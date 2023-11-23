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Командир катера Черноморского флота погиб при отражении атаки морских дронов ВСУ

Командир катера Черноморского флота погиб при отражении атаки морских дронов ВСУ - 23.11.2023 Украина.ру

Командир катера Черноморского флота погиб при отражении атаки морских дронов ВСУ

Командир одного из десантных катеров Черноморского флота проекта "Серна", старший мичман ВМФ России Денис Никитин погиб при отражении одной из атак морских дронов ВСУ в Крым. Об этом сообщила пресс-служба Черноморского казачьего округа

2023-11-23T07:23

2023-11-23T07:23

2023-11-23T07:23

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Никитин был казаком хуторского общества "Невский".Никитин посмертно был представлен к ордену Мужества."У него осталась жена и две дочери, 17-летняя Валерия и 16-летняя Виктория. Заботу о семье павшего героя возьмут на себя не только моряки-черноморцы, но и казаки ХКО "Невский", о чем пообещал атаман общества Александр Лисицын, выразив близким соболезнования от кубанского казачества", - добавили в округе.

https://ukraina.ru/20231108/1050847305.html

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новости, гибель, всу, катера, дроны