https://ukraina.ru/20231123/1051277381.html

"Большая трагедия". Кремль отреагировал на гибель журналиста ВГТРК от удара ВСУ

"Большая трагедия". Кремль отреагировал на гибель журналиста ВГТРК от удара ВСУ - 23.11.2023 Украина.ру

"Большая трагедия". Кремль отреагировал на гибель журналиста ВГТРК от удара ВСУ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 23 ноября в интервью журналисту Павлу Зарубину назвал большой трагедией гибель журналиста ВГТРК Бориса Максудова

2023-11-23T13:42

2023-11-23T13:42

2023-11-23T13:42

новости

журналист

кремль

дмитрий песков

аксенов

соболезнования

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101847/58/1018475871_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_670698a9e2cc7e3cee4b44edeffa748f.jpg

"Это действительно большая трагедия. Каждый раз гибель журналиста - это трагедия, конечно, для коллектива, для близких. Поэтому мы глубоко соболезнуем и всему коллективу ВГТРК, всему корпусу военкоров. <...> Это лишний раз подчеркивает, какую опасную работу делают ребята. И, конечно, тем ребятам, которые продолжают свою нелегкую работу, нужно учитывать, что они являются прямой целью. И хочется им всем просто сказать, ребята, будьте осторожны", - сказал официальный представитель Кремля.Соболезнования высказал в своем телеграм-канале и глава Крыма Сергей Аксенов.В среду Минобороны России сообщило об ударе ВСУ с беспилотника по группе российских журналистов, готовивших материал об обстрелах Запорожской области. Осколочные ранения получил корреспондент "России 24" Борис Максудов, он был эвакуирован, была оказана помощь. На следующий день журналист Владимир Соловьев сообщил о том, что Максудов скончался от полученных ранений в шесть утра по дороге в Джанкой.Телеканал "Россия 24", официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и Союз журналистов России принесли соболезнования родным и близким Максудова, а в СЖР выступили с предложением наградить его госнаградой посмертно.

https://ukraina.ru/20231123/1051275367.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, журналист, кремль, дмитрий песков, аксенов, соболезнования