелец компании Николаус Вильгельм Кнауф в течение 23 лет (с февраля 1999 по март 2022 года) имел статус Почетного Консула Российской Федерации, с представительством, наделенным полномочиями Почетного консульства, в Нюрнберге", - отметили в украинском агентстве.Уникальность заявления украинского агентства ещё и в том, что оно впервые в мире квалифицировало производство стройматериалов как поддержку войны.

https://ukraina.ru/20231102/1050711225.html

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