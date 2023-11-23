https://ukraina.ru/20231123/1051263497.html

Они искали в ЕС спасения, а нашли – смерть. Отчего погибают беженцы на латвийской границе

Они искали в ЕС спасения, а нашли – смерть. Отчего погибают беженцы на латвийской границе - 23.11.2023 Украина.ру

Они искали в ЕС спасения, а нашли – смерть. Отчего погибают беженцы на латвийской границе

С начала этого года белорусскими пограничниками было зафиксировано на границе с Латвией 13 случаев гибели людей. Они шли в Латвию, спасаясь от войны, преследований и террора в своих странах.

2023-11-23T07:55

2023-11-23T07:55

2023-11-23T07:55

эксклюзив

латвия

беженцы

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Молчаливое согласие - на гибельЕще 10 января 2023 года Пограничный комитет Белоруссии сообщил об очередном обнаружении погибшего мигранта. Недалеко от латвийской границы был найден труп темнокожего мужчины. Рядом с ним находилась группа иностранцев, пояснивших - латвийские пограничники заставили их под угрозой оружия пройти через заграждения на белорусскую территорию. При этом мигранты рассказали, что погибший африканец находился при смерти уже на территории Латвии, но местные силовики все равно насильственно выдворили их вместе с ним. В доказательство беженцы продемонстрировали и соответствующее видео.На следующий день Погранкомитет РБ сообщил, что примерно на том же месте был обнаружен еще один погибший. И судя по следам волочения, его тело также было доставлено с латвийской территории.В течение года такие случаи повторялись один за одним. Так, 21 октября белорусские пограничники наткнулись на женщину, находящуюся в бессознательном состоянии. Несмотря на все усилия по оказанию ей первой медицинской помощи, иностранка скончалась еще до прибытия медицинской бригады. 23 октября рядом с латвийскими ограждениями были найдены тела мужчины и женщины, прибывшие врачи зафиксировали их смерть. 3 ноября Следственным комитетом РБ было возбуждено уголовное дело по статье 128 УК РБ "Преступления против мира и безопасности человечества" в отношении должностных лиц Латвии, виновных в таких смертях. "Наемники в форме… осуществляют незаконную депортацию, акты жестокости и насилия, вооруженное вытеснение, пытки и издевательства в отношении иностранцев… Данный беспредел обусловлен молчаливым согласием должностных лиц Латвийской Республики. Именно они считают, что европейская культура и нация являются высшими и должны быть защищены от влияния других культур и народов, которые не соответствуют их представлениям о "чистоте" нации", - заявили в СК. Ужасы зимнего лесаПри этом расследованиями смертей на границе занимались и латвийские правозащитники, и прибалтийские журналисты. Например, ими было установлено, что в конце декабря 2022 года в больнице города Резекне от переохлаждения умер афганец Абдул Рашид Мухлис. Другой афганец Ханзала Хамада в результате обморожения потерял обе ноги, и был найден волонтерами в доме престарелых в Риге.Именно это стало единственным официально признанным случаем смерти мигранта в Латвии. И только потому, что о происшествии на границе сообщили в государственных СМИ. 20 декабря Латвийское общественное ТВ опубликовала репортаж с видеозаписью этой группы мигрантов у пограничного забора. На ней группа мужчин несет человека на носилках-волокушах вдоль ограждения из спирали типа "Егоза". На следующих кадрах – принесенный человек лежит на снегу уже по другую сторону границы, рядом с ним – сидит еще один мигрант. Группа других осталась стоять с обратной стороны, у прохода в ограждении. При этом сидящий у тела товарища – это Абдул Рашид, который на тот момент еще был в состоянии передвигаться. Но вскоре он умрет в больнице Резекне. А вот лежащий без движения Хамза Хамада – выживет, но ему ампутируют ноги.