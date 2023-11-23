Немецкая корпорация Knauf признана на Украине "спонсором войны" - 23.11.2023 Украина.ру
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Немецкая корпорация Knauf признана на Украине "спонсором войны"
Немецкая корпорация Knauf признана на Украине "спонсором войны" - 23.11.2023 Украина.ру
Немецкая корпорация Knauf признана на Украине "спонсором войны"
Немецкая корпорация Knauf, потерявшая завод в Солдеаре, признана на Украине "международным спонсором войны". Об этом 23 ноября сообщило украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции
2023-11-23T13:37
2023-11-23T13:37
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В сообщении украинского НАПК ничего не сказано о деятельности Knauf на территории Украины. Публикация полностью посвящена деятельности немецкого производителя строительных материалов на территории России.В украинском агентстве отметили, что только за 2022 год один из крупнейших в мире производителей стройматериалов Knauf уплатил в бюджет России около $117 млн. Компания представлена ​​в России 10 дочерними предприятиями, 20 заводами и почти 30 ресурсными центрами и персоналом 4 тыс человек, подсчитали в НАПК.Агентство также заявило, что "немецкая компания активно способствует мобилизации в России, отправляя своих сотрудников на войну против Украины", а также производит строительные материалы, участвует в выставках и не увольняет своих сотрудников, неся социальную и юридическую ответственностью. В украинском НАПК уверены, что "специалисты из Knauf продолжают строить города стране-агрессору". Ни одного построенного компанией города при том не названо."Руководство Knauf также тесно связано с кремлевским режимом. Так, совладелец компании Николаус Вильгельм Кнауф в течение 23 лет (с февраля 1999 по март 2022 года) имел статус Почетного Консула Российской Федерации, с представительством, наделенным полномочиями Почетного консульства, в Нюрнберге", - отметили в украинском агентстве.Уникальность заявления украинского агентства ещё и в том, что оно впервые в мире квалифицировало производство стройматериалов как поддержку войны.
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новости, новости украины, украина, украина-ес, евроинтеграция, сво, строительство, черный список, pr, евроинтеграция, информационная война, напк, бывший ссср, россия
Новости, Новости Украины, Украина, Украина-ЕС, евроинтеграция, СВО, Строительство, черный список, pr, евроинтеграция, информационная война, НАПК, бывший СССР, Россия

Немецкая корпорация Knauf признана на Украине "спонсором войны"

13:37 23.11.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Національне агентство з питань запобігання корупції - НАЗКНАПК
НАПК - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Національне агентство з питань запобігання корупції - НАЗК
Читать в
Немецкая корпорация Knauf, потерявшая завод в Солдеаре, признана на Украине "международным спонсором войны". Об этом 23 ноября сообщило украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции
В сообщении украинского НАПК ничего не сказано о деятельности Knauf на территории Украины. Публикация полностью посвящена деятельности немецкого производителя строительных материалов на территории России.
В украинском агентстве отметили, что только за 2022 год один из крупнейших в мире производителей стройматериалов Knauf уплатил в бюджет России около $117 млн. Компания представлена ​​в России 10 дочерними предприятиями, 20 заводами и почти 30 ресурсными центрами и персоналом 4 тыс человек, подсчитали в НАПК.
Агентство также заявило, что "немецкая компания активно способствует мобилизации в России, отправляя своих сотрудников на войну против Украины", а также производит строительные материалы, участвует в выставках и не увольняет своих сотрудников, неся социальную и юридическую ответственностью. В украинском НАПК уверены, что "специалисты из Knauf продолжают строить города стране-агрессору". Ни одного построенного компанией города при том не названо.
"Руководство Knauf также тесно связано с кремлевским режимом. Так, совладелец компании Николаус Вильгельм Кнауф в течение 23 лет (с февраля 1999 по март 2022 года) имел статус Почетного Консула Российской Федерации, с представительством, наделенным полномочиями Почетного консульства, в Нюрнберге", - отметили в украинском агентстве.
Уникальность заявления украинского агентства ещё и в том, что оно впервые в мире квалифицировало производство стройматериалов как поддержку войны.
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2 ноября, 14:16
Компанию Nestle внесли в украинский список "спонсоров войны"Швейцарскую корпорацию Nestle внесли в украинский перечень "международных спонсоров войны", так как она продолжает работать в России. Об этом 2 ноября сообщили в пресс-службе Украинского национального агентства по предотвращению коррупции
 
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