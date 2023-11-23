Протесты на польско-украинской границе продлятся минимум до февраля - 23.11.2023 Украина.ру
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Протесты на польско-украинской границе продлятся минимум до февраля
Протесты на польско-украинской границе продлятся минимум до февраля - 23.11.2023 Украина.ру
Протесты на польско-украинской границе продлятся минимум до февраля
Польские дальнобойщики намерены протестовать и блокировать работу всех трёх пунктов пропуска на польско-украинской границе минимум до 1 февраля 2024 года. Об этом в соцсети Х сообщил организатор акции, председатель люблинской ячейки ультраправой партии "Конфедерация" Рафал Меклер
2023-11-23T00:49
2023-11-23T00:50
новости
украина
протесты
перевозчики
польша
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Ранее заявлялось, что протестовать польские перевозчики будут до конца года, однако участники акции подали заявку о продлении кампании. Ранее издание New Voice со ссылкой на опрос Европейской бизнес ассоциации сообщало, что украинский бизнес за две недели протестов на границе с Польшей потерял около 8,5 миллионов долларов. Один день простоя обходится в миллион гривен (27,7 тысячи долларов). Заместитель министра экономики Украины Тарас Качка в эфире телемарафона заявил, что блокирование польскими перевозчиками государственной границы несёт чрезвычайный экономический вред Украине. Напомним, 6 ноября польские перевозчики заблокировали все три пункта пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отменённую систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, протесты, перевозчики, польша
Новости, Украина, протесты, перевозчики, Польша

Протесты на польско-украинской границе продлятся минимум до февраля

00:49 23.11.2023 (обновлено: 00:50 23.11.2023)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкМеждународный пункт пропуска "Краковец - Корчева"
Международный пункт пропуска Краковец - Корчева - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Польские дальнобойщики намерены протестовать и блокировать работу всех трёх пунктов пропуска на польско-украинской границе минимум до 1 февраля 2024 года. Об этом в соцсети Х сообщил организатор акции, председатель люблинской ячейки ультраправой партии "Конфедерация" Рафал Меклер
Ранее заявлялось, что протестовать польские перевозчики будут до конца года, однако участники акции подали заявку о продлении кампании.
"Принято без оговорок!" – заявил Меклер.
Ранее издание New Voice со ссылкой на опрос Европейской бизнес ассоциации сообщало, что украинский бизнес за две недели протестов на границе с Польшей потерял около 8,5 миллионов долларов. Один день простоя обходится в миллион гривен (27,7 тысячи долларов).
Заместитель министра экономики Украины Тарас Качка в эфире телемарафона заявил, что блокирование польскими перевозчиками государственной границы несёт чрезвычайный экономический вред Украине.
Напомним, 6 ноября польские перевозчики заблокировали все три пункта пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отменённую систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин.
 
НовостиУкраинапротестыперевозчикиПольша
 
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