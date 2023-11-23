В Раде разработают закон о мобилизации - Арахамия - 23.11.2023 Украина.ру
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В Раде разработают закон о мобилизации - Арахамия
В Раде разработают закон о мобилизации - Арахамия - 23.11.2023 Украина.ру
В Раде разработают закон о мобилизации - Арахамия
В Верховной Раде Украины разрабатывают комплексный закон о военной мобилизации и демобилизации. Об этом заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в своем телеграм-канале
2023-11-23T09:15
2023-11-23T09:20
давид арахамия
рада
мобилизация
новости
закон
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"В последнее время много информации по совершенствованию процедуры мобилизации и демобилизации. Где-то это просто чьи-то идеи, без консультаций с военными. Где-то - заметки из обсуждений, которые постоянно проходят в комитете по вопросам нацбезопасности. Чтобы остановить этот шквал, вынужден немного приоткрыть завесу над тем, о чем мы дискутируем в комитете парламента по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки", - написал Арахамия.Он отметил, что законопроект будет отвечать на ряд вопросов, в том числе, каким должен быть призывной возраст, что делать с военными, которые уже два года воюют без ротации, почему не могут демобилизоваться инвалиды 1 и 2 групп, как быть с онкобольными военными. По его словам, в Раде существует более десяти законопроектов, регулирующих мобилизацию. Поэтому, в комитете до конца года, как он утверждает, разработают законопроект под условным названием "матрица мобилизации и демобилизации", который подпишут лидеры всех фракций.Ранее депутат Рады Марьяна Безуглая сообщала, что парламентарии готовят законопроект, предполагающий отмену отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации студентов призывного возраста, получающих второе и третье высшее образование, также предлагается сузить круг лиц, имеющих право на отсрочку от призыва по уходу за инвалидами.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, также Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе.
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давид арахамия, рада, мобилизация, новости, закон
Давид Арахамия, Рада, мобилизация, Новости, Закон

В Раде разработают закон о мобилизации - Арахамия

09:15 23.11.2023 (обновлено: 09:20 23.11.2023)
 
© скриншот видео " Shuster online"Давид Арахамия
Давид Арахамия
© скриншот видео " Shuster online"
Читать в
В Верховной Раде Украины разрабатывают комплексный закон о военной мобилизации и демобилизации. Об этом заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в своем телеграм-канале
"В последнее время много информации по совершенствованию процедуры мобилизации и демобилизации. Где-то это просто чьи-то идеи, без консультаций с военными. Где-то - заметки из обсуждений, которые постоянно проходят в комитете по вопросам нацбезопасности. Чтобы остановить этот шквал, вынужден немного приоткрыть завесу над тем, о чем мы дискутируем в комитете парламента по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки", - написал Арахамия.
Он отметил, что законопроект будет отвечать на ряд вопросов, в том числе, каким должен быть призывной возраст, что делать с военными, которые уже два года воюют без ротации, почему не могут демобилизоваться инвалиды 1 и 2 групп, как быть с онкобольными военными.
По его словам, в Раде существует более десяти законопроектов, регулирующих мобилизацию. Поэтому, в комитете до конца года, как он утверждает, разработают законопроект под условным названием "матрица мобилизации и демобилизации", который подпишут лидеры всех фракций.
Ранее депутат Рады Марьяна Безуглая сообщала, что парламентарии готовят законопроект, предполагающий отмену отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации студентов призывного возраста, получающих второе и третье высшее образование, также предлагается сузить круг лиц, имеющих право на отсрочку от призыва по уходу за инвалидами.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, также Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе.
ВСУ военнослужащий боеприпасы патроны герб Украины флаг оружие
08:05
Принудительная мобилизация. Военные напали на мужчину во Львовской областиТрое мужчин в военной форме напали на украинца возле продуктового магазина и повалили его на землю. Соответствующую видеозапись опубликовало 23 ноября издание "Страна"
 
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