https://ukraina.ru/20231123/1051266272.html

СБУ "кинула" диверсанта из Тулы после пожара на железной дороге

СБУ "кинула" диверсанта из Тулы после пожара на железной дороге - 23.11.2023 Украина.ру

СБУ "кинула" диверсанта из Тулы после пожара на железной дороге

Задание мужчина выполнил, а вот обещанных денег не получил. Сегодня Телеграм-канал Shot сообщил о задержании неудачника

2023-11-23T10:05

2023-11-23T10:05

2023-11-23T10:05

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5 ноября на 363-м км перегона Бобрик-Донской – Гранки, возле деревни Никольской в Узловском районе Тульской области случился пожар на железной дороге. Аппаратура выдала ложную занятость одного из путей. Дежурный пошёл проверять и увидел, что релейный шкаф на его участке полностью выгорел. Прибывшие эксперты установили, что релейник был вскрыт монтировкой, облит воспламеняющейся жидкостью и подожжен. В результате пожара оборудование было уничтожено и ремонту не подлежит. На движении поездов происшествие не повлияло.Сегодня стало известно, что к случившемуся причастен 27-летний Владислав Ш. Он был задержан в Туле оперативниками. Влад во всем сознался и рассказал, что на поджог его подбили украинские кураторы. С ними переписку он вел в мессенджерах.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение имущества путём поджога". Ему грозит до пяти лет колонии.

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новости, новости украины, сбу, поджог, железная дорога, диверсанты