Бежавший от талибов* афганец Хамза впоследствии расскажет волонтерам и журналистам о том ужасе, который группе мигрантов пришлось пережить в приграничных лесах. Люди в течение нескольких недель находились в снегу и на морозе без крова, пищи и даже возможности развести костер. Латвийские пограничники выдворили их группу назад в Белоруссию, предварительно забрав либо сломав телефоны. Поэтому они были лишены всякой возможности связи на белорусской стороне, что было одной из причин, затруднявшей их эвакуации. Хамза Хамада также сообщил, что в латвийской больнице ампутацию ему провели без его согласия. Афганский беженец впал в кому, в которой провел месяц – в этом состоянии ему и отняли конечности. По словам Хамзы, в больнице он находился под охраной полиции, словно преступник, ему приковывали руки к кровати, а саму кровать – отодвинули от кнопки тревожного вызова, что бы он не мог ей воспользоваться. Беженец говорит, что охранники даже били его, находящегося в столь беспомощном состоянии.По словам выживших мигрантов, немало их товарищей по несчастью умерло в лесу от переохлаждения и истощения. При этом их тела так и остались под снегом. Латвийские волонтеры также сообщают о случаях гибели беженцев в Латвии. Но Государственная пограничная охрана Латвии, полиция и другие официальные инстанции подтверждать их отказываются.Иранка Мариам, вместе с мужем и годовалым ребенком рассказывает, что латвийские пограничники были очень агрессивные и жестокие с беженцами. Спецназовец на территории Латвии велел ее мужу отдать ребенка матери и подойти к нему. После чего избил его так сильно, что вся спина была в кровоподтеках. Также были избиты все мужчины из этой группы мигрантов.Затем латвийские пограничники вывезли иранскую семью в лес к границе, забрали СИМ-карты и приказали возвращаться в Белоруссию, угрожая спустить на людей собак. Мариам плакала, но один из латвийских силовиков сказал: "Если вы не уйдете обратно в Белоруссию, я спущу на вас собак, и они съедят вашу семью". В течение недели семья с годовалым ребенком на руках без еды и воды скиталась по лесам и болотам. У детей начался понос и рвота, впоследствии у них констатировали сильное обезвоживание и спайки кишечника. Затем находящаяся на грани гибели семья из Ирана была задержана латвийской полицией. Мариам называет центр содержания беженцев в Даугавпилсе "тюрьмой". "Белорусские пограничники относились к нам намного лучше, чем латвийские" - сравнивает женщина. Характерно, что Мариам и ее муж были участниками протестов в Иране, которые лицемерно поддерживали в США и ЕС. Но истинное лицо Запада – оказалось иным…Причинами смерти мигрантов на латвийской границе являются не только действия силовиков, которые можно квалифицировать как доведение до смерти в результате неоказания помощи или оставление в беспомощном состоянии. Но и прямое убийство мигрантов. Так, обнаруженный 13 декабря 2022 года белорусским пограничным нарядом беженец сообщил, что в Латвии он и его двоюродный брат после задержания полицией были жестоко избиты. Его самого латвийские полицейские выдворили на белорусскую территорию, а его кузен в результате побоев – скончался в больнице.Насильственное исчезновение - прав человекаСвидетельства продолжающейся трагедии с мигрантами в столь "озабоченной" правами человека европейской Прибалтике предоставляют и международные организации.Ив Гедди, директор офиса европейских учреждений Amnesty International, сообщала: "Латвия поставила беженцам и мигрантам жестокий ультиматум: согласитесь вернуться "добровольно" в свою страну или остаться на границе, столкнувшись с задержаниями, незаконным возвращением и пытками. В некоторых случаях их произвольное задержание на границе может приравниваться к насильственному исчезновению".Согласно отчетам "Международной амнистии", задержания первоначально проводят пограничники, военные или полиция. Затем передают беженцев людям в черной форме, масках и на машинах без номерных знаков. После чего "коммандос" в черном (предположительно – пограничный спецназ) подвергают соискателей убежища избиениям и пыткам. Людей не просто бьют руками, ногами и оружием, но и применяют к ним электрошокеры, в том числе – и по половым органам. Аднан, курд из Ирака, попросил у охранника еды. Тот сказал: "Пойдем, я накормлю тебя". После чего – разрядил в него "тайзер".По свидетельству Заки из Ирака, латышские "коммандос" сильно избивали людей, которые курили в палатке, с издевкой приговаривая: "Почему ты куришь? Это вредно". Одному из беженцев при этом сломали четыре ребра, что впоследствии зафиксировал врач в Белоруссии. Другому задержанному опускали голову в грязную лужу.