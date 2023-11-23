Украинский агент под видом доставщика еды в Воронеже готовил месть – подрыв российского офицера - 23.11.2023 Украина.ру
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Украинский агент под видом доставщика еды в Воронеже готовил месть – подрыв российского офицера
Украинский агент под видом доставщика еды в Воронеже готовил месть – подрыв российского офицера - 23.11.2023 Украина.ру
Украинский агент под видом доставщика еды в Воронеже готовил месть – подрыв российского офицера
Сотрудниками спецслужб был задержан диверсант, планировавший убийство высокопоставленного офицера в Воронеже, сообщает ЦОС ФСБ
2023-11-23T11:01
2023-11-23T11:07
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Федеральная служба безопасности РФ задержала 28-летнего гражданина Украины, готовившего по заданию украинских спецслужб диверсионно-террористический акт в Воронеже в отношении высокопоставленного военнослужащего ВС РФ. Имя предполагаемой жертвы не называется.Фигурант дал признательные показания о сотрудничестве со спецслужбами Украины и подготовке по их указанию диверсионно-террористического акта.Мужчина рассказал, что в сентябре 2022 года, находясь в Харьковской области, был завербован сотрудниками Главного управления разведки Министерства обороны Украины и прошел обучение по сбору взрывных устройств, использования огнестрельного оружия, конспирации и слежке. Мужчина собрал по инструкции взрывное устройство, добавив в него большое количество шариков от подшипников, чтобы усилить поражающий эффект. – Для конспирации мне передали поддельный российский паспорт, еще куратор сказал купить силиконовую маску, имитирующую лицо. Когда я ехал на место, куда планировал заложить взрывное устройство, был задержан, – добавил подозреваемый.У задержанного изъято самодельное взрывное устройство массой более 1 кг в тротиловом эквиваленте с поражающими элементами, два электродетонатора, механизм приведения в действие взрывного устройства по радиоканалу, поддельный паспорт гражданина России. После совершения теракта по поддельному паспорту он должен был покинуть страну. Для конспирации при подготовке убийства по указанию ГУР МОУ преступник использовал велосипед и спецодежду одного из сервисов доставки.В рамках возбужденного следственным отделом УФСБ России по Воронежской области по данному факту уголовного дела по ч. 4 ст. 222.1 ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств в составе организованной группы") УК РФ объект арестован, принимается процессуальное решение о квалификации содеянного по ст. 30, ст. 205 "Террористический акт" УК РФ.
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новости украины, новости, россия, теракт, диверсанты, воронеж
Новости Украины, Новости, Россия, теракт, диверсанты, Воронеж

Украинский агент под видом доставщика еды в Воронеже готовил месть – подрыв российского офицера

11:01 23.11.2023 (обновлено: 11:07 23.11.2023)
 
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Сотрудниками спецслужб был задержан диверсант, планировавший убийство высокопоставленного офицера в Воронеже, сообщает ЦОС ФСБ
Федеральная служба безопасности РФ задержала 28-летнего гражданина Украины, готовившего по заданию украинских спецслужб диверсионно-террористический акт в Воронеже в отношении высокопоставленного военнослужащего ВС РФ. Имя предполагаемой жертвы не называется.
Фигурант дал признательные показания о сотрудничестве со спецслужбами Украины и подготовке по их указанию диверсионно-террористического акта.
Мужчина рассказал, что в сентябре 2022 года, находясь в Харьковской области, был завербован сотрудниками Главного управления разведки Министерства обороны Украины и прошел обучение по сбору взрывных устройств, использования огнестрельного оружия, конспирации и слежке.

– Заброшен на территорию России в ноябре 2022 года. Проживал в Белгороде, потом в Воронеже. Будучи в Воронеже я получил от куратора по имени Антон задание взорвать высокопоставленного военнослужащего российской армии в целях мести и напугать других военнослужащих и гражданских, – рассказал задержанный.

Мужчина собрал по инструкции взрывное устройство, добавив в него большое количество шариков от подшипников, чтобы усилить поражающий эффект.
– Для конспирации мне передали поддельный российский паспорт, еще куратор сказал купить силиконовую маску, имитирующую лицо. Когда я ехал на место, куда планировал заложить взрывное устройство, был задержан, – добавил подозреваемый.
У задержанного изъято самодельное взрывное устройство массой более 1 кг в тротиловом эквиваленте с поражающими элементами, два электродетонатора, механизм приведения в действие взрывного устройства по радиоканалу, поддельный паспорт гражданина России.
После совершения теракта по поддельному паспорту он должен был покинуть страну. Для конспирации при подготовке убийства по указанию ГУР МОУ преступник использовал велосипед и спецодежду одного из сервисов доставки.
В рамках возбужденного следственным отделом УФСБ России по Воронежской области по данному факту уголовного дела по ч. 4 ст. 222.1 ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств в составе организованной группы") УК РФ объект арестован, принимается процессуальное решение о квалификации содеянного по ст. 30, ст. 205 "Террористический акт" УК РФ.
 
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