ВСУ обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУвоеннослужащий ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
Украинские войска за 15 минут выпустили 12 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Донецку, Горловке и Макеевке. Об этом 23 ноября сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 23.35 - населенный пункт Щербиновка - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в телеграм-канале представительства.
С 23.45 по 23.50 украинские войска выпустили в общей сложности еще 10 снарядов калибром 155 миллиметров по Донецку, Горловке и Макеевке.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока.
Вчера, 03:03Киевские каратели за сутки 45 раз обстреляли территорию ДНР – СЦККАртиллерия ВСУ за прошедшие сутки 45 раз обстреляла территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 22 ноября сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)