Гражданин Ирака Хасан рассказал представителям международной организации следующее: "Они заставляли нас быть полностью обнаженными, иногда они избивали нас, когда мы были обнажены, а затем заставляли нас вернуться обратно в Белоруссию". По его словам, беженцев зимой под угрозой расстрела из автоматов заставили переходить вброд реку. Один раз загнали на тонкий лед, и один человек из группы провалился, и пробыл в ледяной воде час.Задержанных на границе беженцев латвийские власти в лучшем случае размещали в палатках, некоторых же – держали на открытом воздухе. И это при том, что мороз достигал до – 20 градусов. При этом под предлогом обыска людей раздевали догола. При перевозке в фургонах по 1-2 часа мигрантов заставляли стоять на коленях с низко опущенной головой и поднятыми над головой руками. А когда люди начинали кричать от боли – били их ногами. Камаль из Ирака сообщал, что ему удары наносили ногой в область позвоночника, так - что он не мог дышать.Латвийские силовики также конфисковали мобильные телефоны беженцев, чтобы прервать их связь с внешним миром. Такого рода условия подпадают под международную классификацию "тайное содержание". Также соискателей убежища в Латвии били и угрожали гибелью, таким образом добиваясь от них "добровольного" согласия вернуться в свои страны, где им зачастую угрожала смерть.В июне 2022 года Суд ЕС постановил, что литовский закон о миграции, включая его параграф о чрезвычайном положении и выдворении просителей убежища - несовместим с законодательством ЕС.Это было сказано в 2022 году, и "срочные меры" в ЕС действительно были приняты. Но только – совсем в противоположном направлении.Евросовет добавитЕще в августе 2021 года в Латвии было введено чрезвычайное положение. Это позволило Риге обходить действие международного права и законодательства ЕС, дающего возможность просить убежища прямо на границе. Впоследствии количество беженцев в Латвии резко уменьшилось, но несмотря на это - чрезвычайное положение раз за разом продлевалосьОчевидно, что сегодня на Западе верх одерживают силы, склонные отбрасывать за ненадобностью прежнюю либерально-гуманитарную маскировку. И в том же 2022 году Совет ЕС начал подготовку Постановления об "инструментализации" мигрантов и лиц, ищущих убежища. При чем некоторые эксперты раскритиковали такой подход, позволяющий кодификацией "инструментализаци", ссылками на "гибридную войну" и прочими геополитическими приоритетами - прикрывать откровенный произвол.Но этой осенью Европейская комиссия представила проект миграционной реформы ЕС. Ужесточения действующего законодательства для беженцев было инициировано еще в 2020 году председателем комиссии Урсулой фон дер Ляйен – несмотря на то, что эта дама имеет имидж поборницы либеральных свобод. Но под треск фраз о "защите Украины" прошло как-то незамеченным реальное ограничение прав соискателей убежища в Европе.Одним из ключевых новшеств предлагаемого "Пакта о миграции и убежище" стал кризисный регламент, предусматривающий исключительные правила в случае "внезапного и массового прибытия беженцев". Национальным властям разрешается теперь продевать срок содержания под стражей просителей убежища почти до 5 месяцев, и принимать другие жестокие меры.Правозащитники подвергли этот регламент резкой критике, обоснованно подозревая, что это приведет к массовому заключению беженцев под стражу и их выдворению в страны, где им грозит опасность. Но похоже, что эти замечания будут оставлены без внимания. И 4 октября Совет ЕС утвердил антикризисный регламент, Европарламент сделал это еще раньше. При чем, по принципу "прокурор добавит" - Евросовет еще и ужесточил регламент. И исключил из него возможность предоставления немедленной защиты беженцам, спасающимся от чрезвычайной опасности, в том числе - от вооруженного конфликта. Наряду с наращиванием группировки НАТО на восточной границе ЕС, подобного рода меры могут носить и признаки подготовки к большой войне. А пока "просвещенная" старая Европа просто санкционировала жестокие меры, принимаемые ее новыми членами вроде прибалтийских государств и Польши – к просителям убежища с востока.