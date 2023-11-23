"Большая трагедия". Кремль отреагировал на гибель журналиста ВГТРК от удара ВСУ - 23.11.2023 Украина.ру
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"Большая трагедия". Кремль отреагировал на гибель журналиста ВГТРК от удара ВСУ
"Большая трагедия". Кремль отреагировал на гибель журналиста ВГТРК от удара ВСУ - 23.11.2023 Украина.ру
"Большая трагедия". Кремль отреагировал на гибель журналиста ВГТРК от удара ВСУ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 23 ноября в интервью журналисту Павлу Зарубину назвал большой трагедией гибель журналиста ВГТРК Бориса Максудова
2023-11-23T13:42
2023-11-23T13:42
новости
журналист
кремль
дмитрий песков
аксенов
соболезнования
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"Это действительно большая трагедия. Каждый раз гибель журналиста - это трагедия, конечно, для коллектива, для близких. Поэтому мы глубоко соболезнуем и всему коллективу ВГТРК, всему корпусу военкоров. &lt;...&gt; Это лишний раз подчеркивает, какую опасную работу делают ребята. И, конечно, тем ребятам, которые продолжают свою нелегкую работу, нужно учитывать, что они являются прямой целью. И хочется им всем просто сказать, ребята, будьте осторожны", - сказал официальный представитель Кремля.Соболезнования высказал в своем телеграм-канале и глава Крыма Сергей Аксенов.В среду Минобороны России сообщило об ударе ВСУ с беспилотника по группе российских журналистов, готовивших материал об обстрелах Запорожской области. Осколочные ранения получил корреспондент "России 24" Борис Максудов, он был эвакуирован, была оказана помощь. На следующий день журналист Владимир Соловьев сообщил о том, что Максудов скончался от полученных ранений в шесть утра по дороге в Джанкой.Телеканал "Россия 24", официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и Союз журналистов России принесли соболезнования родным и близким Максудова, а в СЖР выступили с предложением наградить его госнаградой посмертно.
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новости, журналист, кремль, дмитрий песков, аксенов, соболезнования
Новости, журналист, Кремль, Дмитрий Песков, Аксенов, соболезнования

"Большая трагедия". Кремль отреагировал на гибель журналиста ВГТРК от удара ВСУ

13:42 23.11.2023
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкРоссийский флаг
Российский флаг - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости . Алексей Никольский
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 23 ноября в интервью журналисту Павлу Зарубину назвал большой трагедией гибель журналиста ВГТРК Бориса Максудова
"Это действительно большая трагедия. Каждый раз гибель журналиста - это трагедия, конечно, для коллектива, для близких. Поэтому мы глубоко соболезнуем и всему коллективу ВГТРК, всему корпусу военкоров. <...> Это лишний раз подчеркивает, какую опасную работу делают ребята.
И, конечно, тем ребятам, которые продолжают свою нелегкую работу, нужно учитывать, что они являются прямой целью. И хочется им всем просто сказать, ребята, будьте осторожны", - сказал официальный представитель Кремля.
Соболезнования высказал в своем телеграм-канале и глава Крыма Сергей Аксенов.
"Это тяжелейшая утрата. Настоящий профессионал и патриот, он погиб, выполняя свой долг, как солдат на боевом посту. Его преданность профессии, мужество и сила духа останутся достойным примером для всех, кто связал свою жизнь с журналистикой. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким Бориса Бахтияровича, разделяю вашу боль", - написал Аксенов.
В среду Минобороны России сообщило об ударе ВСУ с беспилотника по группе российских журналистов, готовивших материал об обстрелах Запорожской области. Осколочные ранения получил корреспондент "России 24" Борис Максудов, он был эвакуирован, была оказана помощь.
На следующий день журналист Владимир Соловьев сообщил о том, что Максудов скончался от полученных ранений в шесть утра по дороге в Джанкой.
Телеканал "Россия 24", официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и Союз журналистов России принесли соболезнования родным и близким Максудова, а в СЖР выступили с предложением наградить его госнаградой посмертно.
Борис Максудов - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
13:00
Гибель журналиста, попытка теракта, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 23 ноябряУмер раненный в Запорожской области корреспондент "России 24" Борис Максудов. ФСБ пресекла попытку организованного украинскими спецслужбами теракта в Воронеже. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России
 
НовостижурналистКремльДмитрий ПесковАксеновсоболезнования
 
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