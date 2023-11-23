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Протесты на польско-украинской границе продлятся минимум до февраля

Протесты на польско-украинской границе продлятся минимум до февраля - 23.11.2023 Украина.ру

Протесты на польско-украинской границе продлятся минимум до февраля

Польские дальнобойщики намерены протестовать и блокировать работу всех трёх пунктов пропуска на польско-украинской границе минимум до 1 февраля 2024 года. Об этом в соцсети Х сообщил организатор акции, председатель люблинской ячейки ультраправой партии "Конфедерация" Рафал Меклер

2023-11-23T00:49

2023-11-23T00:49

2023-11-23T00:50

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украина

протесты

перевозчики

польша

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Ранее заявлялось, что протестовать польские перевозчики будут до конца года, однако участники акции подали заявку о продлении кампании. Ранее издание New Voice со ссылкой на опрос Европейской бизнес ассоциации сообщало, что украинский бизнес за две недели протестов на границе с Польшей потерял около 8,5 миллионов долларов. Один день простоя обходится в миллион гривен (27,7 тысячи долларов). Заместитель министра экономики Украины Тарас Качка в эфире телемарафона заявил, что блокирование польскими перевозчиками государственной границы несёт чрезвычайный экономический вред Украине. Напомним, 6 ноября польские перевозчики заблокировали все три пункта пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отменённую систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин.

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, протесты, перевозчики, польша