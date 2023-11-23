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ВСУ обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку

ВСУ обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку - 23.11.2023 Украина.ру

ВСУ обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку

Украинские войска за 15 минут выпустили 12 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Донецку, Горловке и Макеевке. Об этом 23 ноября сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины

2023-11-23T07:56

2023-11-23T07:56

2023-11-23T07:56

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всу

обстрелы

донецк

горловка

снаряды

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"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 23.35 - населенный пункт Щербиновка - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в телеграм-канале представительства.С 23.45 по 23.50 украинские войска выпустили в общей сложности еще 10 снарядов калибром 155 миллиметров по Донецку, Горловке и Макеевке.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка.Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока.

https://ukraina.ru/20231122/1051219064.html

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новости, всу, обстрелы, донецк, горловка, снаряды