https://ukraina.ru/20231123/1051259224.html

Военный эксперт о том, как Россия раздавит фронт ВСУ, устроив большой поход на Киев со стороны Белоруссии

Военный эксперт о том, как Россия раздавит фронт ВСУ, устроив большой поход на Киев со стороны Белоруссии - 23.11.2023 Украина.ру

Военный эксперт о том, как Россия раздавит фронт ВСУ, устроив большой поход на Киев со стороны Белоруссии

России нужно прорвать украинский фронт на нескольких направлениях и нанести сокрушающий удар по войскам противника. Теоретически ВС РФ могут попытаться продвинуться к Киеву с территории Белоруссии. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру офицер Вооруженных сил США в отставке Станислав Крапивник

2023-11-23T05:20

2023-11-23T05:20

2023-11-23T05:20

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Нынешняя скорость, с которой Киев набирает и используют людей на фронте, вполне для них эффективная. Никаких акций протеста там нет. А если их кто-то попытается провести, их очень быстро разгонят, рассказал военный эксперт.Россия может нанести ВСУ потери, которые бы сказались на настроениях украинского общества только в случае крупномасштабного наступления. Для этого нужно прорвать украинский фронт на нескольких направлениях и нанести сокрушающий удар по войскам противника.Теоретически ВС России может снова попытаться продвинуться к Киеву с территории Белоруссии, что вынудит противника перебросить войска с Донбасса для защиты столицы. В любом случае пока не будет наступления, которое раздавит фронт ВСУ и лишит их надежды на победы, ничего не получится, заключил собеседник издания.Полный текст можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231122/1051223812.html

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