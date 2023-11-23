Польские фермеры присоединятся к блокированию границы с Украиной - 23.11.2023 Украина.ру
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Польские фермеры присоединятся к блокированию границы с Украиной
Польские фермеры присоединятся к блокированию границы с Украиной - 23.11.2023 Украина.ру
Польские фермеры присоединятся к блокированию границы с Украиной
Польские фермеры с четверга присоединятся к блокированию границы с Украиной. Об этом сообщила администрация приграничного населенного пункта Медыка
2023-11-23T07:40
2023-11-23T07:40
польша
перевозчики
новости
украина
граница
зарубежье
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"С 23 по 26 ноября 2023 года с 9 до 20 часов будет организован протест. Его местом станет пограничный переход на национальной дороге DK 28", - говорится в материале.Протест, в ходе которого будет заблокирован пункт пропуска, организуют польские фермеры, в частности организация "Обманутая деревня". Через пункт будут пропускать только служебные автомобили, легковушки, машины с гуманитарной помощью и автобусы.Фермеры солидарны с транспортниками, но также выдвигают свои собственные требования. Они протестуют против наплыва дешевого продовольствия из Украины.Около двух недель назад польские перевозчики заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Речь идет о КПП "Корчева - Краковец", "Гребенное - Рава-Русская", "Дорогуск - Ягодин". Они перегородили подъездные пути к пунктам пропуска своими автомобилями и пропускают только легковой транспорт, автобусы, грузы гуманитарного и военного назначения. Перевозчики требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин.
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польша, перевозчики, новости, украина, граница, зарубежье
Польша, перевозчики, Новости, Украина, граница, Зарубежье

Польские фермеры присоединятся к блокированию границы с Украиной

07:40 23.11.2023
 
© Фото : CC0, PixabayПольша флаг герб
Польша флаг герб - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© Фото : CC0, Pixabay
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Польские фермеры с четверга присоединятся к блокированию границы с Украиной. Об этом сообщила администрация приграничного населенного пункта Медыка
"С 23 по 26 ноября 2023 года с 9 до 20 часов будет организован протест. Его местом станет пограничный переход на национальной дороге DK 28", - говорится в материале.
Протест, в ходе которого будет заблокирован пункт пропуска, организуют польские фермеры, в частности организация "Обманутая деревня". Через пункт будут пропускать только служебные автомобили, легковушки, машины с гуманитарной помощью и автобусы.
Фермеры солидарны с транспортниками, но также выдвигают свои собственные требования. Они протестуют против наплыва дешевого продовольствия из Украины.
Около двух недель назад польские перевозчики заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Речь идет о КПП "Корчева - Краковец", "Гребенное - Рава-Русская", "Дорогуск - Ягодин".
Они перегородили подъездные пути к пунктам пропуска своими автомобилями и пропускают только легковой транспорт, автобусы, грузы гуманитарного и военного назначения.
Перевозчики требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин.
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ПольшаперевозчикиНовостиУкраинаграницаЗарубежье
 
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