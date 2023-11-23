Военный эксперт о том, как Россия раздавит фронт ВСУ, устроив большой поход на Киев со стороны Белоруссии - 23.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231123/1051259224.html
Военный эксперт о том, как Россия раздавит фронт ВСУ, устроив большой поход на Киев со стороны Белоруссии
Военный эксперт о том, как Россия раздавит фронт ВСУ, устроив большой поход на Киев со стороны Белоруссии - 23.11.2023 Украина.ру
Военный эксперт о том, как Россия раздавит фронт ВСУ, устроив большой поход на Киев со стороны Белоруссии
России нужно прорвать украинский фронт на нескольких направлениях и нанести сокрушающий удар по войскам противника. Теоретически ВС РФ могут попытаться продвинуться к Киеву с территории Белоруссии. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру офицер Вооруженных сил США в отставке Станислав Крапивник
2023-11-23T05:20
2023-11-23T05:20
новости
россия
украина
белоруссия
наступление
оборона
фронт
вс рф
всу
противник
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/0e/1040803735_0:234:3078:1966_1920x0_80_0_0_ea86c2bce1adb8a2347c45eab92c8690.jpg
Нынешняя скорость, с которой Киев набирает и используют людей на фронте, вполне для них эффективная. Никаких акций протеста там нет. А если их кто-то попытается провести, их очень быстро разгонят, рассказал военный эксперт.Россия может нанести ВСУ потери, которые бы сказались на настроениях украинского общества только в случае крупномасштабного наступления. Для этого нужно прорвать украинский фронт на нескольких направлениях и нанести сокрушающий удар по войскам противника.Теоретически ВС России может снова попытаться продвинуться к Киеву с территории Белоруссии, что вынудит противника перебросить войска с Донбасса для защиты столицы. В любом случае пока не будет наступления, которое раздавит фронт ВСУ и лишит их надежды на победы, ничего не получится, заключил собеседник издания.Полный текст можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231122/1051223812.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/0e/1040803735_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8d62b262cb1222a2d7e1131205184a1b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, белоруссия, наступление, оборона, фронт, вс рф, всу, противник, бои
Новости, Россия, Украина, Белоруссия, наступление, оборона, фронт, ВС РФ, ВСУ, противник, бои

Военный эксперт о том, как Россия раздавит фронт ВСУ, устроив большой поход на Киев со стороны Белоруссии

05:20 23.11.2023
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкВоеннослужащие МО РФ выполняют боевые задачи в Харьковской области
Военнослужащие МО РФ выполняют боевые задачи в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости . Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
Читать в
России нужно прорвать украинский фронт на нескольких направлениях и нанести сокрушающий удар по войскам противника. Теоретически ВС РФ могут попытаться продвинуться к Киеву с территории Белоруссии. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру офицер Вооруженных сил США в отставке Станислав Крапивник
Нынешняя скорость, с которой Киев набирает и используют людей на фронте, вполне для них эффективная. Никаких акций протеста там нет. А если их кто-то попытается провести, их очень быстро разгонят, рассказал военный эксперт.
"Киевскому режиму наплевать на собственных граждан. Просто им нужно действовать осторожно, чтобы не допустить таких потерь, которые могли бы обвалить фронт или спровоцировать народное восстание", - отметил Крапивник.
Россия может нанести ВСУ потери, которые бы сказались на настроениях украинского общества только в случае крупномасштабного наступления. Для этого нужно прорвать украинский фронт на нескольких направлениях и нанести сокрушающий удар по войскам противника.
Теоретически ВС России может снова попытаться продвинуться к Киеву с территории Белоруссии, что вынудит противника перебросить войска с Донбасса для защиты столицы. В любом случае пока не будет наступления, которое раздавит фронт ВСУ и лишит их надежды на победы, ничего не получится, заключил собеседник издания.
Полный текст можно прочитать здесь
Артем Жога интервью
Вчера, 12:07
Артём Жога о батальоне "Спарта", новых беспилотниках и "славянской соображалке"О жизни и работе в новом статусе, социальных гарантиях для ополченцев первой волны и многом другом изданию Украина.ру рассказал председатель Народного Совета Донецкой Народной Республики, экс-командир батальона "Спарта", Герой ДНР Артем Жога
 
НовостиРоссияУкраинаБелоруссиянаступлениеоборонафронтВС РФВСУпротивникбои
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:43Отдать талант тем, кто в нем нуждается. В Донбассе погибла русская актриса Полина Меньших
05:40Эксперт о том, почему ВСУ "вцепились зубами" в Авдеевку, но Россия должна взять укрепрайон к новому году
05:32НАТО намерено погрузить Балканы в состояние долгосрочного хаоса, считает Драгана Трифкович
05:30"Я был в шоке": полковник Баранец раскрыл, какой хитрый спектакль разыграли Залужный и Зеленский
05:24Александр Дугин: В Авдеевке, в Херсоне, под Бахмутом мы ежедневно сражаемся с дьяволом
05:20Военный эксперт о том, как Россия раздавит фронт ВСУ, устроив большой поход на Киев со стороны Белоруссии
05:10Полковник Баранец объяснил, как ВСУ вцепились "зубами" в плацдарм, чтобы "прогрызть" себе дорогу на Крым
05:00Офицер ВС США раскрыл, почему ВСУ еще удается держать фронт и где прячет "стратегический резерв" Украина
04:58Дмитрий Краснов о том, как Байден зарабатывает баллы на палестинцах и о появлении второго Зеленского
04:50Офицер ВС США объяснил, как Запад "накачивает" Польшу, чтобы она сменила Украину в войне с Россией
04:43Дмитрий Бабич: Зеленский заигрывает с Трампом, поэтому рискует лишиться поддержки своих спонсоров
04:40"США набросили поводок". Полковник Баранец объяснил, почему судьбу Залужного будут решать в Пентагоне
04:30Полковник Баранец объяснил, где и как проводится ротация и почему она может быть "опасным инструментом"
04:29Михаил Амерберг: Россия выбьет ВСУ из Авдеевки, чтобы спасти Приднестровье от хитрого фокуса Майи Санду
04:10Военный эксперт о том, какие территории контролирует армия РФ и чем опасно "припудренное победоносие"
04:07Александр Александровский: В застенках СБУ участников Харьковского сопротивления превращали в месиво
04:00"Почему нет результата?" Полковник Баранец рассказал, как в Киеве унизительно отчитались перед Пентагоном
01:50Вето Венгрии не повлияет на путь Украины в ЕС – Стефанишина
01:26В Днепропетровской и Николаевской областях прогремели взрывы
01:15В США обеспокоены задержкой военной помощи Киеву – Politico
Лента новостейМолния