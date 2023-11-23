Военный эксперт о том, как Россия раздавит фронт ВСУ, устроив большой поход на Киев со стороны Белоруссии
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкВоеннослужащие МО РФ выполняют боевые задачи в Харьковской области
России нужно прорвать украинский фронт на нескольких направлениях и нанести сокрушающий удар по войскам противника. Теоретически ВС РФ могут попытаться продвинуться к Киеву с территории Белоруссии. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру офицер Вооруженных сил США в отставке Станислав Крапивник
Нынешняя скорость, с которой Киев набирает и используют людей на фронте, вполне для них эффективная. Никаких акций протеста там нет. А если их кто-то попытается провести, их очень быстро разгонят, рассказал военный эксперт.
"Киевскому режиму наплевать на собственных граждан. Просто им нужно действовать осторожно, чтобы не допустить таких потерь, которые могли бы обвалить фронт или спровоцировать народное восстание", - отметил Крапивник.
Россия может нанести ВСУ потери, которые бы сказались на настроениях украинского общества только в случае крупномасштабного наступления. Для этого нужно прорвать украинский фронт на нескольких направлениях и нанести сокрушающий удар по войскам противника.
Теоретически ВС России может снова попытаться продвинуться к Киеву с территории Белоруссии, что вынудит противника перебросить войска с Донбасса для защиты столицы. В любом случае пока не будет наступления, которое раздавит фронт ВСУ и лишит их надежды на победы, ничего не получится, заключил собеседник издания.
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