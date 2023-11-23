Командир катера Черноморского флота погиб при отражении атаки морских дронов ВСУ
© pixabayсвеча, траур
© pixabay
Командир одного из десантных катеров Черноморского флота проекта "Серна", старший мичман ВМФ России Денис Никитин погиб при отражении одной из атак морских дронов ВСУ в Крым. Об этом сообщила пресс-служба Черноморского казачьего округа
Никитин был казаком хуторского общества "Невский".
"Противник ночью атаковал базу Черноморского флота в одном из прибрежных поселков в Крыму. Четыре надводных катера-камикадзе ВСУ пытались нанести удар по российским десантным катерам проекта 11770 "Серна", одним из которых командовал Денис Никитин. Спасая свой корабль от попадания дрона, старший мичман геройски погиб", - говорится в материале.
Никитин посмертно был представлен к ордену Мужества.
"У него осталась жена и две дочери, 17-летняя Валерия и 16-летняя Виктория. Заботу о семье павшего героя возьмут на себя не только моряки-черноморцы, но и казаки ХКО "Невский", о чем пообещал атаман общества Александр Лисицын, выразив близким соболезнования от кубанского казачества", - добавили в округе.