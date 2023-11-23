СБУ "кинула" диверсанта из Тулы после пожара на железной дороге
Задание мужчина выполнил, а вот обещанных денег не получил. Сегодня Телеграм-канал Shot сообщил о задержании неудачника
5 ноября на 363-м км перегона Бобрик-Донской – Гранки, возле деревни Никольской в Узловском районе Тульской области случился пожар на железной дороге. Аппаратура выдала ложную занятость одного из путей. Дежурный пошёл проверять и увидел, что релейный шкаф на его участке полностью выгорел.
Прибывшие эксперты установили, что релейник был вскрыт монтировкой, облит воспламеняющейся жидкостью и подожжен. В результате пожара оборудование было уничтожено и ремонту не подлежит. На движении поездов происшествие не повлияло.
Сегодня стало известно, что к случившемуся причастен 27-летний Владислав Ш. Он был задержан в Туле оперативниками. Влад во всем сознался и рассказал, что на поджог его подбили украинские кураторы. С ними переписку он вел в мессенджерах.
"Они ему обещали заплатить около 20 тысяч рублей. Однако, как только дело было сделано, перестали выходить на связь, оставив Влада без оплаты", – сообщает Shot.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение имущества путём поджога". Ему грозит до пяти лет колонии.
17 ноября, 10:00"Это политический бандитизм". Историки раскрыли, чьи методы использует СБУ для организации диверсий в РФВажно внимательно изучать бандеровские методы Службы безпеки — Организации украинских националистов* (ОУН), действующей в годы Великой Отечественной войны, считает научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.