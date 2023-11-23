ВСУ обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку - 23.11.2023 Украина.ру
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ВСУ обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку
ВСУ обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку - 23.11.2023 Украина.ру
ВСУ обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку
Украинские войска за 15 минут выпустили 12 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Донецку, Горловке и Макеевке. Об этом 23 ноября сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины
2023-11-23T07:56
2023-11-23T07:56
новости
всу
обстрелы
донецк
горловка
снаряды
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"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 23.35 - населенный пункт Щербиновка - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в телеграм-канале представительства.С 23.45 по 23.50 украинские войска выпустили в общей сложности еще 10 снарядов калибром 155 миллиметров по Донецку, Горловке и Макеевке.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка.Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока.
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новости, всу, обстрелы, донецк, горловка, снаряды
Новости, ВСУ, обстрелы, Донецк, Горловка, снаряды

ВСУ обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку

07:56 23.11.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУвоеннослужащий ВСУ
военнослужащий ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
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Украинские войска за 15 минут выпустили 12 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Донецку, Горловке и Макеевке. Об этом 23 ноября сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 23.35 - населенный пункт Щербиновка - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в телеграм-канале представительства.
С 23.45 по 23.50 украинские войска выпустили в общей сложности еще 10 снарядов калибром 155 миллиметров по Донецку, Горловке и Макеевке.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока.
ВСУ артиллерия CAESAR
Вчера, 03:03
Киевские каратели за сутки 45 раз обстреляли территорию ДНР – СЦККАртиллерия ВСУ за прошедшие сутки 45 раз обстреляла территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 22 ноября сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
 
НовостиВСУобстрелыДонецкГорловкаснаряды
 
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