Командир катера Черноморского флота погиб при отражении атаки морских дронов ВСУ - 23.11.2023 Украина.ру
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Командир катера Черноморского флота погиб при отражении атаки морских дронов ВСУ
Командир катера Черноморского флота погиб при отражении атаки морских дронов ВСУ - 23.11.2023 Украина.ру
Командир катера Черноморского флота погиб при отражении атаки морских дронов ВСУ
Командир одного из десантных катеров Черноморского флота проекта "Серна", старший мичман ВМФ России Денис Никитин погиб при отражении одной из атак морских дронов ВСУ в Крым. Об этом сообщила пресс-служба Черноморского казачьего округа
2023-11-23T07:23
2023-11-23T07:23
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Никитин был казаком хуторского общества "Невский".Никитин посмертно был представлен к ордену Мужества."У него осталась жена и две дочери, 17-летняя Валерия и 16-летняя Виктория. Заботу о семье павшего героя возьмут на себя не только моряки-черноморцы, но и казаки ХКО "Невский", о чем пообещал атаман общества Александр Лисицын, выразив близким соболезнования от кубанского казачества", - добавили в округе.
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новости, гибель, всу, катера, дроны
Новости, гибель, ВСУ, катера, дроны

Командир катера Черноморского флота погиб при отражении атаки морских дронов ВСУ

07:23 23.11.2023
 
© pixabayсвеча, траур
свеча, траур
© pixabay
Читать в
Командир одного из десантных катеров Черноморского флота проекта "Серна", старший мичман ВМФ России Денис Никитин погиб при отражении одной из атак морских дронов ВСУ в Крым. Об этом сообщила пресс-служба Черноморского казачьего округа
Никитин был казаком хуторского общества "Невский".
"Противник ночью атаковал базу Черноморского флота в одном из прибрежных поселков в Крыму. Четыре надводных катера-камикадзе ВСУ пытались нанести удар по российским десантным катерам проекта 11770 "Серна", одним из которых командовал Денис Никитин. Спасая свой корабль от попадания дрона, старший мичман геройски погиб", - говорится в материале.
Никитин посмертно был представлен к ордену Мужества.
"У него осталась жена и две дочери, 17-летняя Валерия и 16-летняя Виктория. Заботу о семье павшего героя возьмут на себя не только моряки-черноморцы, но и казаки ХКО "Невский", о чем пообещал атаман общества Александр Лисицын, выразив близким соболезнования от кубанского казачества", - добавили в округе.
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