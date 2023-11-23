СБУ "кинула" диверсанта из Тулы после пожара на железной дороге - 23.11.2023 Украина.ру
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СБУ "кинула" диверсанта из Тулы после пожара на железной дороге
СБУ "кинула" диверсанта из Тулы после пожара на железной дороге - 23.11.2023 Украина.ру
СБУ "кинула" диверсанта из Тулы после пожара на железной дороге
Задание мужчина выполнил, а вот обещанных денег не получил. Сегодня Телеграм-канал Shot сообщил о задержании неудачника
2023-11-23T10:05
2023-11-23T10:05
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5 ноября на 363-м км перегона Бобрик-Донской – Гранки, возле деревни Никольской в Узловском районе Тульской области случился пожар на железной дороге. Аппаратура выдала ложную занятость одного из путей. Дежурный пошёл проверять и увидел, что релейный шкаф на его участке полностью выгорел. Прибывшие эксперты установили, что релейник был вскрыт монтировкой, облит воспламеняющейся жидкостью и подожжен. В результате пожара оборудование было уничтожено и ремонту не подлежит. На движении поездов происшествие не повлияло.Сегодня стало известно, что к случившемуся причастен 27-летний Владислав Ш. Он был задержан в Туле оперативниками. Влад во всем сознался и рассказал, что на поджог его подбили украинские кураторы. С ними переписку он вел в мессенджерах.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение имущества путём поджога". Ему грозит до пяти лет колонии.
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новости, новости украины, сбу, поджог, железная дорога, диверсанты
Новости, Новости Украины, СБУ, поджог, железная дорога, диверсанты

СБУ "кинула" диверсанта из Тулы после пожара на железной дороге

10:05 23.11.2023
 
© CC0, Pixabayжелезная дорога поезд
железная дорога поезд
© CC0, Pixabay
Читать в
Задание мужчина выполнил, а вот обещанных денег не получил. Сегодня Телеграм-канал Shot сообщил о задержании неудачника
5 ноября на 363-м км перегона Бобрик-Донской – Гранки, возле деревни Никольской в Узловском районе Тульской области случился пожар на железной дороге. Аппаратура выдала ложную занятость одного из путей. Дежурный пошёл проверять и увидел, что релейный шкаф на его участке полностью выгорел.
Прибывшие эксперты установили, что релейник был вскрыт монтировкой, облит воспламеняющейся жидкостью и подожжен. В результате пожара оборудование было уничтожено и ремонту не подлежит. На движении поездов происшествие не повлияло.
Сегодня стало известно, что к случившемуся причастен 27-летний Владислав Ш. Он был задержан в Туле оперативниками. Влад во всем сознался и рассказал, что на поджог его подбили украинские кураторы. С ними переписку он вел в мессенджерах.

"Они ему обещали заплатить около 20 тысяч рублей. Однако, как только дело было сделано, перестали выходить на связь, оставив Влада без оплаты", – сообщает Shot.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение имущества путём поджога". Ему грозит до пяти лет колонии.
- РИА Новости, 1920, 17.11.2023
17 ноября, 10:00
"Это политический бандитизм". Историки раскрыли, чьи методы использует СБУ для организации диверсий в РФВажно внимательно изучать бандеровские методы Службы безпеки — Организации украинских националистов* (ОУН), действующей в годы Великой Отечественной войны, считает научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.
 
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Заголовок открываемого материала
10:05СБУ "кинула" диверсанта из Тулы после пожара на железной дороге
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