В самой Латвии депутаты Сейма также не спят в шапку – и совершенствуют законодательство в соответствующем духе. В июне этого года там приняли поправки к Закону о государственной границе и Закону об охране государственной границы. Да такие – что даже в ООН вздрогнули. Управление Верховного Комиссара и Агентства ООН по делам беженцев приняло заявление о том, что новые законы приведут "к тому, что людям не будет предоставлен эффективный доступ на территорию и право искать убежище, что представляло бы собой нарушение международного и европейского права". В ООН также еще раз попытались напомнить , что согласно международному праву, при предоставлении убежища не имеет значения, каким образом просящий о защите пересек границу. Но "озабоченность ООН" в текущих условиях превращается в некий ходячий "мем" - беззубости и беспомощности. И рекомендации "объединенных наций" могут позволить себе игнорировать даже такие небольшие государства, как Латвия – если на это дана санкция наиболее агрессивных сил Запада.Аналогичные поправки к Закону об охране госграницы, в том числе разрешающие применение насилия к нарушителям, были приняты в этом году и в Литве.Как сообщают в "Международной амнистии", уголовные дела по жалобам латвийских правозащитников на преступления, совершаемые в отношении просителей убежища - - властями не возбуждаются. Доступ общественных организаций в приграничные районы для оказания гуманитарной помощи беженцам – затруднен. Так же одной из причин, толкающих людей к нелегальному переходу границы, является фактическая невозможность законно подать заявления о предоставлении убежища на границе в соответствии с международными нормами.При этом с репрессиями в Латвии могут столкнуться теперь не только русскоязычные или мигранты, но и местные правозащитники, искренне уверовавшие в "европейские ценности". Так, в января 2023 года организация Grību palīdzēt bēgļiem ("Хочу помочь беженцам") получила письмо из Европейского суда по правам человека, в котором предлагалось правительству Латвии – временно задержать депортацию нескольких сирийцев. В соответствии с этим представители Grību palīdzēt bēgļiem выехали на границу с Белоруссией для выполнения этого решения в отношении беженцев, жизни и здоровью которых угрожала опасность. В итоге – Госпогранохрана Латвии возбудила в отношении этой общественной организации уголовное дело о "содействии в незаконном перемещении через границу". При этом "Хочу помочь беженцам" является одной из ведущих правозащитных организаций Латвии, и криминализация ее деятельности вызвала едва ли не шок в местном гуманитарном сообществе. Но видимо – времена меняются? И Латвия в 2023 году возвращается в 20-30-е годы прошлого столетия?Еще в бытность свою министром иностранных дел нынешний премьер Эдгарс Ринкевичс утверждал, что "заявления правозащитных организаций написаны в Москве". А едва ли не единственной группой мигрантов, для которых широко открыты двери в Латвии – сегодня являются граждане Украины. В то время как жертвы военных конфликтов, которые западный империализм разжег на Среднем и Ближнем Востоке, сталкиваются с насилием и выдворением, после начала СВО в Риге заявили о готовности принять до 40 000 человек из Украины. Для этого также весьма оперативно были найдены средства, и на такой контраст обратили внимание правозащитники.При этом никто иной, но "Международная амнистия" усматривает в системном и узаконенном насилия к беженцам на границе с Белоруссией "фундаментальный расистский и дискриминационный подход". Эта международная организация еще в прошлом году заявила, что "Латвия, Литва и Польша стали символами двойных стандартов Европы", и признает - при попустительстве ЕС в Латвии по отношению к беженцам практикуют пытки и жестокое обращение по расовому признаку. Предполагают также - и насильственное исчезновение людей. Тогда же было рекомендовано принять срочные меры по кардинальному исправлению ситуации.12 ноября этого года вблизи латвийской границы в Верхнедвинском районе Белоруссии пограничным нарядом в очередной раз был обнаружен еще один труп беженца. Всего же с начала 2023 года по октябрь - на границах с Латвией и Литвой белорусскими пограничниками было обнаружено 23 погибших соискателя убежища в ЕС.* Организация, деятельность которой запрещена в РФ

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Георгий Василевский

эксклюзив, латвия, беженцы